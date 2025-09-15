ETV Bharat / sports

એશિયા કપ 2025: આજે ડબલ ધમાલ , UAE-ઓમાન અને શ્રીલંકા-હોંગકોંગ વચ્ચે મુકાબલો

એશિયા કપ 2025: આજે 4 ટીમો બે મેચમાં ટકરાશે. તે પહેલાં મેચ વિશેની દરેક નાની-મોટી માહિતી જાણી લો..

શ્રીલંકા-હોંગકોંગ
શ્રીલંકા-હોંગકોંગ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 15, 2025

હૈદરાબાદ: એશિયા કપ 2025 માં આજે ક્રિકેટ પ્રેમીઓને બેવડો ધમાકો મળવાનો છે. આજે એશિયા કપમાં 2 મેચ રમાશે. એશિયા કપના 7મા મેચમાં UAE અને ઓમાન એકબીજા સામે ટકરાશે. આ બંને ટીમો સાંજે 5:30 વાગ્યાથી અબુ ધાબીના શેખ ઝાયેદ સ્ટેડિયમમાં રમશે. તો ટુર્નામેન્ટના 8મા મેચમાં શ્રીલંકા અને ઓમાન વચ્ચે મેચ રમાશે. આ બંને ટીમો વચ્ચેનો મુકાબલો રાત્રે 8 વાગ્યાથી દુબઈના દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાશે.

હેડ ટુ હેડ રેકોર્ડ્સ

T20 માં સંયુક્ત આરબ અમીરાત અને ઓમાન 8 મેચમાં એકબીજા સામે ટકરાયા છે. આ 8 મેચમાંથી, સંયુક્ત આરબ અમીરાત 4 જીતી ચૂક્યું છે જ્યારે ઓમાન 4 વખત વિજયી રહ્યું છે. જ્યારે શ્રીલંકા અને હોંગકોંગ વચ્ચે એક પણ T20 મેચ રમાઈ નથી.

UAE-ઓમાન
UAE-ઓમાન (Etv Bharat)

પિચ રિપોર્ટ

અબુ ધાબીની પિચ સામાન્ય રીતે બેટ્સમેન-ફ્રેન્ડલી હોય છે, જોકે ક્યારેક તેમાં ધીમા બોલરો માટે પણ કંઈક હોય છે. આવી સ્થિતિમાં, UAE અને ઓમાન વચ્ચે ગાઢ સ્પર્ધા જોઈ શકાય છે. આ મેચમાં વરસાદની કોઈ આગાહી નથી. જ્યારે ખેલાડીઓ ગરમીથી પરેશાન થશે.

દુબઈની પીચ પર અત્યાર સુધી બહુ રન બન્યા નથી. અહીં સ્પિનરોને મદદ મળી રહી છે. આવી સ્થિતિમાં શ્રીલંકામાં સારા સ્પિનરો છે જેનો તેમને ફાયદો થશે. આ પીચ પર, બેટ્સમેનોએ રન બનાવવા સામે પહેલા સેટ કરવું પડશે. એશિયા કપ 2025માં આ પીચ પર સૌથી વધુ રન 160 છે, જે પાકિસ્તાને ઓમાન સામે બનાવ્યા હતા.

આ ખેલાડીઓ પર રહેશે નજર

ઓમાનના કેપ્ટન અને ઓપનિંગ બેટ્સમેન જતિન્દર સિંહે ફેબ્રુઆરીમાં ઘરેલુ મેદાન પર યુએસએ સામે બે અડધી સદી ફટકારી હતી અને તે શ્રેણીમાં તેણે 147.82 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 136 રન બનાવ્યા હતા. યુએઈનો ડાબોડી સ્પિનર ​​હૈદર અલી આ વર્ષે યુએઈનો શ્રેષ્ઠ બોલર રહ્યો છે, તેણે 14 મેચમાં 5.54 ના ઇકોનોમી રેટથી 22 વિકેટ લીધી છે.

જો હોંગકોંગને અપસેટ કરવો હોય તો શ્રીલંકાની બેટિંગનો નાશ કરવો પડશે. આવી સ્થિતિમાં, જવાબદારી હોંગકોંગના ઓફ સ્પિનર ​​એહસાન ખાન પર રહેશે. તે હોંગકોંગ માટે સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર છે, જેણે 94 ઇનિંગ્સમાં 6.29 ના ઇકોનોમી રેટથી 128 વિકેટ લીધી છે. વાનિન્દુ હસરંગાએ બાંગ્લાદેશ સામે 25 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી હતી. મહેશ તીકશાના બોલિંગમાં પાછા ફરી શકે છે કારણ કે પિચ સ્પિનને મદદ કરે તેવી શક્યતા છે. આવી સ્થિતિમાં, હોંગકોંગના બેટ્સમેન માટે ટકી રહેવું મુશ્કેલ બનશે.

ઓમાન અને UAEની સંભવિત પ્લેઇંગ-11

ઓમાન: આમિર કલીમ, જતિન્દર સિંહ (કેપ્ટન), હમ્મદ મિર્ઝા, મોહમ્મદ નદીમ, સુફિયાન મહમૂદ, વિનાયક શુક્લા (વિકેટકીપર), ઝિકરિયા ઇસ્લામ, શાહ ફૈઝલ, શકીલ અહેમદ, હસનૈન શાહ, સમય શ્રીવાસ્તવ.

યુએઈ: અલીશાન શરાફુ, મુહમ્મદ વસીમ (કેપ્ટન), મુહમ્મદ ઝોહૈબ, રાહુલ ચોપરા (વિકેટકીપર), આસિફ ખાન, હર્ષિત કૌશિક, ધ્રુવ પરાશર, સિમરનજીત સિંહ, હૈદર અલી, જુનેદ સિદ્દીકી, મુહમ્મદ રોહિદ.

સંભવિત પ્લેઈંગ-11 શ્રીલંકા અને હોંગકોંગ

હોંગકોંગ: ઝીશાન અલી (વિકેટકીપર), અંશુમાન રથ, બાબર હયાત, નિઝાકત ખાન, કલ્હાન ચલ્લુ, કિંચંત શાહ, યાસીમ મુર્તઝા (કેપ્ટન), એજાઝ ખાન, આયુષ શુક્લા, અતિક ઈકબાલ, એહસાન ખાન.

શ્રીલંકા: પથુમ નિસાન્કા, કુસલ મેન્ડિસ (વિકેટકીપર), કામિલ મિશ્રા, કુસલ પરેરા, ચરિત અસલંકા (કેપ્ટન), કામિન્દુ મેન્ડિસ, દાસુન શનાકા, વાનિન્દુ હસરાંગા, મહેશ થિક્ષાના, દુષ્મંથા ચમીરા, નુવાન તુશારા.

