આજે ઓસ્ટ્રેલિયા અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે પ્રથમ વન્ડે, જાણો 1લી ODI નુું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ ક્યાં જોવું? - AUS VS SA 1ST ODI

AUS vs SA 1લી ODI લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ: રોમાંચક T20 શ્રેણી બાદ, ઓસ્ટ્રેલિયા અને દક્ષિણ આફ્રિકા પ્રથમ ODI માં ટકરાશે.

આજે ઓસ્ટ્રેલિયા અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે પ્રથમ વન્ડે
આજે ઓસ્ટ્રેલિયા અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે પ્રથમ વન્ડે (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 19, 2025 at 10:50 AM IST

હૈદરાબાદ: ઓસ્ટ્રેલિયાએ રોમાંચક T20I શ્રેણી 2-1થી જીતી લીધા બાદ, ઓસ્ટ્રેલિયા અને દક્ષિણ આફ્રિકા બંને ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાં એકબીજા સામે ટકરાશે. આ શ્રેણી 19 ઓગસ્ટથી શરૂ થશે, જ્યારે પહેલી ODI રમાશે.

ઓસ્ટ્રેલિયાએ છેલ્લે ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીની સેમિફાઇનલમાં ભારત સામે ODI રમી હતી અને હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ત્યારથી ટીમે ત્રણ નિવૃત્તિ જોઈ છે - ગ્લેન મેક્સવેલ, સ્ટીવન સ્મિથ અને હેનરિક ક્લાસેન.

ઓસ્ટ્રેલિયાએ શ્રેણીમાં તેમની શરૂઆતની ટીમમાં ફેરફાર કરવા પડ્યા હતા કારણ કે તેમને ત્રણ ઇજાઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો - મેટ શોર્ટ (બાજુ), મિશેલ ઓવેન (ઉશ્કેરાટ) અને લાન્સ મોરિસ (પાછળ). તેનાથી કૂપર કોનોલી, એરોન હાર્ડી અને મેટ કુહનેમેન માટે દરવાજા ખુલ્યા.

દક્ષિણ આફ્રિકાનું નેતૃત્વ ટેમ્બા બાવુમા કરશે, અને કેશવ મહારાજ પણ સ્પિન આક્રમણમાં અનુભવ લાવવા માટે પાછા ફરશે.

હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ

ઓસ્ટ્રેલિયા સામે હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડમાં દક્ષિણ આફ્રિકાનો દબદબો રહ્યો છે. બંને દેશો વચ્ચે રમાયેલી 110 ODI મેચોમાં, ઓસ્ટ્રેલિયાએ 51 મેચ જીતી છે જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ 55 વખત જીતી છે. ત્રણ મેચ ટાઇ થઈ હતી જ્યારે એક મેચનું પરિણામ આવ્યું ન હતું.

પિચ રિપોર્ટ

કૈઝલીની પિચ અન્ય પિચોની તુલનામાં ધીમી છે. આમ, તે બેટિંગને પડકારજનક બનાવે છે. ઐતિહાસિક રીતે, ટોસ જીતનારી ટીમો પહેલા બોલિંગ કરવાનું પસંદ કરે છે કારણ કે બીજી ઇનિંગમાં પીછો કરવો સરળ બની જાય છે. તેથી, ટોસ મેચના પરિણામમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે.

AUS vs SA 1લી ODI લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ વિગતો

ઓસ્ટ્રેલિયા vs દક્ષિણ આફ્રિકા 1લી ODI ક્યાં રમાશે?

ત્રણ મેચની શ્રેણીનો પહેલો મુકાબલો 19 ઓગસ્ટના રોજ રમાશે. આ મેચ ભારતીય સમય મુજબ સવારે 10 વાગ્યે કેર્ન્સ સ્થિત કૈઝલી સ્ટેડિયમ ખાતે શરૂ થશે.

ભારતમાં AUS vs SA 1લી ODI લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ ક્યાં જોવું?

મેચનું ટેલિકાસ્ટ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર થશે. ઉપરાંત, લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ JioHotstar પર બતાવવામાં આવશે.

બંને ટીમો:

ઓસ્ટ્રેલિયા: મિશેલ માર્શ (કેપ્ટન), ઝેવિયર બાર્ટલેટ, એલેક્સ કેરી, કૂપર કોનોલી, બેન દ્વારશુઈસ, નાથન એલિસ, કેમેરોન ગ્રીન, એરોન હાર્ડી, જોશ હેઝલવુડ, ટ્રેવિસ હેડ, જોશ ઈંગ્લીસ, મેથ્યુ કુહનેમેન, માર્નસ લાબુશેન, એડમ ઝમ્પા

દક્ષિણ આફ્રિકા: ટેમ્બા બાવુમા (કેપ્ટન), કોર્બીન બોશ, મેથ્યુ બ્રેટ્ઝકે, ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ, નાન્દ્રે બર્ગર, ટોની ડી જોર્ઝી, એઈડન માર્કરામ, સેનુરન મુથુસામી, કેશવ મહારાજ, વિઆન મુલ્ડર, લુંગી એનગીડી, લુઆન-ડ્રે પ્રિટોરિયસ, કાગીસો સેન્ટ રબાડા, પ્રેટોરિયસ, કાગીસો સેન્ટ રેબ્સન, ટ્રિકન રેબ્સ

