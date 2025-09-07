આજે હોકી એશિયા કપમાં મેગા મુકાબલો, ભારત-કોરિયા ટીમ ટકરાશે
આજે રાજગીર હીરો હોકી એશિયા કપના ફાઇનલ મેચમાં ભારતીય ટીમ ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન કોરિયા સામે ટકરાશે. ભારતે ચીનને 7-0થી હરાવ્યું છે.
Published : September 7, 2025 at 12:40 PM IST
પટના/રાજગીર: હીરો મેન્સ હોકી એશિયા કપ રાજગીર 2025 હવે તેની ટોચ પર છે. શનિવારે રમાયેલી સુપર-4 સ્ટેજ મેચમાં, ભારતીય પુરુષ હોકી ટીમે ચીનને 7-0 થી હરાવીને ફાઇનલમાં શાનદાર એન્ટ્રી કરી. હવે આજે રવિવારે સાંજે, ભારત અને કોરિયા વચ્ચે એક શાનદાર મેચ થશે. દસ દિવસ સુધી ચાલેલી આ ટુર્નામેન્ટ આજે ભવ્ય ફિનાલે સાથે સમાપ્ત થશે.
ભારતનો ભવ્ય વિજય: ભારતીય ખેલાડીઓએ મેચની શરૂઆતથી જ આક્રમક રમત રમી. ચોથી મિનિટમાં, દિલપ્રીતે કેપ્ટન હરમનપ્રીત સિંહના એરિયલ પાસ પર ક્રોસ આપ્યો, જેને શિલાનંદ લાકરાએ ગોલમાં રૂપાંતરિત કરીને ભારતને શરૂઆતની લીડ અપાવી. સાતમી મિનિટમાં, દિલપ્રીત સિંહે રિબાઉન્ડ પર ગોલ કરીને સ્કોર 2-0 કર્યો.
𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐓𝐢𝐦𝐞!🏆— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 7, 2025
INDIA 🆚 KOREA
🕰: 7:30 PM IST
📺: Sony TEN 1 & Sony LIV#HockeyIndia #IndiaKaGame #HumseHaiHockey #HeroAsiaCupRajgir | @CMO_Odisha @sports_odisha @IndiaSports @Media_SAI @WeAreTeamIndia @BSSABihar @asia_hockey @13harmanpreet pic.twitter.com/0yaL92k8Ct
મનદીપ સિંહનો શાનદાર ગોલ: બીજા ક્વાર્ટરમાં પણ ભારતનો દબદબો ચાલુ રહ્યો. 18મી મિનિટે મનદીપ સિંહે પેનલ્ટી કોર્નરથી ગોલ કરીને 3-0 નો તફાવત બનાવ્યો. ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં રાજકુમાર પાલ (37') અને સુખજીત સિંહ (39') એ સતત બે ગોલ કર્યા. છેલ્લા ક્વાર્ટરમાં, અભિષેકે 46મી અને 50મી મિનિટે સતત બે ગોલ કરીને સ્કોર 7-0 કર્યો.
ચીન જવાબો શોધતું રહ્યું: ભારતીય ડિફેન્સે સમગ્ર મેચ દરમિયાન ચીનને કોઈ તક આપી ન હતી. ગોલકીપર અને ડિફેન્સ લાઇને મળીને વારંવાર વિરોધી ટીમના હુમલાને નિષ્ફળ બનાવ્યા. ભારતના ઝડપી ગતિ અને સચોટ પાસિંગ સામે ચીનના સ્ટ્રાઈકર્સ લાચાર દેખાતા હતા.
કોરિયા ફાઇનલમાં ટકરાશે: શનિવારે રમાયેલી બીજી સુપર-4 મેચમાં, કોરિયાએ મલેશિયાને 4-3થી કઠિન લડાઈમાં હરાવ્યું અને ફાઇનલમાં ટિકિટ બુક કરાવી. હવે ફાઇનલ મેચ બે મોટી ટીમો, ભારત વિરુદ્ધ કોરિયા વચ્ચે થશે. ભારત તેના આક્રમક રમત અને મોટી જીતને કારણે આત્મવિશ્વાસથી ભરેલું છે, જ્યારે કોરિયા તેના મજબૂત ડિફેન્સ અને ઝડપી વળતા હુમલા માટે જાણીતું છે.
દર્શકોમાં ભારે ઉત્સાહ: રાજગીર હોકી સ્ટેડિયમમાં દરેક ગોલ સાથે દર્શકોનો ઉત્સાહ ચરમસીમાએ જોવા મળે છે. શનિવારે ભારતની જીતથી વાતાવરણ વધુ ઉત્સાહી બન્યું. સ્થાનિક દર્શકોથી લઈને દેશભરના રમતપ્રેમીઓ સુધી, ખેલાડીઓની નજર હવે આજે સાંજે યોજાનારી મહાન મેચ પર ટકેલી છે.
ચેમ્પિયનનો નિર્ણય આજે થશે: ભારત અને કોરિયા વચ્ચે ફાઇનલ મેચ આજે રવિવાર, 7 સપ્ટેમ્બર 2025 ના રોજ સાંજે 7:30 વાગ્યે રમાશે. આ મેચ ફક્ત ટાઇટલ જીતવા માટે જ નહીં, પરંતુ એશિયન હોકીમાં સર્વોપરિતા સ્થાપિત કરવા માટે પણ હશે. મેચ જીતનાર ટીમ સીધી વર્લ્ડ કપ હોકી માટે ક્વોલિફાય થશે. આવી સ્થિતિમાં, હવે જોવાનું એ છે કે શું ભારત તેના મજબૂત પ્રદર્શનથી એશિયા કપ જીતીને નવો ઇતિહાસ રચશે, કે પછી કોરિયા ફરી એકવાર ટાઇટલ કબજે કરશે?
