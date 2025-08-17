Pakistan Squad for Asia Cup: પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) એ UAE માં યોજાનારી ત્રિકોણીય T20 શ્રેણી અને એશિયા કપ માટે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી છે. ટીમમાં કુલ 17 ખેલાડીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે પરંતુ ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન બાબર આઝમ, વિકેટકીપર બેટ્સમેન મોહમ્મદ રિઝવાન અને ફાસ્ટ બોલર નસીમ શાહને ટીમમાં સ્થાન મળ્યું નથી. સલમાન અલી આગા ટીમના કેપ્ટન રહેશે.
પાકિસ્તાન, અફઘાનિસ્તાન અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) વચ્ચેની ત્રિકોણીય શ્રેણી 29 ઓગસ્ટથી 7 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન શારજાહમાં યોજાશે. જ્યારે એશિયા કપ 9 થી 28 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન અબુ ધાબી અને દુબઈમાં યોજાશે.
અફઘાનિસ્તાનને હળવાશથી ન લઈ શકાય
પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમના મુખ્ય કોચ માઈક હેસને એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું કે, શારજાહની પરિસ્થિતિઓ પડકારજનક છે, શારજાહમાં અફઘાનિસ્તાનને હળવાશથી ન લઈ શકાય, તેમની સામે રમવું એક પડકાર છે અને રહેશે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે અમે આ માટે સારી તૈયારી કરીશું, ત્રિકોણીય શ્રેણી અમને એશિયા કપ માટે તૈયારી કરવાની તક આપશે.
માઈક હેસને વધુમાં કહ્યું કે, 3 મેચના આધારે ખેલાડીના ફોર્મનું મૂલ્યાંકન કરવું મુશ્કેલ નિર્ણય છે. બાબર આઝમે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે, તેને કેટલાક ક્ષેત્રોમાં સુધારો કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે.
બાબર-રિઝવાન પર કોચે શું કહ્યું?
હાઈ પર્ફોર્મન્સ ડિરેક્ટર આકિબ જાવેદ કહે છે કે, બાબર આઝમ અને મોહમ્મદ રિઝવાન આ પહેલા 3 શ્રેણીમાં નહોતા, ફક્ત સૈમ, ફખર અને સાહિબજાદા ફરહાન ટોપ ઓર્ડરમાં હતા, બે-ત્રણ મેચના આધારે કોઈ ખેલાડીને ધ્યાનમાં ન લેવું યોગ્ય નથી, આપણે એમ ન કહી શકીએ કે હવે આપણે ક્યારેય બાબર અને રિઝવાનને ધ્યાનમાં લઈશું નહીં. ફક્ત તે જ લોકો ટીમમાં આવશે જે સારું પ્રદર્શન કરશે.
આકિબ જાવેદે કહ્યું કે, જો બાબર આઝમ અને મોહમ્મદ રિઝવાન બાકીના લોકોની જેમ રમે છે, તો તેઓ ચોક્કસપણે T20 રમશે, કોઈને તેમની સાથે કોઈ સમસ્યા નથી, પરંતુ આ સમયે અમારી પાસે સારા વિકલ્પો છે.
એશિયા કપ માટે પાકિસ્તાનની T20 ટીમ
સલમાન અલી આગા (કેપ્ટન), અબરાર અહમદ, ફહીમ અશરફ, ફખર ઝમાન, હરિસ રઉફ, હસન અલી, હસન નવાઝ, હુસૈન તલત, ખુશદિલ શાહ, મોહમ્મદ હરિસ (વિકેટકીપર), મોહમ્મદ નવાઝ, મોહમ્મદ વસીમ જુનિયર, સાહિબજાદા ફરહાન, સૈમ અયુબ, સલમાન મિર્ઝા, શાહીન શાહ આફ્રિદી અને સુફિયન.
આ પણ વાંચો: