ઓસ્ટ્રેલિયાના દિગ્ગજ ખેલાડીએ T20 ક્રિકેટને કહ્યું અલવિદા, જાણો શા માટે આ નિર્ણય લીધો - MITCHELL STARC RETIREMENT

ઓસ્ટ્રેલિયાના ડાબોડી ફાસ્ટ બોલર મિશેલ સ્ટાર્કે પોતાની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દી લંબાવવા માટે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી છે.

મિશેલ સ્ટાર્ક
મિશેલ સ્ટાર્ક (ANI PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 2, 2025 at 9:52 AM IST

Updated : September 2, 2025 at 10:04 AM IST

નવી દિલ્હી: ઓસ્ટ્રેલિયા ક્રિકેટ ટીમના અનુભવી ફાસ્ટ બોલર મિશેલ સ્ટાર્કે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટને અલવિદા કહી દીધું છે. તેમણે આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાંથી નિવૃત્તિ લઈ લીધી છે. 35 વર્ષીય સ્ટાર્ક સંયુક્ત આરબ અમીરાતમાં આયોજિત 2021 T20 વર્લ્ડ કપ જીતનારી ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમનો ભાગ હતો.

તેમણે જૂન 2024 માં ભારત સામે વર્લ્ડ કપમાં પોતાની છેલ્લી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી હતી. સ્ટાર્કે T20 ના સૌથી ટૂંકા ફોર્મેટમાં ઓસ્ટ્રેલિયા માટે રમતી વખતે 65 મેચોમાં 79 વિકેટ લીધી છે. તે હાલમાં એડમ જામ્પા પછી ઓસ્ટ્રેલિયા માટે સૌથી વધુ વિકેટ લેવાની બાબતમાં બીજા ક્રમે છે.

સ્ટાર્કે નિવૃત્તિ પર શું કહ્યું તે જાણો

સ્ટાર્કે નિવૃત્તિ લેતી વખતે કહ્યું, 'ટેસ્ટ ક્રિકેટ હંમેશા મારી પ્રાથમિકતા રહી છે. મેં ઓસ્ટ્રેલિયા માટે રમાયેલી દરેક T20 મેચની દરેક ક્ષણનો આનંદ માણ્યો છે, ખાસ કરીને 2021 વર્લ્ડ કપ. માત્ર એટલા માટે નહીં કે અમે જીત્યા પણ એટલા માટે કે અમે એક અદ્ભુત ટીમમાં હતા અને આ સમય દરમિયાન અમને જે મજા આવી'.

સ્ટાર્કે વધુમાં કહ્યું, '2027માં ભારત સામે ટેસ્ટ પ્રવાસ, એશિઝ અને ODI વર્લ્ડ કપને જોતાં, મને લાગે છે કે આ ઝુંબેશ માટે ફ્રેશ, ફિટ અને મારા શ્રેષ્ઠ દેખાવનો આ મારો શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે. આનાથી બોલિંગ ટીમને તે ટુર્નામેન્ટ પહેલાની મેચોમાં T20 વર્લ્ડ કપ માટે તૈયારી કરવાનો સમય પણ મળે છે'.

મિશેલ સ્ટાર્કનું T20 માં પ્રદર્શન

સ્ટાર્કનું T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં શાનદાર પ્રદર્શન રહ્યું છે. તેણે ઓસ્ટ્રેલિયા માટે 65 T20 મેચોમાં 79 વિકેટ લીધી છે. આ દરમિયાન, તેનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન 20 રનમાં 4 વિકેટ રહ્યું છે.

2027 સુધી ઓસ્ટ્રેલિયાનું શેડ્યૂલ

2026 ના મધ્યથી ઓસ્ટ્રેલિયાનું ખૂબ જ વ્યસ્ત ટેસ્ટ મેચ શેડ્યૂલ છે, જેમાં બાંગ્લાદેશ સામેની ઘરઆંગણે શ્રેણી, દક્ષિણ આફ્રિકાનો પ્રવાસ, ન્યુઝીલેન્ડ સામે ચાર મેચની શ્રેણી અને જાન્યુઆરી 2027માં ભારતમાં પાંચ ટેસ્ટ મેચનો સમાવેશ થાય છે. આ પછી, તેઓ ઈંગ્લેન્ડ સામે એકમાત્ર 150મી વર્ષગાંઠની મેચ અને પછી ૨૦૨૭માં વિદેશમાં એશિઝ રમશે.

ઓક્ટોબરની શરૂઆતમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ત્રણ મેચની ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી માટે પોતાની ટીમની જાહેરાત કર્યા પછી સ્ટાર્કે ટી20 ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી હતી.

ન્યૂઝીલેન્ડ શ્રેણી માટે ઓસ્ટ્રેલિયન ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ટીમ

મિશેલ માર્શ (કેપ્ટન), સીન એબોટ, ઝેવિયર બાર્ટલેટ, ટિમ ડેવિડ, બેન દ્વારશુઇસ, જોશ હેઝલવુડ, ટ્રેવિસ હેડ, જોશ ઇંગ્લિસ, મેટ કુહનેમેન, ગ્લેન મેક્સવેલ, મિશેલ ઓવેન, મેથ્યુ શોર્ટ, માર્કસ સ્ટોઇનિસ, એડમ ઝમ્પા.

