બિહાર : રાજગીરમાં સ્થિત ઇન્ટરનેશનલ હોકી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહેલા હીરો એશિયા કપ હોકી 2025 નો છઠ્ઠો દિવસ સંપૂર્ણપણે દર્શકોના રોમાંચ માટે રમાયો હતો. જોકે, આ દિવસે મેદાન પર ગોલનો વરસાદ ન થયો, પરંતુ વરસાદને કારણે કોરિયા અને ભારત વચ્ચેનો મુકાબલો 2-2 થી ડ્રો રહ્યો હતો.
52 મિનિટ મોડી શરૂ થઈ મેચ : હીરો એશિયા કપ હોકીનો સુપર 4 મુકાબલો રાજગીરમાં ભારત અને ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન કોરિયા વચ્ચે રમાયો હતો. વરસાદને કારણે મેચ 52 મિનિટ મોડી શરૂ થઈ. આમ છતાં, ગેલેરીમાં રમતપ્રેમીઓ ભીના થયા પછી પણ મેચનો આનંદ માણવા માટે અડગ રહ્યા.
ભારતની લીડ પર કોરિયાનો ઉત્સાહ : મેચનો પહેલો ગોલ હાર્દિક સિંહે ભારત માટે 11મી મિનિટમાં કર્યો હતો. જોકે, કોરિયાએ આક્રમક વલણ બતાવ્યું અને 17મી મિનિટે જિહુન યાંગના પેનલ્ટી સ્ટ્રોકથી બરાબરી કરી. આ પછી, 19મી મિનિટે હેનહોંગ કિમે પેનલ્ટી કોર્નરને ગોલમાં રૂપાંતરિત કરીને કોરિયાને 2-1 ની લીડ અપાવી.
મનદીપ સિંહે બરાબરી કરી : મેચના છેલ્લા ક્વાર્ટરમાં ભારતે જોરદાર વાપસી કરી. 52મી મિનિટે, મનદીપ સિંહે શાનદાર ફિલ્ડ ગોલ કરીને સ્કોર 2-2 ની બરાબરી કરી. જોકે, ભારતીય ખેલાડીઓએ ઘણી તક ગુમાવી અને નસીબ પણ તેમનો સાથ ન આપ્યો.
દર્શકોનો ઉત્સાહ અકબંધ રહ્યો : સતત વરસાદ છતાં, દર્શકો સ્ટેડિયમમાં રહ્યા અને ખેલાડીઓનો ઉત્સાહ વધારતા રહ્યા. રમત દરમિયાન, બંને ટીમોએ ઘણી પેનલ્ટી તકો ચૂકી ગઈ. પાછલી મેચોની જેમ, ભારતીય ખેલાડીઓમાં પણ ઊર્જા અને આક્રમકતાનો અભાવ જોવા મળ્યો.
અન્ય મેચ પણ રોમાંચક રહી : દિવસની પહેલી મેચમાં, જાપાને 5મી અને 11મી મિનિટમાં ર્યોસુકે શિનોહારાના બે ફિલ્ડ ગોલને કારણે ચાઇનીઝ તાઈપેઈને હરાવ્યું. બીજી મેચમાં, મલેશિયાએ ચીનને 2-1 થી હરાવ્યું.
મેચ દરમિયાન બંને ટીમના ખેલાડીઓ વચ્ચે ઝપાઝપી થઈ હતી. અમ્પાયરે દરમિયાનગીરી કરી અને ચીનના યુઆનલિન લુ અને મલેશિયાના કેપ્ટન મરહાન જલીલને પીળા કાર્ડ બતાવીને 10 મિનિટ માટે સસ્પેન્ડ કર્યા. આ પછી, ઉત્તેજના વધુ વધી ગઈ અને અંતે મલેશિયા જીતી ગયું.
