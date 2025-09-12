બાબરે રિઝવાનને પાછળ છોડીને ઇતિહાસ રચ્યો, એશિયા કપમાં ખાસ સિદ્ધિ મેળવનાર બીજો બેટ્સમેન બન્યો
હોંગકોંગના બાબર હયાતે એશિયા કપ T20 માં પાકિસ્તાનના મોહમ્મદ રિઝવાનને પાછળ છોડીને ઇતિહાસ રચ્યો છે.
Published : September 12, 2025 at 8:16 PM IST
નવી દિલ્હી: એશિયા કપ 2025 ના ત્રીજા મેચમાં ગયા ગુરુવારે બાંગ્લાદેશ અને હોંગકોંગ આમને-સામને હતા. આ મેચમાં હોંગકોંગે પ્રથમ બેટિંગ કરીને 7 વિકેટ ગુમાવીને 143 રન બનાવ્યા હતા. બાંગ્લાદેશે આ લક્ષ્ય 17.4 ઓવરમાં 3 વિકેટ ગુમાવીને હાંસલ કર્યું હતું અને 7 વિકેટથી મેચ જીતી લીધી હતી. હોંગકોંગ ભલે આ મેચ હારી ગયું હોય, પરંતુ ટીમના ડાબોડી બેટ્સમેન બાબર હયાતે પોતાના નામે એક મોટો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.
બાબરે રિઝવાનને પાછળ છોડી દીધો
આ મેચમાં બાબર હયાતે 12 બોલમાં 1 છગ્ગાની મદદથી 14 રનની ઇનિંગ રમી હતી. આ ઇનિંગ સાથે, તે એશિયા કપ T20 માં બીજા ક્રમે સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બન્યો. તેણે પાકિસ્તાનના વિકેટકીપર બેટ્સમેન મોહમ્મદ રિઝવાનને પાછળ છોડીને આ સિદ્ધિ મેળવી છે. હવે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ફક્ત ભૂતપૂર્વ સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી જ તેમનાથી આગળ છે, જે એશિયા કપ T20 ફોર્મેટમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી છે.
બાબર હયાતે એશિયા કપ T20 માં 7 મેચની 7 ઇનિંગ્સમાં 1 સદી અને 1 અડધી સદીની મદદથી 288 રન બનાવ્યા છે. જ્યારે મોહમ્મદ રિઝવાને 6 મેચની 6 ઇનિંગ્સમાં 3 અડધી સદીની મદદથી 281 રન બનાવ્યા છે. એશિયા કપ T20 ફોર્મેટમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર વિરાટ કોહલીએ 10 મેચની 9 ઇનિંગ્સમાં 1 સદી અને 3 અડધી સદીની મદદથી 429 રન બનાવ્યા છે.
બાબર પાસે વિરાટને પાછળ છોડી દેવાની તક છે
હવે હયાત પાસે એશિયા કપ T20 માં સૌથી વધુ રન બનાવવાના મામલે વિરાટ કોહલીને પાછળ છોડી દેવાની તક હશે. વિરાટના નામે 429 રન છે, જ્યારે બાબરના નામે ફક્ત 288 રન છે. જો બાબર હયાતે વિરાટ કોહલીને પાછળ છોડવો હોય તો તેણે 15 સપ્ટેમ્બરે શ્રીલંકા અને હોંગકોંગ વચ્ચેની મેચમાં 141 રન બનાવવા પડશે. બાબર માટે આ કરવું ખૂબ મુશ્કેલ છે, પરંતુ ક્રિકેટના મેદાન પર કંઈ પણ અશક્ય નથી.
કારણ કે હોંગકોંગ ટીમનું એશિયા કપ અભિયાન લગભગ પૂરું થઈ ગયું છે. અફઘાનિસ્તાને પહેલી મેચમાં તેને હરાવ્યું હતું અને હવે બાંગ્લાદેશની ટીમે પણ તેને હરાવ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં, હોંગકોંગ 3 માંથી 2 લીગ મેચ હારી ગયું છે અને તેનું ખાતું હજુ પણ પોઈન્ટ ટેબલમાં ખુલ્યું નથી.
