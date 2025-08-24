ETV Bharat / sports

આ બંને દેશોએ એશિયા કપ 2025 માટે પોતાની ટીમની પણ જાહેરાત કરી, બાંગ્લાદેશની ટીમમાં થયો મોટો ફેરફાર - ASIA CUP 2025

એશિયા કપ 2025 માટે બાંગ્લાદેશી T20 ટીમમાં બે ખેલાડીઓની વાપસી થઈ છે.

હૈદરાબાદ: બાંગ્લાદેશ અને હોંગકોંગે UAEમાં યોજાનારા એશિયા કપ 2025 માટે પોતાની ટીમ જાહેર કરી છે. બાંગ્લાદેશે પોતાની ટીમમાં 16 ખેલાડીઓનો સમાવેશ કર્યો છે જ્યારે હોંગકોંગે 20 ખેલાડીઓની ટીમ જાહેર કરી છે. યાસીન મુર્તઝા હોંગકોંગ ટી20 ટીમનું નેતૃત્વ કરશે જ્યારે લિટન દાસ બાંગ્લાદેશ ટી20 ટીમનું નેતૃત્વ કરશે.

બે ખેલાડીઓની વાપસી

બાંગ્લાદેશના વિકેટકીપર-બેટ્સમેન નુરુલ હસન અને ઓલરાઉન્ડર સૈફ હસન ટીમમાં પાછા ફર્યા છે. 31 વર્ષીય નુરુલ છેલ્લે નવેમ્બર 2022 માં ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ મેચ રમ્યો હતો. જ્યારે ઓલરાઉન્ડર સૈફે છેલ્લે 2023 એશિયન ગેમ્સ દરમિયાન T20 મેચ રમી હતી.

ટીમમાંથી મોટા ખેલાડીઓને બહાર કરવામાં આવ્યા

મેહદી હસન મિરાઝ અને ભૂતપૂર્વ T20 કેપ્ટન નઝમુલ હુસૈનને બાંગ્લાદેશી ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યા છે. પરંતુ મિરાઝને સૌમ્ય સરકાર, તનવીર ઇસ્લામ અને હસન મહમૂદ સાથે સ્ટેન્ડ-બાય ખેલાડીઓની યાદીમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે.

બાંગ્લાદેશની ટીમ: લિટન દાસ (કેપ્ટન), તનઝીદ હસન, પરવેઝ હુસૈન ઇમોન, સૈફ હસન, તૌહીદ હૃદયોય, જાકર અલી અનિક, શમીમ હુસૈન, કાઝી નુરુલ હસન સોહાન, શેક મહેદી હસન, રિશાદ હુસૈન, નસુમ અહેમદ, મુસ્તફિઝુર રહેમાન, તન્ઝીમ હસન સાકિબ, તસ્કિન અહેમદ, શોરીફુલ ઇસ્લામ અને શૈફ ઉદ્દીન

બાંગ્લાદેશનો કાર્યક્રમ

એશિયા કપ 2025 માં, બાંગ્લાદેશને અફઘાનિસ્તાન, હોંગકોંગ અને શ્રીલંકા સાથે ગ્રુપ B માં રાખવામાં આવ્યું છે. તેઓ 11 સપ્ટેમ્બરે અબુ ધાબીમાં હોંગકોંગ સામે પોતાનું અભિયાન શરૂ કરશે, ત્યારબાદ 13 અને 16 સપ્ટેમ્બરે તે જ મેદાન પર શ્રીલંકા અને અફઘાનિસ્તાન સામે રમશે. એશિયા કપ માટે રવાના થતા પહેલા, બાંગ્લાદેશ 30 ઓગસ્ટથી શરૂ થનારી ત્રણ T20 મેચમાં નેધરલેન્ડ્સ સામે ટકરાશે.

હોંગકોંગની 20 સભ્યોની ટીમ

હોંગકોંગે એશિયા કપ પહેલા સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) માં યોજાનાર તૈયારી શિબિર માટે 20 સભ્યોની ટીમની પણ જાહેરાત કરી છે. ટીમ 24 ઓગસ્ટના રોજ UAE જવા રવાના થશે અને નવા નિયુક્ત મુખ્ય કોચ કૌશલ સિલ્વા અને કેપ્ટન યાસીન મુર્તઝા માટે આ પહેલો મોટો પ્રવાસ હશે.

હોંગકોંગે 2024 ACC પ્રીમિયર કપ દ્વારા એશિયા કપ માટે ક્વોલિફાય કર્યું, જ્યાં તેઓએ ત્રીજા સ્થાનના પ્લેઓફમાં નેપાળને હરાવ્યું. 2004, 2008, 2018 અને 2022માં આયોજિત એડિશનમાં ભાગ લીધા બાદ એશિયા કપમાં હોંગકોંગનો આ પાંચમો દેખાવ હશે.

હોંગકોંગની ટીમ

યાસીમ મુર્તઝા (કેપ્ટન), બાબર હયાત (વાઈસ-કેપ્ટન), ઝીશાન અલી (વિકેટકીપર), નિયાઝકત ખાન મોહમ્મદ, નસરુલ્લા રાણા, માર્ટિન કોએત્ઝી, અંશુમાન રથ, એહસાન ખાન, કલ્હાન માર્ક ચલ્લુ, આયુષ આશિષ શુક્લા, મોહમ્મદ એજાઝ ખાન, અતીક-ઉલ-રહેમાન, મોહમ્મદ અદિક ઈકબાલ, અદિક-ઉલ-રહેમાન, મહંમદ અદ્દલ ખાન, મહંમદ કિં. અરશદ, અલી-હસન, શાહિદ વાસિફ (વિકેટકીપર), ગઝનફર મોહમ્મદ અને મોહમ્મદ વાહીદ.

