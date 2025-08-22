ETV Bharat / sports

આજે ઓસ્ટ્રેલિયા અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે બીજી વનડે, આફ્રિકા શ્રેણી જીતવાનો પ્રયાસ કરશે - AUS VS SA 2ND ODI

મેચ ભારતીય સમય મુજબ સવારે 10:00 વાગ્યે મેકેના ગ્રેટ બેરિયર રીફ એરેના ખાતે રમાશે. ટોસ અડધો કલાક પહેલા થશે.

આજે ઓસ્ટ્રેલિયા અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે બીજી વન્ડે
આજે ઓસ્ટ્રેલિયા અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે બીજી વન્ડે (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 22, 2025 at 10:34 AM IST

મેકે AUS vs SA 2nd ODI Live : ઓસ્ટ્રેલિયા અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી ચાલુ છે. આ શ્રેણીની બીજી મેચ આજે, 22 ઓગસ્ટ (શુક્રવાર) મેકેના ગ્રેટ બેરિયર રીફ એરેના ખાતે રમાશે. આ મેચ ભારતીય સમય મુજબ સવારે 10 વાગ્યે શરૂ થશે. આ મેચ જીતીને, યજમાન ઓસ્ટ્રેલિયા શ્રેણી બરાબરી કરવાનો પ્રયાસ કરશે, જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ આ મેચ જીતીને શ્રેણી જીતવાનો પ્રયાસ કરશે.

પ્રથમ મેચમાં કાંગારૂઓનો પરાજય: ઓસ્ટ્રેલિયાએ આ શ્રેણીની પ્રથમ મેચમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું હતું, પરંતુ લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે તેમની મધ્યમ ક્રમની બેટિંગ સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ ગઈ. કેપ્ટન મિશેલ માર્શ એકમાત્ર ખેલાડી હતો જે રન બનાવી શક્યો હતો, પરંતુ બાકીના બેટ્સમેન તેને સાથ આપી શક્યા ન હતા. આ કારણે, સારી શરૂઆત છતાં ટીમ મેચમાંથી બહાર થઈ ગઈ. હવે માર્શ આશા રાખશે કે તેની ટીમના ખેલાડીઓ આગામી મેચમાં જવાબદારી બતાવશે અને એકતાપૂર્વક પ્રદર્શન કરશે જેથી તેઓ શ્રેણીમાં વાપસી કરી શકે.

આફ્રિકાનો શ્રેણી જીતવાનો પ્રયાસ: બીજી તરફ, દક્ષિણ આફ્રિકાએ પ્રથમ મેચમાં દરેક વિભાગમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. ટોપ ઓર્ડરે મજબૂત પાયો નાખ્યો, જેનો ફાયદો ઉઠાવીને મિડલ ઓર્ડરે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે પડકારજનક સ્કોર બનાવ્યો. બોલરોમાં કેશવ મહારાજે શાનદાર બોલિંગ કરી અને પ્રથમ વનડેમાં પાંચ વિકેટ લીધી. આ પ્રદર્શનના આધારે, દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ આત્મવિશ્વાસથી ભરેલી છે અને હવે તેમનું લક્ષ્ય આગામી મેચ જીતવાનું અને શ્રેણી જીતવાનું રહેશે.

બંને ટીમોનો હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ શું છે: બંને ટીમો વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં 111 વનડે રમાઈ છે. જેમાંથી ઓસ્ટ્રેલિયાએ 51 મેચ જીતી છે, જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકાએ 56 વખત જીત મેળવી છે. એક મેચ ડ્રો થઈ હતી અને ત્રણ મેચ ટાઈ થઈ હતી.

મેકે ગ્રાઉન્ડની પિચ કેવી રહેશે: આ ગ્રાઉન્ડની પિચ બેટિંગ માટે યોગ્ય માનવામાં આવે છે. અહીં બાઉન્ડ્રી નાની છે, જે સ્પિનરોને પણ મદદ કરી શકે છે. સમગ્ર મેચ દરમિયાન પિચ બેટ્સમેનોને અનુકૂળ રહેશે. આ પિચ પર ઉછાળો સમાન રહે છે, જેનાથી શોટ રમવાનું સરળ બને છે. આ ગ્રાઉન્ડ સ્ટ્રોક રમવા માટે અનુકૂળ છે અને બેટ્સમેનોને સારા રન બનાવવામાં મદદ કરે છે. રમતના ઉત્તરાર્ધમાં, આ પિચ બોલરો માટે, ખાસ કરીને સ્પિનરો માટે મદદરૂપ થાય છે. મેચના દિવસે મેકેમાં હવામાન સ્વચ્છ રહેવાની અપેક્ષા છે. વરસાદની શક્યતા લગભગ નહિવત્ છે, તેથી આખી મેચ કોઈપણ વિક્ષેપ વિના રમાય તેવી શક્યતા છે.

ઓસ્ટ્રેલિયા અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે બીજી વનડે ક્યારે અને ક્યાં રમાશે?

ઓસ્ટ્રેલિયા અને દક્ષિણ આફ્રિકા ક્રિકેટ ટીમ વચ્ચે ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણીની બીજી મેચ આજે, 22 ઓગસ્ટના રોજ રમાશે. આ મેચ ભારતીય સમય મુજબ સવારે 10:00 વાગ્યે મેકેના ગ્રેટ બેરિયર રીફ એરેના ખાતે રમાશે. ટોસ અડધો કલાક પહેલા થશે.

ઓસ્ટ્રેલિયા અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની બીજી વનડે ક્યાં અને કેવી રીતે જોવી?

ઓસ્ટ્રેલિયા અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની બીજી વનડે સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર લાઈવ પ્રસારણ કરવામાં આવશે. આ મેચનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ જિયો હોટસ્ટાર પર પણ કરવામાં આવશે.

બંને ટીમોની પ્લેઇંગ ઇલેવન:

ઓસ્ટ્રેલિયા: ટ્રેવિસ હેડ, મિચ માર્શ (કેપ્ટન), માર્નસ લાબુશેન, કેમેરોન ગ્રીન, જોશ ઇંગ્લિસ (વિકેટકીપર), એલેક્સ કેરી, એરોન હાર્ડી/કૂપર કોનોલી, બેન દ્વાર્સિયસ, નાથન એલિસ, એડમ ઝામ્પા, જોશ હેઝલવુડ.

દક્ષિણ આફ્રિકા: એડન માર્કરમ, રાયન રિકેલ્ટન (વિકેટકીપર), ટેમ્બા બાવુમા (કેપ્ટન), મેથ્યુ બ્રિટ્ઝકે, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ, ડેવાલ્ડ બ્રુઇસ, વિઆન મુલ્ડર, સેનુરન મુથુસામી, કેશવ મહારાજ, નાન્દ્રે બર્ગર, લુંગી એન્ગીડી.

