AUS vs SA: કેમેરોન ગ્રીને તોફાન મચાવ્યું, ઓસ્ટ્રેલિયાએ દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 431 રન બનાવીને ઘણા રેકોર્ડ તોડ્યા - AUSTRALIA VS SOUTH AFRICA

ઓસ્ટ્રેલિયન બેટ્સમેન કેમેરોન ગ્રીને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે શાનદાર બેટિંગ કરીને એક મોટો રેકોર્ડ પોતાના નામે નોંધાવ્યો છે.

કેમેરોન ગ્રીન
કેમેરોન ગ્રીન (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 24, 2025 at 3:25 PM IST

2 Min Read

નવી દિલ્હી: રવિવારે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની દ્વિપક્ષીય શ્રેણીની ત્રીજી અને અંતિમ ODIમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ પ્રથમ બેટિંગ કરીને ઘણા રેકોર્ડ બનાવ્યા. ત્રણ મેચની શ્રેણીમાં 0-2 થી પાછળ રહેલી ટીમ પાસે ગુમાવવા માટે કંઈ નહોતું અને તેઓએ મેચમાં પોતાની બધી તાકાત લગાવી દીધી. ટ્રેવિસ હેડ અને મિશેલ માર્શની ઓપનિંગ જોડીએ વિરોધી બોલરોને ધક્કો મારીને શરૂઆત કરી. કેમેરોન ગ્રીન અને એલેક્સ કેરીએ કેટલાક શાનદાર શોટ ફટકારીને આક્રમકતા ચાલુ રાખી અને ટીમને શાનદાર ફિનિશ આપી.

હેડે 102 બોલમાં 143 રન બનાવ્યા જ્યારે મિશેલ માર્શે 106 બોલમાં 100 રન બનાવ્યા. કેમેરોન ગ્રીને ઓસ્ટ્રેલિયા માટે બીજી સૌથી ઝડપી સદી ફટકારી. બેટ્સમેનોએ શરૂઆતથી જ મોટા શોટ ફટકારીને આક્રમક વલણ અપનાવ્યું અને વિરોધી ટીમ પર હુમલો કર્યો. હેડ અને માર્શની જોડીએ પ્રથમ વિકેટ માટે 250 રનની ભાગીદારી કરી, જે ODI ક્રિકેટમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે કોઈપણ ટીમ દ્વારા સૌથી વધુ ઓપનિંગ ભાગીદારી છે.

ઓસ્ટ્રેલિયા દ્વારા પ્રથમ ઇનિંગના રેકોર્ડ

હેડને કેશવ મહારાજ દ્વારા આઉટ કરવામાં આવ્યો અને માર્શને સેનુરન મુથુસામી દ્વારા પેવેલિયન મોકલવામાં આવ્યો. આ પછી ગ્રીન અને કેરીએ બેટિંગ ચાલુ રાખી. ગ્રીને ઓસ્ટ્રેલિયા માટે બીજી સૌથી ઝડપી સદી ફટકારી. જ્યારે કેરીએ અડધી સદીની ઇનિંગ પણ રમી.

દક્ષિણ આફ્રિકા સામે વનડેમાં સૌથી વધુ ઓપનિંગ ભાગીદારી

250 - ટી હેડ અને એમ માર્શ (ઓસ્ટ્રેલિયા), મેકે, 2025

200 - વી સોલંકી અને એમ ટ્રેસ્કોથિક (ઇંગ્લેન્ડ), ધ ઓવલ, 2003

193 - એસ ગાંગુલી અને એસ તેંડુલકર (ભારત), જોહાનિસબર્ગ, 2001

193 - એસ ચંદ્રપોલ અને સી ગેલ (વેસ્ટ ઇન્ડીઝ), જોહાનિસબર્ગ, 2004

ઓસ્ટ્રેલિયા માટે ODI માં સૌથી વધુ 250+ ઓપનિંગ ભાગીદારી

284 - ટ્રેવિસ હેડ અને ડેવિડ વોર્નર વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન, એડિલેડ, 2017

269 - ટ્રેવિસ હેડ અને ડેવિડ વોર્નર વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ, મેલબોર્ન, 2022

259 - મિશેલ માર્શ અને ડેવિડ વોર્નર વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન, બેંગલુરુ, 2022

258* - એરોન ફિન્ચ અને ડેવિડ વોર્નર વિરુદ્ધ ભારત, વાનખેડે, 2020

250 - ટ્રેવિસ હેડ અને મિચ માર્શ વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા, મેકે, 2025*

ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા માટે ODI માં સૌથી વધુ સ્કોર

173 - ડેવિડ વોર્નર, કેપ ટાઉન, 2016

164 - રિકી પોન્ટિંગ, જોહાનિસબર્ગ, 2006

142 - ટ્રેવિસ હેડ, મેકે, 2025*

129 - રિકી પોન્ટિંગ, બ્લોમફોન્ટેન, 2002

124 - એમ લાબુશેન, બ્લોમફોન્ટેન, 2023

ઓસ્ટ્રેલિયા માટે ODI માં સૌથી ઝડપી સદી

40 - ગ્લેન મેક્સવેલ વિરુદ્ધ નેધરલેન્ડ્સ, દિલ્હી, 2023

47 - કેમેરોન ગ્રીન વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા, મેકે, 2025*

51 - ગ્લેન મેક્સવેલ વિરુદ્ધ શ્રીલંકા, સિડની, 2015

57 - જેમ્સ ફોકનર વિરુદ્ધ ભારત, બેંગલુરુ, 2013

