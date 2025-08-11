નાલંદા: બિહારની રાજગીર સ્પોર્ટ્સ એકેડેમી ખાતે યોજાયેલી 'એશિયા રગ્બી અંડર 20 7s'માં યજમાન ભારતીય મહિલા ટીમે બ્રોન્ઝ મેડલ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. જ્યારે હોંગકોંગ અને ચીને ટાઇટલ જીત્યા. મહિલા વર્ગમાં ચીન ચેમ્પિયન બન્યું જ્યારે પુરુષ વર્ગમાં હોંગકોંગ જીત્યું.
ભારતીય મહિલા ટીમે પૂલ સ્ટેજમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો. સેમિફાઇનલમાં તેમનો સામનો મજબૂત ચીની ટીમ સામે થયો, જ્યાં કઠિન લડાઈ બાદ, ભારતને 7-28 થી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. આમ છતાં, ત્રીજા સ્થાન માટે ઉઝબેકિસ્તાન સામે રમાયેલી મેચમાં, ભારતીય ટીમે શરૂઆતથી જ પ્રભુત્વ જમાવ્યું.
Feel the roar and rally behind our team at the Asia #Rugby Emirates U20 7s Championship! The action unfolds in Rajgir, Bihar, from August 9th to 10th.@RugbyIndia @kundan_iaspic.twitter.com/pesQZ8S58c— Bihar Foundation (@biharfoundation) August 9, 2025
ભારતીય મહિલા રગ્બી ટીમે બ્રોન્ઝ જીત્યો:
આમાં, ભૂમિકાએ પ્રથમ પ્રયાસમાં ગોલ કરીને સ્કોર 7-0 કર્યો અને પછી ગુરિયા કુમારીએ બીજો પ્રયાસ કરીને ભારતની લીડ 12-0 કરી. ઉઝબેકિસ્તાને એક પ્રયાસ સાથે વાપસી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ ભારતીય સંરક્ષણ રેખાની મજબૂતાઈએ 12-5 થી વિજય સુનિશ્ચિત કર્યો. સમગ્ર ટુર્નામેન્ટમાં ભારતનો એકમાત્ર પરાજય બે ટીમો ચીન અને હોંગકોંગ ચીન સામે હતો, જે ફાઇનલમાં પહોંચી હતી. મુખ્ય કોચ કિઆનો ફુરીના માર્ગદર્શન હેઠળ, અનુભવી અને યુવા ખેલાડીઓએ કૌશલ્ય, ધીરજ અને ઉત્તમ ટીમવર્ક દર્શાવ્યું અને બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો.
પુરુષોની શ્રેણીમાં હોંગકોંગનું વર્ચસ્વ: પુરુષોની ફાઇનલમાં હોંગકોંગે શ્રીલંકાને 33-0થી કચડી નાખ્યું. વિલિયમ સ્ટબિંગ્સે બે ટ્રાય અને બે કન્વર્ઝનથી 14 પોઇન્ટ બનાવ્યા. ડેવ મેકમુરેએ પણ બે ટ્રાય કરીને 10 પોઇન્ટ બનાવ્યા.
રોમાંચક મહિલા ફાઇનલ: મહિલા વર્ગમાં ચીને હોંગકોંગને 29-21થી હરાવ્યું. લે ઝાંગે ત્રણ ટ્રાય અને એક કન્વર્ઝનથી 17 પોઇન્ટ બનાવ્યા. હોંગકોંગે સખત લડત આપી પણ જીતથી દૂર રહ્યું, અને ચીને 2025 એશિયન રગ્બી U20 નું ટાઈટન જીત્યું.
'ભારત માટે આ ગર્વની ક્ષણ'
રગ્બી ઈન્ડિયાના પ્રમુખ રાહુલ બોસે આ સિદ્ધિ પર ખુશી વ્યક્ત કરી અને તેને ભારતીય રગ્બી માટે ઐતિહાસિક ક્ષણ ગણાવી. તેમણે કહ્યું કે, "ઘરઆંગણાના દર્શકો સામે બ્રોન્ઝ મેડલ જીતવો એ એક મોટી સિદ્ધિ છે. ભારતીય મહિલા ટીમે મુશ્કેલ પૂલમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને સેમિફાઇનલમાં પહોંચવું એ પોતાનામાં ગર્વની વાત હતી. આ જીતે માત્ર ટીમની ભાવના જ દર્શાવી નથી, પરંતુ તે આગામી પેઢીના ખેલાડીઓ માટે પ્રેરણાનો સ્ત્રોત પણ બનશે."
"બિહારમાં પહેલી વાર, ભારતીય મહિલા ટીમે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને સ્ટેટ સ્પોર્ટ્સ એકેડેમી-કમ-બિહાર સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી, રાજગીરના કેમ્પસમાં આયોજિત 'એશિયા રગ્બી (અંડર-20) ચેમ્પિયનશિપ-2025'માં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો. આ ટીમમાં બિહારની ચાર દીકરીઓ હતી, જેમણે સમગ્ર રાજ્ય માટે ગૌરવ લાવ્યું, જે દેશ અને રાજ્ય માટે ખૂબ જ ગર્વની ક્ષણ છે." - નીતિશ કુમાર, મુખ્યમંત્રી, બિહાર
बिहार में पहली बार राज्य खेल अकादमी-सह-बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर के परिसर में आयोजित ‘एशिया रग्बी (अंडर-20) चैंपियनशिप-2025 में भारत की महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस टीम में बिहार की चार बेटियां भी थीं, जिन्होंने पूरे राज्य का मान बढ़ाया, जो…— Nitish Kumar (@NitishKumar) August 10, 2025
મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારનો અભિનંદન સંદેશ: મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારે ઇવેન્ટની સફળતા અને ભારતીય મહિલા ટીમની સિદ્ધિ પર ખુશી વ્યક્ત કરી. તેમણે કહ્યું કે "બિહારમાં રમતગમત સંસ્કૃતિને પ્રોત્સાહન આપવા અને યુવાનોને પ્રોત્સાહિત કરવા તરફ આ એક મોટું પગલું છે."
