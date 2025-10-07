ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારત સામે ODI અને T20 માટે ટીમની જાહેરાત કરી, બે અનુભવી ખેલાડીઓની વાપસી થઈ
બંને દેશો વચ્ચે ત્રણ ODI અને પાંચ T20 મેચ રમાશે, જેમાં પહેલી મેચ 19 ઓક્ટોબરે રમાશે.
Published : October 7, 2025 at 1:20 PM IST
Australia vs India: ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત થયાના થોડા દિવસો પછી, ઓસ્ટ્રેલિયાએ પણ તેની 15 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી છે. બંને દેશો વચ્ચે ત્રણ ODI અને પાંચ T20 મેચ રમાશે, જેમાં પહેલી મેચ 19 ઓક્ટોબરે રમાશે. આ શ્રેણી ભારત માટે પણ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા આ ODI શ્રેણીમાં વાપસી કરી રહ્યા છે, એક પડકાર જે દરેક ભારતીય ક્રિકેટ ચાહક નજીકથી જોશે.
ત્રણ મુખ્ય ખેલાડીઓની બાદબાકી
ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારત સામેની તેની ટીમમાંથી ત્રણ મુખ્ય ખેલાડીઓને બાકાત રાખ્યા છે. ગ્લેન મેક્સવેલ અને પેટ કમિન્સ ઇજાઓને કારણે બહાર કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે મધ્યમ ક્રમના બેટ્સમેન માર્નસ લાબુશેનને પણ બહાર કરવામાં આવ્યો છે.
પેટ કમિન્સ કમરના ભાગમાં થયેલી ઇજામાંથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યા છે, જેના કારણે મિશેલ માર્શને કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યા છે. વધુમાં, ગ્લેન મેક્સવેલ સમયસર કાંડાના ફ્રેક્ચરમાંથી સ્વસ્થ થયા નથી, જેના કારણે તે T20I ટીમમાંથી બહાર રહ્યો છે, અને તેણે ODIમાંથી નિવૃત્તિ લીધી છે. જ્યારે ખરાબ ફોર્મને કારણે માર્નસ લાબુશેનને ટીમની બહાર રાખવામાં આવ્યો છે.
બે અનુભવી ખેલાડીઓની વાપસી
બે મુખ્ય ખેલાડીઓ પણ ODI ટીમમાં પરત ફરી રહ્યા છે. ઓલરાઉન્ડર કેમેરોન ગ્રીન અને ફાસ્ટ બોલર મિશેલ સ્ટાર્ક પાછલી ન્યુઝીલેન્ડ શ્રેણીમાં રમ્યા નહોતા અને હવે તેઓ ભારત સામે રમતા જોવા મળશે. જોકે, ફાસ્ટ બોલરને T20 ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો નથી કારણ કે તે એશિઝની તૈયારી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યો છે, જ્યારે સ્ટાર્કે T20I માંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે.
ભારત સામે ઓસ્ટ્રેલિયાની ODI ટીમ
મિશેલ માર્શ (કેપ્ટન), ઝેવિયર બાર્ટલેટ, એલેક્સ કેરી, કૂપર કોનોલી, બેન દ્વારશુઇસ, નાથન એલિસ, કેમેરોન ગ્રીન, જોશ હેઝલવુડ, ટ્રેવિસ હેડ, જોશ ઇંગ્લિસ, મિશેલ ઓવેન, મેથ્યુ રેનશો, મેથ્યુ શોર્ટ, મિશેલ સ્ટાર્ક, એડમ ઝામ્પા
ઓસ્ટ્રેલિયાએ T20 ટીમની જાહેરાત કરી
ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારત સામેની પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની પ્રથમ બે મેચ માટે પોતાની T20 ટીમની પણ જાહેરાત કરી છે. ફાસ્ટ બોલર નાથન એલિસ અને વિકેટકીપર-બેટ્સમેન જોશ ઇંગ્લિસ પરત ફરી રહ્યા છે.
પ્રથમ બે મેચો માટે ઓસ્ટ્રેલિયાની T20 ટીમ
મિશેલ માર્શ (કેપ્ટન), સીન એબોટ, ઝેવિયર બાર્ટલેટ, ટિમ ડેવિડ, બેન દ્વારશુઈસ, નાથન એલિસ, જોશ હેઝલવુડ, ટ્રેવિસ હેડ, જોશ ઈંગ્લિસ, મેથ્યુ કુહનેમેન, મિચેલ ઓવેન, મેથ્યુ શોર્ટ, માર્કસ સ્ટોઈનિસ, એડમ ઝમ્પા
ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ભારતની ટીમ
ODI ટીમ
શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ ઐયર (વાઈસ-કેપ્ટન), અક્ષર પટેલ, કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), નીતીશ કુમાર રેડ્ડી, વોશિંગ્ટન સુંદર, કુલદીપ યાદવ, હર્ષિત રાણા, મોહમ્મદ સિરાજ, અર્શદીપ સિંહ, પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ના, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર)
T20 ટીમ
સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ (વાઈસ-કેપ્ટન), તિલક વર્મા, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, જીતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), વરુણ ચક્રવર્તી, જસપ્રીત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ, કુલદીપ યાદવ, હર્ષિત રાણા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), રિંકુ સિંહ, વોશિંગ્ટન સુંદર.
