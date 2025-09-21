ETV Bharat / sports

એશિયા કપ 2025: બાંગ્લાદેશે શ્રીલંકાને હરાવ્યું, છેલ્લી ઓવરમાં જીત મેળવીને સૌને ચોંકાવ્યા

બાંગ્લાદેશે એશિયા કપ 2025ના પ્રથમ સુપર ફોર મેચમાં શ્રીલંકાને ચાર વિકેટથી હરાવીને સૌ કોઈને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા છે.

બાંગ્લાદેશે શ્રીલંકાને હરાવ્યું
બાંગ્લાદેશે શ્રીલંકાને હરાવ્યું (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 21, 2025 at 7:26 AM IST

Updated : September 21, 2025 at 7:38 AM IST

દુબઈ: બાંગ્લાદેશે શનિવારે એશિયા કપ 2025ના સુપર 4 તબક્કાની પહેલી મેચમાં શ્રીલંકાને ચાર વિકેટથી હરાવીને તેની જીતનો આગળ વધતો વિજય રથ અટકાવી દીધો. 169 રનનો લક્ષ્ય બાંગ્લાદેશે એક બોલ બાકી રહેતા ચાર વિકેટ ગુમાવીને હાંસલ કર્યો. તેની સાથે જ બાંગ્લાદેશે થોડા દિવસ પહેલા લીગ શ્રેણીમાં શ્રીલંકા સામે છ વિકેટથી મળેલી હારનો બદલો લીધો.

આ હારથી T20 એશિયા કપમાં શ્રીલંકાની આઠ મેચની જીતનો સિલસિલો અહીં જ તૂટી ગયો. વધુમાં, UAEમાં શ્રીલંકા સામે બાંગ્લાદેશની ચાર મેચોમાં આ પહેલી જીત હતી અને છેલ્લા ચાર T20 મેચોમાં ત્રીજી જીત હતી. નોંધનીય છે કે, 160 થી વધુના લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે બાંગ્લાદેશની છેલ્લી 16 મેચોમાં આ એકમાત્ર બીજી જીત હતી.

સૈફ અને હૃદયોયની શાનદાર બેટિંગ

બાંગ્લાદેશ તરફથી, સૈફ હસને 45 બોલમાં 61 અને હૃદોયે 37 બોલમાં 58 રન બનાવ્યા. જોકે, બોલરોએ જ વિજયનો માર્ગ મોકળો કર્યો. મુસ્તફિઝુર રહેમાને છેલ્લી કેટલીક ઓવરોમાં 20 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી, જેમાં અંતિમ ઓવરમાં બે વિકેટનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે આ મેચ માટે ટીમમાં વાપસી કરતા મહેદી હસને 25 રન આપીને 2 વિકેટ ઝડપી.

તનઝીદ હસન ખાતુ ખોલાવ્યા વગર શૂન્ય રન પર આઉટ થયા છતાં, પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લેનાર બાંગ્લાદેશે પાવર-પ્લેના અંતે લીડ મેળવી અને 59/1 સુધી પહોંચી ગયું, જે પ્રથમ છ ઓવરમાં 53/1 ના સ્કોર કરતા થોડો સારો હતો.

સૈફ હસને શરૂઆતથી જ આક્રમક શરૂઆત કરી, પાવરપ્લેમાં થોડી બાઉન્ડ્રી ફટકારી. કેપ્ટન લિટન દાસનો તેમને સારો સાથ મળ્યો અને તેમણે બીજી વિકેટ માટે 59 રન ઉમેર્યા. જ્યારે તેઓ મેચને મજબૂત બનાવવા અને નિયંત્રણ મેળવવા માંગતા હતા, ત્યારે 16 બોલમાં 23 રન (3x4) બનાવનારા દાસને વાનિન્દુ હસરંગાએ આઉટ કર્યો.

સૈફે બીજા છેડે પોતાનો સારા ફોર્મનો જુસ્સો યથાવત રાખ્યો, 36 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી. હૃદોયના શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શનના પગલે બાંગ્લાદેશે 100 રનનો આંકડો પાર કર્યો. સૈફે 45 બોલમાં 61 રન (2x4, 4x6) બનાવ્યા અને હસરંગાનો શિકાર બન્યો.

ત્યારબાદ હૃદયે જવાબદારી સંભાળી અને 31 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી, જેનાથી બાંગ્લાદેશ 150 રન સુધી પહોંચી ગયું, રન રેટને કાબુમાં રાખ્યો. હૃદય ફુલટૉસથી LBW આઉટ થયો. અંતિમ ઓવરમાં પાંચ રનની જરૂર હતી, પરંતુ બાંગ્લાદેશ થોડું નિષ્ફળ ગયું. ઝાકિર અલીએ પહેલા બોલમાં બાઉન્ડ્રી ફટકારી, ત્યારબાદ આગામી ત્રણ બોલમાં બે વિકેટ લીધી, અને પછી નાસુમ હમીદે એક રન લઈને વિજયની પતાકા લહેરાવી દીધી.

શનાકાની તોફાની ઇનિંગ્સ

આ પહેલાં, દાસુન શનાકાની શાનદાર અડધી સદીએ શ્રીલંકાને મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાંથી બહાર નીકળવામાં અને 20 ઓવરમાં 168/7 ના પડકારજનક સ્કોર બનાવવામાં મદદ કરી. શ્રીલંકાએ ઝડપી શરૂઆત કરી હોવાથી તે એક રોમાંચક સ્પર્ધા હતી, પરંતુ ચાર ઝડપી વિકેટ ગુમાવ્યા બાદ ટીમ નિષ્ફળ ગઈ. જોકે, ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન શનાકાએ 30 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી અને ટીમને બાંગ્લાદેશ માટે મુશ્કેલ લક્ષ્ય નક્કી કરવામાં મદદ કરી, જેનો આ ટુર્નામેન્ટમાં સરેરાશ સ્કોર 150 રન છે.

પથુમ નિસાંકા (22) અને કુસલ મેન્ડિસ (34) એ પ્રથમ વિકેટ માટે 44 રન ઉમેર્યા, પરંતુ શ્રીલંકાની સ્થિતિ વધુ કથળી ગઈ, મહેદી હસને બે વિકેટ લેતા 97/4 રનનો સ્કોર નોંધાવ્યો. શનાકાએ શાનદાર વળતો પ્રહાર કર્યો, 37 બોલમાં અણનમ 64 રન બનાવ્યા, જેમાં 6 છગ્ગા અને 3 ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. તેણે શ્રીલંકાને તેમની ઇનિંગ્સ મજબૂત રીતે પૂર્ણ કરવામાં મદદ કરી. તેણે અસલંકા (12 બોલમાં 21) સાથે પાંચમી વિકેટ માટે 57 રનની ભાગીદારી કરી અને બોલિંગ પર પ્રભુત્વ મેળવ્યું.

મુસ્તફિઝુર અને હસને અંતિમ ઓવરમાં પાંચ રનમાં 2 વિકેટ લીધી અને બાંગ્લાદેશની બગડતી સ્થિતિને સંભાળી, જ્યારે તાકસિન અહેમદે અંતિમ ઓવરમાં ચાર ડોટ બોલ ફેંક્યા, જેનાથી શ્રીલંકા 168 રનમાં સમેટાઈ ગયું, જ્યારે એવું લાગતું હતુ કે તે 190 રન સુધી પહોંચી શક્યું હોત.

  1. Asia Cup BAN vs SL: શ્રીંલકા સામે બાંગ્લાદેશની મજબૂત શરૂઆત, સૈફ હસનની ફિફ્ટી, સ્કોર 10 ઓવરમાં 82 રન
  2. સુપર સન્ડે પર ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મહા મુકાબલો, જાણો છેલ્લી પાંચ મેચ કોણે જીતી અને કોનો હાથ ઉપર છે
Last Updated : September 21, 2025 at 7:38 AM IST

