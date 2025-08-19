નવી દિલ્હી: ક્રિકેટ મેચમાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનારા ખેલાડીઓને અંતે મેન ઓફ ધ મેચ એવોર્ડ આપવામાં આવે છે. એટલે કે, જે ખેલાડીઓએ બેટિંગમાં સૌથી મોટી ઇનિંગ્સ રમી હોય અથવા બોલિંગમાં સૌથી વધુ વિકેટ લીધી હોય, અથવા ફિલ્ડિંગમાં સૌથી વધુ કેચ પકડ્યા હોય અને મેચની જીતમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું હોય, તેમને મેન ઓફ ધ મેચ એવોર્ડ આપવામાં આવે છે.
જોકે, એક એવો ક્રિકેટર પણ છે જેણે મેચમાં એક પણ રન બનાવ્યા વિના, કોઈ વિકેટ કે કેચ લીધા વિના મેન ઓફ ધ મેચ એવોર્ડ જીત્યો છે. આ અવિશ્વસનીય લાગે છે પણ તે સાચું છે. ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં આ દુર્લભ ઘટના બની હતી. તો આ કેવી રીતે બન્યું? ચાલો હવે જાણીએ કે કોણ ખેલાડી હતો જેણે કોઈ પણ રન બનાવ્યા વિના, વિકેટ લીધા વિના કે કેચ કર્યા વિના મેન ઓફ ધ મેચ એવોર્ડ જીત્યો હતો.
ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે T20 મેચ
2010માં ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ટી20 મેચનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પ્રથમ બેટિંગ કરતા ઓસ્ટ્રેલિયાએ નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 150 રન બનાવ્યા હતા. 151 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતા ન્યુઝીલેન્ડે અંત સુધી સંઘર્ષ કર્યો હતો. જોકે, તેઓ 149 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયા હતા. આ સાથે ઓસ્ટ્રેલિયાએ રોમાંચક રીતે મેચ માત્ર 1 રનથી જીતી લીધી.
મેન ઓફ ધ મેચ એવોર્ડ
ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમની આ જીતમાં બોલર નાથન બ્રેકને મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. બ્રેકને આ મેચમાં બેટિંગ કરી ન હતી, ફિલ્ડિંગ દરમિયાન કોઈ કેચ લીધો ન હતો અને બોલિંગ દ્વારા કોઈ વિકેટ લીધી ન હતી. જોકે, બ્રેકને મેન ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ મેળવ્યો હતો. કારણ કે, બ્રેકને આ મેચમાં વિકેટ લીધી ન હતી, પરંતુ તેણે સારી બોલિંગ કરી અને સતત ન્યુઝીલેન્ડ ટીમને રન આપતા અટકાવી.
નાથન બ્રેકનની ઘાતક બોલિંગ
ટી20 ફોર્મેટમાં બેટ્સમેનોને ધમાકેદાર રમત કરતા રોકવાનું સરળ કાર્ય નથી, પરંતુ બ્રેકને પોતાની ઘાતક બોલિંગથી વિરોધી બેટ્સમેનોના રન-વે પર બ્રેક લગાવ્યો હતો. તેણે પોતાની ચાર ઓવરમાં માત્ર 16 રન આપ્યા, જેમાં એક મેઇડનનો પણ સમાવેશ થાય છે. કિવી ટીમને જીતવા માટે 6 બોલમાં 14 રનની જરૂર હતી ત્યારે પણ બ્રેકને બોલિંગ કરી હતી. પછી તેણે છેલ્લી ઓવરમાં માત્ર 12 રન આપ્યા. પરિણામે ઓસ્ટ્રેલિયાએ મેચ 1 રનથી જીતી લીધી.
બ્રેકને પોતાની પહેલી ત્રણ ઓવરમાં માત્ર ચાર રન અને છેલ્લી ઓવરમાં 12 રન આપ્યા. આ મેચમાં પોતાના શાનદાર પ્રદર્શનથી કિવી ટીમને હરાવનાર નાથન બ્રેકનને મેન ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો. બ્રેકને આ મેચમાં ન તો રન બનાવ્યા કે ન તો વિકેટ લીધી, પરંતુ તેણે પોતાની બોલિંગથી કિવી ટીમને પ્રભાવિત કરી. એટલા માટે તેને આ સન્માન મળ્યું. ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં આ એક દુર્લભ ઘટના છે.
બ્રેકનનું આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રદર્શન
ઓસ્ટ્રેલિયન ડાબોડી ફાસ્ટ બોલર નાથન બ્રેકન મોટાભાગે ODI મેચ રમ્યા છે અને આ ફોર્મેટમાં તેમનો રેકોર્ડ સારો છે. તેમણે તેમના ક્રિકેટ કારકિર્દીમાં 5 ટેસ્ટ, 116 ODI અને 19 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે. તેમણે ટેસ્ટ ફોર્મેટમાં 12 વિકેટ લીધી છે. ODIમાં, તેમણે 24.37 ની સરેરાશથી 174 વિકેટ લીધી છે અને બે વાર ઇનિંગમાં પાંચ વિકેટ લીધી છે. તેમણે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 19 વિકેટ લીધી છે.
