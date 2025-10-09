ETV Bharat / sports

મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025: ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ઓસ્ટ્રેલિયાએ પાકિસ્તાનને 107 રનથી હરાવ્યું, બેથ મૂનીની શાનદાર સદી

મૂનીની સદી અને શાનદાર બોલિંગના કારણે ઓસ્ટ્રેલિયાએ પાકિસ્તાન સામે સતત 17મી મેચ જીતી.

ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ઓસ્ટ્રેલિયાએ પાકિસ્તાનને 107 રનથી હરાવ્યું
ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ઓસ્ટ્રેલિયાએ પાકિસ્તાનને 107 રનથી હરાવ્યું (AP PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 9, 2025 at 1:21 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: બેથ મૂનીની શાનદાર સદી અને ઓસ્ટ્રેલિયાના ઝડપી બોલરોના મજબૂત પ્રદર્શનને કારણે બુધવારે (8 ઓક્ટોબર) કોલંબોમાં મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025 મેચમાં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ઓસ્ટ્રેલિયાએ પાકિસ્તાનને 107 રનથી હરાવ્યું.

આ પ્રભાવશાળી વિજયે ઓસ્ટ્રેલિયાના અજેય રેકોર્ડને 17-0 સુધી વધાર્યો એટલું જ નહીં, પરંતુ ત્રણ મેચમાંથી બે જીત અને એક ડ્રો સાથે પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર પણ પહોંચી ગયું. વધુમાં, ઓસ્ટ્રેલિયન મહિલા ટીમ 2024 ની શરૂઆતથી રમાયેલી 20 ODI માંથી 17 મેચમાં વિરોધી ટીમને આઉટ કરવામાં સફળ રહી છે.

પ્રતિસ્પર્ધી સામે સૌથી વધુ સતત ODI જીત

18- ન્યુઝીલેન્ડ વિરુદ્ધ આયર્લેન્ડ

17 - ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન

17 - ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ આયર્લેન્ડ

15 - ભારત વિરુદ્ધ આયર્લેન્ડ

13 - ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન

બેથ મૂની અને અલાના કિંગે ઓસ્ટ્રેલિયાને બચાવ્યું

એક સમયે, ઓસ્ટ્રેલિયાનો સ્કોર 7 વિકેટે 76 રન હતો, ત્યારે એવું લાગતું હતું કે પાકિસ્તાન સરળતાથી મેચ જીતી જશે. જોકે, બેથ મૂનીએ મહિલા વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં શ્રેષ્ઠ બેટિંગ પ્રદર્શન કર્યું, તેણે 114 બોલમાં 109 રન બનાવ્યા અને અલાના કિંગ (49 બોલમાં અણનમ 51) સાથે નવમી વિકેટ માટે 106 રનની રેકોર્ડ ભાગીદારી કરી, જેનાથી ટીમનો કુલ સ્કોર 221/9 થયો. કિંગની ઇનિંગ મહિલા ODIમાં 10મા કે તેથી નીચેના નંબર પર બેટિંગ કરનાર બેટ્સમેન દ્વારા સૌથી વધુ વ્યક્તિગત સ્કોર પણ હતો.

ODI માં 9મી વિકેટ માટે સૌથી વધુ ભાગીદારી

106 - અલાના કિંગ અને બેથ મૂની, ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન (કોલંબો 2025 વર્લ્ડ કપ)

77 - એ. ગાર્ડનર અને કે. ગાર્થ, ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા (ઉત્તર સિડની, 2024)

76 - કે. બીમ્સ અને એ. બ્લેકવેલ, ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ ભારત (ડર્બી, 2017 વર્લ્ડ કપ)

73 - એલ. એસ્ક્યુ અને આઈ. ગુહા, ઇંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ (ચેન્નાઈ, 2007)

પાકિસ્તાનનો સતત ત્રીજો પરાજય

222 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે, કિમ ગાર્થ (14 રનમાં 3 વિકેટ) અને મેગન સ્કટ (25 રનમાં 2 વિકેટ) દ્વારા નવા બોલ પર કરવામાં આવેલા દબાણ હેઠળ પાકિસ્તાનનો ટોચનો ક્રમ તૂટી ગયો. આ જોડીએ પાવરપ્લેમાં પાકિસ્તાનને 6/42 સુધી ઘટાડી દીધું, અને મેચ લગભગ જીતી લીધી. ફક્ત સિદ્રા અમીન (35) એ કોઈ પ્રતિકાર આપ્યો નહીં. વધુમાં, પાકિસ્તાનની બેટિંગ સંપૂર્ણપણે પડી ભાંગી, 36.3 ઓવરમાં 114 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. જેના પરિણામે 107 રનથી હાર થઈ. આ ટુર્નામેન્ટમાં તેમનો સતત ત્રીજો પરાજય હતો, જેનાથી સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાની તેમની શક્યતા લગભગ બંધ થઈ ગઈ.

ક્રિકેટમાં ઓસ્ટ્રેલિયા મહિલા ટીમનું વર્ચસ્વ

ઓસ્ટ્રેલિયાએ સૌથી વધુ વખત, સાત વખત મહિલા વનડે વર્લ્ડ કપ જીત્યો છે. ઓસ્ટ્રેલિયાએ ૧૯૭૮, ૧૯૮૨, ૧૯૮૮, ૧૯૯૭, ૨૦૦૫, ૨૦૧૩ અને ૨૦૨૨માં આ ખિતાબ જીત્યો હતો.

