Ballon D'Or 2025: ના રોનાલ્ડો, ના મેસ્સી…! આ સ્ટાર ફૂટબોલરોને પ્રતિષ્ઠિત એવોર્ડ માટે નામાંકિત કરવામાં આવ્યા - BALLON D OR 2025 NOMINATION LIST

ફૂટબોલના પ્રતિષ્ઠિત પુરસ્કાર 'બેલોન ડી'ઓર 2025' માટે 30 મહિલા અને પુરુષ ખેલાડીઓની નોમિનીની યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે.

આ સ્ટાર ફૂટબોલરોને પ્રતિષ્ઠિત એવોર્ડ માટે નામાંકિત કરવામાં આવ્યા
આ સ્ટાર ફૂટબોલરોને પ્રતિષ્ઠિત એવોર્ડ માટે નામાંકિત કરવામાં આવ્યા (AFP PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 8, 2025 at 5:10 PM IST

Ballon d’Or 2025 Nomination list : બેલોન ડી'ઓર 2025 એવોર્ડ માટે પુરુષ અને મહિલા બંને કેટેગરીના નોમિની જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં 30 પુરુષ ખેલાડીઓને નોમિનેટ કરવામાં આવ્યા છે. વિજેતા ખેલાડીને 22 સપ્ટેમ્બરના રોજ યોજાનાર સમારોહમાં આ એવોર્ડ આપવામાં આવશે. આ સમારોહ વર્ષના મુખ્ય ફૂટબોલ પ્રદર્શનનું સન્માન અને ઓળખ આપે છે.

મેસ્સી-રોનાલ્ડો એવોર્ડની રેસમાંથી બહાર

આ યાદીની ખાસ વાત એ છે કે, આ વર્ષે પણ બે ફૂટબોલ દિગ્ગજ, લિયોનેલ મેસ્સી અને ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો આ વર્ષની યાદીમાંથી બહાર છે. જે દર્શાવે છે કે ફૂટબોલ તેની દિશા બદલી રહ્યું છે અને નવા ખેલાડીઓ ઉભરી રહ્યા છે. લિયોનેલ મેસ્સીએ આ એવોર્ડ સૌથી વધુ વખત એટલે કે 8 વખત જીત્યો છે જ્યારે ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોએ આ એવોર્ડ પાંચ વખત જીત્યો છે.

રોનાલ્ડો અને મેસ્સી
રોનાલ્ડો અને મેસ્સી (AFP PHOTO)

પરંતુ રોનાલ્ડો એવો ખેલાડી છે જેને સૌથી વધુ વખત એટલે કે 18 વખત નોમિનેટ કરવામાં આવ્યો છે. મેસ્સીએ છેલ્લે આ એવોર્ડ 2023 માં જીત્યો હતો, જ્યારે રોનાલ્ડોએ છેલ્લે 2017 માં આ એવોર્ડ જીત્યો હતો. તમને જણાવી દઈએ કે આર્જેન્ટિનાના મેસ્સી યુએસ ક્લબ ઇન્ટર મિયામી માટે રમે છે. જ્યારે પોર્ટુગલના રોનાલ્ડો સાઉદી અરેબિયાના ક્લબ અલ નાસર માટે રમે છે.

બેલોન ડી'ઓર એવોર્ડ શું છે?

બેલોન ડી'ઓર એ ફૂટબોલનો સૌથી પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિગત એવોર્ડ છે, જે 1956 થી ફ્રેન્ચ મેગેઝિન ફ્રાન્સ ફૂટબોલ દ્વારા પાછલી સિઝનમાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનાર ખેલાડીનું સન્માન કરવા માટે આપવામાં આવે છે. વિજેતાનો નિર્ણય મતદાન દ્વારા લેવામાં આવે છે, જ્યાં ફ્રાન્સ ફૂટબોલ અને સાથી ફ્રેન્ચ પ્રકાશન L'Equipe ના પત્રકારો મળીને પાછલી સિઝનમાં ખેલાડીઓના પ્રદર્શનના આધારે 30 ખેલાડીઓને નોમિનેટ કરે છે. નામાંકન પૂર્ણ થયા પછી, FIFA દ્વારા ક્રમાંકિત ટોચના 100 દેશોમાંના એક ફૂટબોલ પત્રકારને ટોચના 10 ખેલાડીઓના ક્રમ માટે મતદાન કરવા માટે આમંત્રિત કરવામાં આવે છે.

Ballon D'Or 2025 માટે ખેલાડીઓના નોમિનેશન જાહેર
Ballon D'Or 2025 માટે ખેલાડીઓના નોમિનેશન જાહેર (Getty Images)

બેલોન ડી'ઓર 2025 એવોર્ડ માટે નામાંકિત પુરુષ ખેલાડીઓ

  • જુડ બેલિંગહામ
  • વિક્ટર ગ્યોકેરેસ
  • સ્કોટ મેકટોમિને
  • એર્લિંગ હાલેન્ડ
  • અચરાફ હકીમી
  • ઓસ્માન ડેમ્બેલે
  • નુનો મેન્ડેસ
  • મોહમ્મદ સલાહ
  • ગિઆનલુઇગી ડોનારુમ્મા
  • જોઆઓ નેવેસ
  • લૌટારો માર્ટિનેઝ
  • ડિઝાયર ડૌ
  • વર્જિલ વાન ડીજક
  • માઈકલ ઓલિસેહ
  • ડેન્ઝેલ ડમફ્રીઝ
  • કોલ પામર
  • સેરહોઉ ગુઇરાસી
  • પેડ્રી,
  • ડેન્ઝેલ,
  • રોબિયન,
  • આર. ખ્વિચા ક્વારાત્સખેલિયા,
  • રોબર્ટ લેવેન્ડોવસ્કી,
  • વિનિસિયસ જુનિયર,
  • એલેક્સિસ મેક એલિસ્ટર,
  • વિતિન્હા,
  • ફ્લોરિયન વિર્ટ્ઝ,
  • કૈલિયન એમબાપ્પે,
  • લેમિને યમલ
Ballon D'Or 2025 માટે ખેલાડીઓના નોમિનેશન જાહેર
Ballon D'Or 2025 માટે ખેલાડીઓના નોમિનેશન જાહેર (Ballon D'Or 2025 X Handle)

બેલોન ડી'ઓર 2025 પુરસ્કાર માટે નામાંકિત મહિલા ખેલાડીઓ

સેન્ડી બાલ્ટીમોર, બાર્બરા બંદા, આઈટાના બોનમાટી, લ્યુસી બ્રોન્ઝ, ક્લેરા બ્યુહલ, મારિયોના કેલ્ડેન્ટી, સોફિયા કેન્ટર, સ્ટેફ કેટલી, ટેમવા ચાવીન્ગા, મેલ્ચી ડુમોર્ને, એમિલી ફોક્સ, ક્રિસ્ટિયાના ગિરેલી, એસ્થર ગોન્ઝાલેઝ, કેરોલિન ગ્રેહામ હેન્સન, હેન્ના હેમ્પટન, પર્નિલ હાર્ડર, પેટ્રી ગુઇજારો, અમાન્ડા ગુટીરેઝ, લિન્ડસે હીપ્સ, ક્લો કેલી, ફ્રિડા લિયોનહાર્ડસન-મેનમ, માર્ટા, ક્લેરા માટેઓ, ઇવા પાજોર, ક્લાઉડિયા પીના, એલેક્સિયા પુટેલાસ, એલેસિયા રુસો, જોહાના રાઇટિંગ કેનેરીડ, કેરોલિન વેયર, લીહ વિલિયમસન.

પુરુષ ખેલાડીઓમાં એવોર્ડ માટે મુખ્ય દાવેદાર

(1) ઉસમાન ડેમ્બેલે: PSGનો આ સ્ટાર ખેલાડી આ એવોર્ડ માટે સૌથી મોટો દાવેદાર છે. તેણે ક્લબ માટે ટ્રેબલ ટાઇટલ જીતવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી, જેમાં ક્લબની પ્રથમ ચેમ્પિયન્સ લીગ જીત પણ શામેલ હતી. તે અમેરિકામાં આયોજિત ફિફા ક્લબ વર્લ્ડ કપ દરમિયાન પણ ટીમનો ભાગ હતો. તેણે 35 ગોલ અને 16 આસિસ્ટના પ્રભાવશાળી આંકડાઓ સાથે સિઝનનો અંત કર્યો હતો.

(2) રફિન્હા: આ બ્રાઝિલિયન ખેલાડીએ ગત સિઝનમાં પોતાનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યું હતું અને બાર્સેલોના માટે લા લીગા ટાઇટલ જીતવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. તેના મહત્વપૂર્ણ યોગદાનથી ટીમ ચેમ્પિયન્સ લીગની સેમિફાઇનલમાં પહોંચવામાં પણ મદદ મળી હતી. આ ઉપરાંત, તેઓ યુરોપની સૌથી મોટી ટુર્નામેન્ટના ટાઇટલના દાવેદાર પણ હતા. તેણે આ સિઝનમાં 34 ગોલ અને 25 આસિસ્ટ સાથે અંત કર્યો.

(3) લેમિન યમલ: આ 17 વર્ષીય સ્પેનિશ ખેલાડી હાલમાં યુરોપમાં ધૂમ મચાવી રહ્યો છે. આ યુવા ખેલાડી રફિન્હા સાથે રમે છે, જેણે ગયા સિઝનમાં બાર્સેલોનાની સફળતામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. ઘણા લોકોએ આ યુવા ખેલાડીની પ્રશંસા કરી છે, અને તેનું પ્રદર્શન પણ પ્રભાવશાળી છે. તેણે ગયા સિઝનમાં 18 ગોલ અને 25 આસિસ્ટ સાથે અંત કર્યો હતો.

