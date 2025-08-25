નવી દિલ્હી: ઓસ્ટ્રેલિયાએ ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની ત્રીજી મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 276 રનથી હરાવ્યું. આ સાથે આફ્રિકાએ શ્રેણી 2-1થી જીતી લીધી. જોકે, રનની દ્રષ્ટિએ ODI ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં આ દક્ષિણ આફ્રિકાનો સૌથી મોટો પરાજય છે, જ્યારે રનની દ્રષ્ટિએ ODI ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં ઓસ્ટ્રેલિયાનો બીજો સૌથી મોટો વિજય છે.
ઓસ્ટ્રેલિયાએ આફ્રિકાને 276 રનથી હરાવ્યું
આ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ પ્રથમ બેટિંગ કરીને 50 ઓવરમાં 2 વિકેટ ગુમાવીને 431 રન બનાવ્યા. ટીમ તરફથી ટ્રેવિસ હેડે 142, મિશેલ માર્શે 100 અને કેમેરોન ગ્રીને 118 રન બનાવ્યા. એલેક્સ કેરીએ પણ 50 રનનું યોગદાન આપ્યું. આફ્રિકા તરફથી કેશવ મહારાજ અને સેનુરન મુથુસામીએ 1-1 વિકેટ લીધી.
Australia secure a massive win with their all-round brilliance in Mackay 🎉#AUSvSA pic.twitter.com/ZYYY92sHIs— ICC (@ICC) August 24, 2025
દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ 432 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે 24.5 ઓવરમાં 155 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. ટીમ તરફથી ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ (49) અને ટોની ડી જોર્ઝી (33) એ સૌથી વધુ રન બનાવ્યા. ઓસ્ટ્રેલિયા તરફથી કૂપર કોનોલીએ સૌથી વધુ 5 વિકેટ લીધી, જ્યારે ઝેવિયર બાર્ટલેટ અને સીન એબોટે 2-2 વિકેટ લીધી. આ જીત માટે ટ્રેવિસ હેડને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યો.
દક્ષિણ આફ્રિકા માટે સૌથી મોટી હાર (રન દ્વારા)
276 વિરુદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયા, મેકે, 2025*
243વિરુદ્ધ ભારત, ઇડન ગાર્ડન્સ, 2023
182 વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન, ગેબેરહા, 2002
180 વિરુદ્ધ શ્રીલંકા, કોલંબો, રોયલ્સ, 2013
ઓસ્ટ્રેલિયા માટે વનડેમાં સૌથી મોટી જીત (રન દ્વારા)
309વિરુદ્ધ નેધરલેન્ડ્સ, દિલ્હી, 2023
276 વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા, મેકે, 2025*
275 વિરુદ્ધ અફઘાનિસ્તાન, WACA, 2015
256 વિરુદ્ધ નામિબિયા, પોચેફસ્ટ્રોમ, 2003
Cooper Connolly has his first 5fa in professional cricket! It's the first time he has taken more than three wickets in a game. #AUSvSA pic.twitter.com/MeRNU2Lq7L— cricket.com.au (@cricketcomau) August 24, 2025
ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકાની છેલ્લી પાંચ ODI શ્રેણી
દક્ષિણ આફ્રિકા 5-0 (2016) જીત્યું
દક્ષિણ આફ્રિકા 2-1 (2018) જીત્યું
દક્ષિણ આફ્રિકા 3-0 (2020) જીત્યું
દક્ષિણ આફ્રિકા 3-2 જીત્યું (2023)
દક્ષિણ આફ્રિકા 2-1 (2025)*
ઓસ્ટ્રેલિયા સામે સૌથી વધુ દ્વિપક્ષીય ODI શ્રેણી જીતનારા દેશો (શ્રેણીમાં 3+ મેચ)
9 - દક્ષિણ આફ્રિકા (15 શ્રેણી)*
8 - ઇંગ્લેન્ડ (21)
6 - ભારત (14)
4 - શ્રીલંકા (8)
4 - પાકિસ્તાન (11)
દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ODI માં સૌથી વધુ ઓપનિંગ ભાગીદારી
250 - ટી હેડ અને એમ માર્શ (ઓસ્ટ્રેલિયા), મેકે, 2025
200 - વી સોલંકી અને એમ ટ્રેસ્કોથિક (ઇંગ્લેન્ડ), ધ ઓવલ, 2003
193 - એસ ગાંગુલી અને એસ તેંડુલકર (ભારત), જોહાનિસબર્ગ, 2001
193 - એસ ચંદ્રપોલ અને સી ગેલ (વેસ્ટ ઇન્ડીઝ), જોહાનિસબર્ગ, 2004
ઓસ્ટ્રેલિયા માટે ODI માં સૌથી વધુ 250 થી વધુ ઓપનિંગ ભાગીદારી
284 - ટ્રેવિસ હેડ અને ડેવિડ વોર્નર વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન, એડિલેડ, 2017
269 - ટ્રેવિસ હેડ અને ડેવિડ વોર્નર વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ, મેલબોર્ન, 2022
259 - મિશેલ માર્શ અને ડેવિડ વોર્નર વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન, બેંગલુરુ, 2022
૨૫૮* - એરોન ફિન્ચ અને ડેવિડ વોર્નર વિરુદ્ધ ભારત, વાનખેડે, 2020
૨૫૦ - ટ્રેવિસ હેડ અને મિચ માર્શ વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા, મેકે, 2025*
ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા માટે વનડેમાં સૌથી વધુ સ્કોર
173 - ડેવિડ વોર્નર, કેપટાઉન, 2016
164 - રિકી પોન્ટિંગ, જોહાનિસબર્ગ, 2006
142 - ટ્રેવિસ હેડ, મેકે, 2025*
129 - રિકી પોન્ટિંગ, બ્લોમફોન્ટેન, 2002
124 - એમ લાબુશેન, બ્લોમફોન્ટેન, 2023
ઓસ્ટ્રેલિયા માટે વનડેમાં સૌથી ઝડપી સદી (બોલની દ્રષ્ટિએ)
40 - ગ્લેન મેક્સવેલ વિરુદ્ધ નેધરલેન્ડ્સ, દિલ્હી, 2023
47 - કેમેરોન ગ્રીન વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા, મેકે, 2025*
51 - ગ્લેન મેક્સવેલ વિરુદ્ધ શ્રીલંકા, સિડની, 2015
57 - જેમ્સ ફોકનર વિરુદ્ધ ભારત, બેંગલુરુ, 2013
