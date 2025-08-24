નવી દિલ્હી: રવિવારે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની દ્વિપક્ષીય શ્રેણીની ત્રીજી અને અંતિમ ODIમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ પ્રથમ બેટિંગ કરીને ઘણા રેકોર્ડ બનાવ્યા. ત્રણ મેચની શ્રેણીમાં 0-2 થી પાછળ રહેલી ટીમ પાસે ગુમાવવા માટે કંઈ નહોતું અને તેઓએ મેચમાં પોતાની બધી તાકાત લગાવી દીધી. ટ્રેવિસ હેડ અને મિશેલ માર્શની ઓપનિંગ જોડીએ વિરોધી બોલરોને ધક્કો મારીને શરૂઆત કરી. કેમેરોન ગ્રીન અને એલેક્સ કેરીએ કેટલાક શાનદાર શોટ ફટકારીને આક્રમકતા ચાલુ રાખી અને ટીમને શાનદાર ફિનિશ આપી.
હેડે 102 બોલમાં 143 રન બનાવ્યા જ્યારે મિશેલ માર્શે 106 બોલમાં 100 રન બનાવ્યા. કેમેરોન ગ્રીને ઓસ્ટ્રેલિયા માટે બીજી સૌથી ઝડપી સદી ફટકારી. બેટ્સમેનોએ શરૂઆતથી જ મોટા શોટ ફટકારીને આક્રમક વલણ અપનાવ્યું અને વિરોધી ટીમ પર હુમલો કર્યો. હેડ અને માર્શની જોડીએ પ્રથમ વિકેટ માટે 250 રનની ભાગીદારી કરી, જે ODI ક્રિકેટમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે કોઈપણ ટીમ દ્વારા સૌથી વધુ ઓપનિંગ ભાગીદારી છે.
Cameron Green was launching them onto the roof with ease as he reached triple digits in just 47 balls! #AUSvSA https://t.co/tZdpr70JNC— cricket.com.au (@cricketcomau) August 24, 2025
ઓસ્ટ્રેલિયા દ્વારા પ્રથમ ઇનિંગના રેકોર્ડ
હેડને કેશવ મહારાજ દ્વારા આઉટ કરવામાં આવ્યો અને માર્શને સેનુરન મુથુસામી દ્વારા પેવેલિયન મોકલવામાં આવ્યો. આ પછી ગ્રીન અને કેરીએ બેટિંગ ચાલુ રાખી. ગ્રીને ઓસ્ટ્રેલિયા માટે બીજી સૌથી ઝડપી સદી ફટકારી. જ્યારે કેરીએ અડધી સદીની ઇનિંગ પણ રમી.
દક્ષિણ આફ્રિકા સામે વનડેમાં સૌથી વધુ ઓપનિંગ ભાગીદારી
250 - ટી હેડ અને એમ માર્શ (ઓસ્ટ્રેલિયા), મેકે, 2025
200 - વી સોલંકી અને એમ ટ્રેસ્કોથિક (ઇંગ્લેન્ડ), ધ ઓવલ, 2003
193 - એસ ગાંગુલી અને એસ તેંડુલકર (ભારત), જોહાનિસબર્ગ, 2001
193 - એસ ચંદ્રપોલ અને સી ગેલ (વેસ્ટ ઇન્ડીઝ), જોહાનિસબર્ગ, 2004
ઓસ્ટ્રેલિયા માટે ODI માં સૌથી વધુ 250+ ઓપનિંગ ભાગીદારી
284 - ટ્રેવિસ હેડ અને ડેવિડ વોર્નર વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન, એડિલેડ, 2017
269 - ટ્રેવિસ હેડ અને ડેવિડ વોર્નર વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ, મેલબોર્ન, 2022
259 - મિશેલ માર્શ અને ડેવિડ વોર્નર વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન, બેંગલુરુ, 2022
258* - એરોન ફિન્ચ અને ડેવિડ વોર્નર વિરુદ્ધ ભારત, વાનખેડે, 2020
250 - ટ્રેવિસ હેડ અને મિચ માર્શ વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા, મેકે, 2025*
ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા માટે ODI માં સૌથી વધુ સ્કોર
173 - ડેવિડ વોર્નર, કેપ ટાઉન, 2016
164 - રિકી પોન્ટિંગ, જોહાનિસબર્ગ, 2006
142 - ટ્રેવિસ હેડ, મેકે, 2025*
129 - રિકી પોન્ટિંગ, બ્લોમફોન્ટેન, 2002
124 - એમ લાબુશેન, બ્લોમફોન્ટેન, 2023
ઓસ્ટ્રેલિયા માટે ODI માં સૌથી ઝડપી સદી
40 - ગ્લેન મેક્સવેલ વિરુદ્ધ નેધરલેન્ડ્સ, દિલ્હી, 2023
47 - કેમેરોન ગ્રીન વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા, મેકે, 2025*
51 - ગ્લેન મેક્સવેલ વિરુદ્ધ શ્રીલંકા, સિડની, 2015
57 - જેમ્સ ફોકનર વિરુદ્ધ ભારત, બેંગલુરુ, 2013
