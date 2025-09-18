ETV Bharat / sports

ના ચાલ્યો સચિન અને નીરજનો જાદુ... વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપની ફાઈનલમાં મેડલ ચૂક્યા

ત્રિનિદાદના કેશોર્ન વોલકોટએ વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં ભાલા ફેંકવાની ઇવેન્ટમાં 88.16 મીટરના થ્રો સાથે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો.

નીરજ ચોપરા
નીરજ ચોપરા (IANS Photo)
ટોક્યો Javelin Throw Final: નીરજ ચોપરાએ વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ 2025 ના પુરુષોના જેવલિન થ્રો ફાઇનલમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું ન હતું. નીરજ ચોપરા આઠમા સ્થાને રહ્યા. નીરજનો શ્રેષ્ઠ જેવલિન થ્રો 84.03 મીટર (બીજો પ્રયાસ) હતો. નીરજ ઉપરાંત, સચિન યાદવે પણ ભારત માટે આ ઇવેન્ટમાં ભાગ લીધો હતો. સચિને સારું પ્રદર્શન કર્યું અને ચોથા સ્થાને રહ્યા. સચિનનો શ્રેષ્ઠ જેવલિન થ્રો 86.27 મીટર હતો, જે તેમનો વ્યક્તિગત શ્રેષ્ઠ પણ છે. આમાં, ત્રિનિદાદ અને ટોબેગોના કેશોર્ન વોલકોટ (88.16 મીટર) એ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો.

નીરજ ચોપરાનું અંતિમ રાઉન્ડમાં પ્રદર્શન:

પહેલો થ્રો: 83.65 મીટર

બીજો થ્રો:84.03 મીટર

ત્રીજો થ્રો: ફાઉલ

ચોથો થ્રો: 82.86 મીટર

પાંચમો થ્રો: ફાઉલ

સચિન યાદવનો અંતિમ રાઉન્ડમાં પ્રદર્શન:

પહેલો થ્રો: 86.27 મીટર

બીજો થ્રો: ફાઉલ

ત્રીજો થ્રો:85.71 મીટર

ચોથો થ્રો: 84.90 મીટર

પાંચમો થ્રો: 85.96 મીટર

છઠ્ઠો થ્રો: 80.95 મીટર

નીરજ ચોપરા ક્વોલિફિકેશન રાઉન્ડમાં84.85 મીટરના થ્રો સાથે તેના ગ્રુપમાં ત્રીજા અને એકંદરે છઠ્ઠા સ્થાને રહ્યો. નીરજ સરળતાથી ક્વોલિફિકેશન રાઉન્ડ માટે ક્વોલિફાય થઈ ગયો. ગ્રુપ A માં, નીરજ તેના પહેલા પ્રયાસમાં 84.50 મીટર ફેંક્યો, આમ તેણે 84.50 મીટરના ઓટોમેટિક ક્વોલિફિકેશન માર્કને પાર કર્યો.

ઓલિમ્પિક્સ પછી પહેલી વાર નીરજ અને અરશદ આમને-સામને: 2024 પેરિસ ઓલિમ્પિક્સ પછી પહેલી વાર નીરજ ચોપરા અને અરશદ નદીમ આમને-સામને. પેરિસ ઓલિમ્પિક્સમાં, અરશદ નદીમે 92.97 મીટર બ્રેસ્ટસ્ટ્રોક થ્રો સાથે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો, જ્યારે નીરજ ચોપરા 89.45 મીટરના થ્રો સાથે બીજા સ્થાને રહ્યો હતો. બુડાપેસ્ટમાં અગાઉની વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં, નીરજ 88.17 મીટરના થ્રો સાથે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો, જ્યારે અરશદ નદીમ બીજા અને જેકબ વાડલે ત્રીજા સ્થાને રહ્યો હતો.

સચિન યાદવનો ક્વોલિફાઇંગ રાઉન્ડ કેવો રહ્યો?: સચિન યાદવના 83.67 મીટરના થ્રોએ તેને ગ્રુપ Aમાં છઠ્ઠા અને એકંદરે દસમા સ્થાને રાખ્યો, જેનાથી તે ફાઇનલ રાઉન્ડમાં સ્થાન મેળવી શક્યો. ભારતના રોહિત યાદવ અને યશવીર સિંહ ફાઇનલમાંથી બહાર થઈ ગયા, એકંદરે અનુક્રમે 28મા અને 30મા સ્થાને રહ્યા. એન્ડર્સ પીટર્સ 89.53 મીટરના થ્રો સાથે ક્વોલિફાઇંગ રાઉન્ડમાં ટોચ પર રહ્યા.

