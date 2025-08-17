ETV Bharat / sports

બેબી એબીએ વિરાટ કોહલીનો મોટો રેકોર્ડ તોડ્યો, માત્ર 22 વર્ષની ઉંમરે મોટી સિદ્ધિ મેળવી - AUS VS SA 3RD T20

ડેવાલ્ડ બ્રેવિસે ત્રીજી ટી20 મેચમાં 26 બોલમાં છ છગ્ગાની મદદથી 53 રનની ઇનિંગ રમી હતી.

ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ
ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ (AP PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 17, 2025 at 3:02 PM IST

2 Min Read

Brevis breaks Kohli record: દક્ષિણ આફ્રિકાના 22 વર્ષીય યુવા બેટ્સમેન ડેવાલ્ડ બ્રેવિસે ભારતના સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલીનો એક મોટો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. બેબી એબી તરીકે જાણીતા બ્રેવિસે તાજેતરમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ત્રીજી T20 મેચમાં શાનદાર અડધી સદી ફટકારીને આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી. જોકે, આ મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમે એક બોલ અને બે વિકેટ બાકી રહેતા 172 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો હતો. પરંતુ બ્રેવિસે પોતાની ઇનિંગથી વિરાટના ઘણા રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા હતા.

બ્રેવિસની તોફાની અડધી સદી

ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવા ઉતરેલી દક્ષિણ આફ્રિકાને પહેલી જ ઓવરમાં ઝટકો લાગ્યો. માર્કરામ (1) આઉટ થયો હતો. ટીમનો સ્કોર 49 રનમાં 3 વિકેટ હતો ત્યારે બ્રેવિસ બચાવવા આવ્યો હતો. તેણે ઓસ્ટ્રેલિયન બોલરોને ચકમો આપી અને માત્ર 22 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પણ પૂરી કરી. આ દરમિયાન તેણે 1 ચોગ્ગો અને 6 છગ્ગો ફટકાર્યો. અડધી સદી પૂરી કર્યા પછી, તે નાથન એલિસના હાથે 53 રનના વ્યક્તિગત સ્કોર પર કેચ આઉટ થયો.

બ્રેવિસનો રેકોર્ડ

આ મેચમાં બ્રેવિસે ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલીનો રેકોર્ડ તોડ્યો. તેણે કાંગારૂની ધરતી પર ઓસ્ટ્રેલિયા સામે આંતરરાષ્ટ્રીય T20 મેચમાં બેટ્સમેન દ્વારા સૌથી વધુ છગ્ગા ફટકારવાનો રેકોર્ડ બનાવ્યો. બ્રેવિસે આ શ્રેણીમાં કુલ 14 છગ્ગા ફટકાર્યા. અગાઉ આ રેકોર્ડ વિરાટ કોહલી (12 છગ્ગા) ના નામે હતો. ડેવાલ્ડ બ્રેવિસે આ સિદ્ધિ માત્ર 3 ઇનિંગ્સમાં હાંસલ કરી હતી જ્યારે કોહલીએ 10 ઇનિંગ્સમાં 12 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા.

આ મેચમાં બ્રેવિસે 22 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી હતી. આ સાથે, તે ઓસ્ટ્રેલિયામાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે અડધી સદી ફટકારનાર સૌથી ઝડપી બેટ્સમેન પણ બન્યો. અગાઉ આ રેકોર્ડ ઇંગ્લેન્ડના બેટ્સમેન રવિ બોપારા (23 બોલમાં) ના નામે હતો.

બ્રેવિસે શ્રેણીમાં સૌથી વધુ રન બનાવ્યા

દક્ષિણ આફ્રિકા ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી 1-2 થી હારી ગયું હોવા છતાં, યુવા બેટ્સમેન બ્રેવિસે શાનદાર બેટિંગ કરીને બધાનું દિલ જીતી લીધું. તેણે બીજી અને ત્રીજી મેચમાં 50 થી વધુ રન બનાવ્યા. જેમાં એક સદી પણ સામેલ છે. તે 204 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી કુલ 180 રન બનાવીને શ્રેણીમાં ટોપ સ્કોરર રહ્યો.

AUS vs SA ત્રીજો T20 મેચ

મેચની વાત કરીએ તો, આ મેચમાં બ્રેવિસ (53 રન) અને વેન્ડરડુસેન (38 રન) એ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, જેના કારણે દક્ષિણ આફ્રિકા 7 વિકેટે 172 રન બનાવવામાં સફળ રહ્યું. ગ્લેન મેક્સવેલની 36 બોલમાં 62 રનની અણનમ ઇનિંગને કારણે ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમે 19.5 ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવીને 173 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો. મેક્સવેલે પોતાની ઇનિંગમાં 8 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગા ફટકાર્યા. આ જીત સાથે ઓસ્ટ્રેલિયાએ 3 મેચની શ્રેણી 2-1થી જીતી લીધી.

આ પણ વાંચો:

  1. 'શું તેણે કૂતરાનું માંસ ખાધું છે?...' જ્યારે ઇરફાન પઠાણ પાકિસ્તાની ખેલાડી પર ગુસ્સે થયો
  2. એશિયા કપ 2025: ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટનનું નામ જાહેર, ગિલ રેસમાંથી બહાર

Brevis breaks Kohli record: દક્ષિણ આફ્રિકાના 22 વર્ષીય યુવા બેટ્સમેન ડેવાલ્ડ બ્રેવિસે ભારતના સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલીનો એક મોટો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. બેબી એબી તરીકે જાણીતા બ્રેવિસે તાજેતરમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ત્રીજી T20 મેચમાં શાનદાર અડધી સદી ફટકારીને આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી. જોકે, આ મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમે એક બોલ અને બે વિકેટ બાકી રહેતા 172 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો હતો. પરંતુ બ્રેવિસે પોતાની ઇનિંગથી વિરાટના ઘણા રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા હતા.

બ્રેવિસની તોફાની અડધી સદી

ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવા ઉતરેલી દક્ષિણ આફ્રિકાને પહેલી જ ઓવરમાં ઝટકો લાગ્યો. માર્કરામ (1) આઉટ થયો હતો. ટીમનો સ્કોર 49 રનમાં 3 વિકેટ હતો ત્યારે બ્રેવિસ બચાવવા આવ્યો હતો. તેણે ઓસ્ટ્રેલિયન બોલરોને ચકમો આપી અને માત્ર 22 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પણ પૂરી કરી. આ દરમિયાન તેણે 1 ચોગ્ગો અને 6 છગ્ગો ફટકાર્યો. અડધી સદી પૂરી કર્યા પછી, તે નાથન એલિસના હાથે 53 રનના વ્યક્તિગત સ્કોર પર કેચ આઉટ થયો.

બ્રેવિસનો રેકોર્ડ

આ મેચમાં બ્રેવિસે ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલીનો રેકોર્ડ તોડ્યો. તેણે કાંગારૂની ધરતી પર ઓસ્ટ્રેલિયા સામે આંતરરાષ્ટ્રીય T20 મેચમાં બેટ્સમેન દ્વારા સૌથી વધુ છગ્ગા ફટકારવાનો રેકોર્ડ બનાવ્યો. બ્રેવિસે આ શ્રેણીમાં કુલ 14 છગ્ગા ફટકાર્યા. અગાઉ આ રેકોર્ડ વિરાટ કોહલી (12 છગ્ગા) ના નામે હતો. ડેવાલ્ડ બ્રેવિસે આ સિદ્ધિ માત્ર 3 ઇનિંગ્સમાં હાંસલ કરી હતી જ્યારે કોહલીએ 10 ઇનિંગ્સમાં 12 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા.

આ મેચમાં બ્રેવિસે 22 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી હતી. આ સાથે, તે ઓસ્ટ્રેલિયામાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે અડધી સદી ફટકારનાર સૌથી ઝડપી બેટ્સમેન પણ બન્યો. અગાઉ આ રેકોર્ડ ઇંગ્લેન્ડના બેટ્સમેન રવિ બોપારા (23 બોલમાં) ના નામે હતો.

બ્રેવિસે શ્રેણીમાં સૌથી વધુ રન બનાવ્યા

દક્ષિણ આફ્રિકા ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી 1-2 થી હારી ગયું હોવા છતાં, યુવા બેટ્સમેન બ્રેવિસે શાનદાર બેટિંગ કરીને બધાનું દિલ જીતી લીધું. તેણે બીજી અને ત્રીજી મેચમાં 50 થી વધુ રન બનાવ્યા. જેમાં એક સદી પણ સામેલ છે. તે 204 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી કુલ 180 રન બનાવીને શ્રેણીમાં ટોપ સ્કોરર રહ્યો.

AUS vs SA ત્રીજો T20 મેચ

મેચની વાત કરીએ તો, આ મેચમાં બ્રેવિસ (53 રન) અને વેન્ડરડુસેન (38 રન) એ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, જેના કારણે દક્ષિણ આફ્રિકા 7 વિકેટે 172 રન બનાવવામાં સફળ રહ્યું. ગ્લેન મેક્સવેલની 36 બોલમાં 62 રનની અણનમ ઇનિંગને કારણે ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમે 19.5 ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવીને 173 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો. મેક્સવેલે પોતાની ઇનિંગમાં 8 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગા ફટકાર્યા. આ જીત સાથે ઓસ્ટ્રેલિયાએ 3 મેચની શ્રેણી 2-1થી જીતી લીધી.

આ પણ વાંચો:

  1. 'શું તેણે કૂતરાનું માંસ ખાધું છે?...' જ્યારે ઇરફાન પઠાણ પાકિસ્તાની ખેલાડી પર ગુસ્સે થયો
  2. એશિયા કપ 2025: ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટનનું નામ જાહેર, ગિલ રેસમાંથી બહાર

For All Latest Updates

TAGGED:

AUS VS SA 3RD T20AUS VS SABREVISAUS VS SA 3RD T20

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

વરૂની વધી વસ્તી: જુનાગઢ સક્કરબાગમાં છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 183 વરુનો જન્મ, જાણો વરુ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ માહિતી

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ": સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ, જાણો 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.