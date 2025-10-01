ETV Bharat / sports

એશિયા કપ ટ્રોફી વિવાદ: મોહસીન નકવી જય શાહ પાસેથી આટલું પણ શીખી ના શક્યા, આખો વિવાદ કેવી રીતે ટાળી શકાયો હોત

જ્યારે 2022 માં, તત્કાલીન ACC વડા જય શાહે મોહસીન નકવી જેવી પરિસ્થિતિ ટાળી હતી.

જય શાહ અને મોહસીન નકવી
જય શાહ અને મોહસીન નકવી (IANS and AFP PHOTO)
હૈદરાબાદ: એશિયા કપ 2025 પૂર્ણ થયાને બે દિવસ વીતી ગયા છે, પરંતુ ટુર્નામેન્ટને લગતા વિવાદો હજુ સુધી ઉકેલાયા નથી. એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ACC) ના પ્રમુખ મોહસીન નકવીની જીદ અને ઘમંડને કારણે, વિજેતા ટીમને હજુ સુધી ટ્રોફી મળી નથી.

એશિયા કપ 2025 માં વિવાદ

14 સપ્ટેમ્બરના રોજ પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા પછી પહેલી વાર ભારત અને પાકિસ્તાની ટીમો એકબીજા સામે આવી ત્યારે વિવાદ શરૂ થયો. તે મેચમાં, ભારતીય ખેલાડીઓએ આતંકવાદી હુમલાના વિરોધમાં પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ ન મિલાવવાનો નિર્ણય કર્યો. ત્યારબાદ, સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન ભારતીય ખેલાડીઓએ પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવ્યો નહીં.

હાથ મિલાવવાના ઇનકાર બાદ, એશિયા કપ 2025 ની ફાઇનલ મેચ પછી ઇનામ વિતરણ સમારોહમાં બીજો વિવાદ ફાટી નીકળ્યો જ્યારે ભારતીય ટીમે ACC પ્રમુખ મોહસીન નકવી, જે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) ના વડા અને દેશના ગૃહમંત્રી પણ છે, પાસેથી ટ્રોફી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો.

ભારતીય ટીમે અધિકારીઓને પહેલાથી જ જાણ કરી દીધી હતી કે તેઓ ACC ચીફ નકવી પાસેથી ટ્રોફી સ્વીકારશે નહીં, જોકે ભારતીય ટીમ સ્ટેજ પર હાજર અન્ય લોકો પાસેથી ટ્રોફી સ્વીકારવા તૈયાર હતી. જોકે, પોતાના અહંકારને કારણે, મોહસીન નકવીએ ભારતને ટ્રોફી સોંપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, અને ન તો તેઓ બીજા કોઈને ભારતને આપવા દેવા તૈયાર હતા.

ફાઇનલ મેચના અંતિમ બોલ પછી 70 મિનિટથી વધુ સમય પછી, મેચ પછીની રજૂઆત શરૂ થઈ. પ્રસ્તુતિ દરમિયાન, સમારોહના યજમાન સિમોન ડૌલે ટ્રોફી રજૂ કરતી વખતે કહ્યું, "મને ACC દ્વારા જાણ કરવામાં આવી છે કે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ આજે રાત્રે તેમના પુરસ્કારો સ્વીકારશે નહીં. તેથી, મેચ પછીની રજૂઆત અહીં સમાપ્ત થાય છે."

BCCI એ નકવી પર આરોપ લગાવ્યો

આ વિવાદ બાદ, ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ નકવી પર આરોપ લગાવ્યો, અને કહ્યું કે ટ્રોફી કોઈની વ્યક્તિગત મિલકત નથી, પરંતુ ભારતને હવે તેને સ્વીકારવાનો અધિકાર છે, અને તેમણે તે પરત કરવી જ પડશે. નકવીએ જવાબ આપ્યો કે તેઓ ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવને ફક્ત ત્યારે જ ટ્રોફી સોંપશે જો તેઓ આવીને તેમની પાસેથી સ્વીકારશે. BCCI હવે આ મુદ્દો આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC) સમક્ષ ઉઠાવવાની યોજના બનાવી રહ્યું છે.

જ્યારે જય શાહે ટ્રોફી વિવાદ અટકાવ્યો હતો

એ નોંધવું જોઈએ કે ICC અથવા ACC માં એવો કોઈ લેખિત નિયમ નથી કે જે કહે કે ટ્રોફી ફક્ત ACC વડા દ્વારા જ પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ અથવા રજૂ કરવી જોઈએ. ટ્રોફીના પ્રસ્તુતિ અંગેનો આવો જ મુદ્દો 2022 એશિયા કપ દરમિયાન એક વખત પહેલા પણ ઉભો થયો હતો. વર્તમાન ICC ચેરમેન, જય શાહ, તે સમયે ACC પ્રમુખ હતા.

હકીકતમાં, શ્રીલંકામાં યોજાયેલા 2022 એશિયા કપમાં, ભારતીય ટીમ સુપર ફોર તબક્કામાં ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગઈ હતી, જેના પરિણામે શ્રીલંકા અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ફાઇનલ મેચ રમાઈ હતી. પરિણામે, તત્કાલીન ACC પ્રમુખ જય શાહ ટ્રોફી રજૂ કરવા માટે શ્રીલંકા ગયા ન હતા, કારણ કે પાકિસ્તાન ફાઇનલમાં હતું. જોકે, જ્યારે શ્રીલંકાએ ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને હરાવીને ટુર્નામેન્ટ જીતી હતી, ત્યારે શ્રીલંકાના કેપ્ટન દાસુન શનાકાએ શ્રીલંકા ક્રિકેટ વડા શમ્મી સિલ્વા પાસેથી એવોર્ડ સ્વીકાર્યો હતો.

તે સમયે, ACC પ્રમુખ જય શાહે ટ્રોફી પોતાના માટે રાખી ન હતી, ન તો તેમણે એવો કોઈ ઘમંડ દર્શાવ્યો હતો કે તે પોતે જ તેને રજૂ કરશે. તેના બદલે, તેમણે કોઈ પણ વિવાદ વિના ટ્રોફી રજૂ કરવાનું ટાળ્યું. પરંતુ આજે, તેમના અહંકારને કારણે, પાકિસ્તાનના નકવી એ બધું કરી રહ્યા છે જે ક્રિકેટમાં ક્યારેય બન્યું નથી.

