નવી દિલ્હી: ICC દ્વારા જાહેર કરાયેલી પુરુષોની ODI ખેલાડીઓની રેન્કિંગની નવી યાદીમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના ખેલાડીઓનો એક જૂથ મુખ્ય વિજેતા રહ્યો છે. ઓસ્ટ્રેલિયાને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ઘરઆંગણે 2-1થી શ્રેણીનો પરાજય થયો હોવા છતાં, મેકેમાં શ્રેણીના અંતિમ મુકાબલામાં શાનદાર વિજય બાદ ICC મેન્સ ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ વિજેતા ટીમે નવી રેન્કિંગમાં સુધારો કર્યો છે.
ઓસ્ટ્રેલિયન ખેલાડીએ ODI રેન્કિંગમાં ધમાલ
ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમે આ 50 ઓવરની મેચમાં 431/2નો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો હતો, જેમાં તેના ત્રણ બેટ્સમેન ટ્રેવિસ હેડ (142), મિચ માર્શ (100) અને કેમેરોન ગ્રીન (118*) એ સદી ફટકારી હતી. પરિણામે, ત્રણેયે ODI બેટ્સમેનોના રેન્કિંગમાં સારો ફાયદો મેળવ્યો છે, જેમાં હેડ એક સ્થાન ઉપર આવીને 11મા સ્થાને, માર્શ ચાર સ્થાન ઉપર આવીને 44મા સ્થાને અને ગ્રીન 40 સ્થાન ઉપર આવીને 78મા સ્થાને પહોંચી ગયા છે.
તેમના ઓસ્ટ્રેલિયન સાથી જોશ ઇંગ્લિસે પણ ODI બેટ્સમેનોની યાદીમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની શ્રેણીની બીજી મેચમાં 87 રનની ઇનિંગ રમીને જમણા હાથના આ બેટ્સમેન 23 સ્થાનના સુધારા સાથે 64મા સ્થાને પહોંચી ગયો છે.
Australia’s batters climb the ICC Men’s ODI Rankings after their record 431-run blitz against South Africa 😮https://t.co/KlorL2XW5I— ICC (@ICC) August 27, 2025
રોહિત શર્મા અને શુભમન ગિલનું વર્ચસ્વ
ભારતીય જોડી શુભમન ગિલ (784 રેટિંગ પોઈન્ટ) અને રોહિત શર્મા (756) ODI બેટ્સમેનોના રેન્કિંગમાં ટોચ પર છે, જ્યારે પાકિસ્તાનનો જમણો હાથનો બેટ્સમેન બાબર આઝમ (739) ટોચના ત્રણમાં સામેલ છે.
બોલિંગ રેન્કિંગમાં આફ્રિકન બોલરોનું વર્ચસ્વ
ODI બોલરોના રેન્કિંગમાં ટોચની સ્થિતિ વધુ કડક બની ગઈ છે. દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની શ્રેણી સમાપ્ત થયા પછી, શ્રીલંકાના સ્પિનર મહેશ થીક્ષના 671 રેટિંગ પોઈન્ટ સાથે સ્પિનર કેશવ મહારાજ સાથે ટોચ પર આવી ગયા છે.
મહારાજે શ્રેણીની અંતિમ મેચમાં 57 રન આપીને 1 વિકેટ લીધી, જેના કારણે તેમનું રેટિંગ થીક્ષનાની બરાબરી પર આવી ગયું, જ્યારે શ્રીલંકાના સ્પિનરે આખું અઠવાડિયું મેદાનમાં ઉતર્યો ન હતો. બોલરો માટે ODI રેન્કિંગમાં સૌથી મોટો સુધારો લુંગી ન્ગીડીનો થયો છે, જેમણે ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ત્રણ મેચની શ્રેણીમાં શ્રેણી-સૌથી વધુ સાત વિકેટ લીધી હતી, જેના કારણે દક્ષિણ આફ્રિકાના આ ઝડપી બોલર છ સ્થાન ઉપર ચઢીને 28મા સ્થાને પહોંચી ગયો છે.
દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની શ્રેણી દરમિયાન સારા પ્રદર્શન બાદ ઓસ્ટ્રેલિયન જોડી સીન એબોટ (નવ સ્થાન ઉપર 48મા સ્થાને) અને નાથન એલિસ (21 સ્થાન ઉપર 65મા સ્થાને) પણ ODI બોલરોની યાદીમાં સ્થાન મેળવ્યું છે.
