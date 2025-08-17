હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ ઇંગ્લેન્ડ સામે પાંચ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી રમ્યા બાદ 9 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થનારા એશિયા કપ 2025માં રમવા માટે તૈયાર છે. પરંતુ હજુ સુધી ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. ઘણા મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે શુભમન ગિલને ત્રણેય ફોર્મેટમાં ભારતના કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવી શકે છે.
તાજેતરની ઇંગ્લેન્ડ ટેસ્ટ શ્રેણીમાં ગિલના કેપ્ટન તરીકેના પ્રદર્શને તેમને કેપ્ટનશીપની રેસમાં સૌથી આગળ મૂક્યા છે. ગિલે ઇંગ્લેન્ડમાં 4 સદીની મદદથી કુલ 754 રન બનાવ્યા, જે શ્રેણીમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બન્યો. મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર પણ માનતા હતા કે ત્રણેય ફોર્મેટમાં એક કેપ્ટન હોવાથી કેપ્ટન અને કોચ વચ્ચે સંકલન સુધરે છે.
એશિયા કપમાં કોણ કેપ્ટનશીપ કરશે?
જોકે, તાજેતરના વિકાસે આ અહેવાલોને ખોટા ગણાવ્યા છે અને સૂર્યકુમાર યાદવ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં ભારતીય ટીમનું નેતૃત્વ ચાલુ રાખવા માટે તૈયાર છે. BCCIના એક સૂત્રએ ETV ભારતને જણાવ્યું, 'હા, શુભમન ગિલ T20 કેપ્ટન બનવાની ચર્ચા હતી, પરંતુ તે થઈ રહ્યું નથી. સૂર્યા સૌથી ટૂંકા ફોર્મેટમાં ભારતનું નેતૃત્વ ચાલુ રાખશે.'
ઉપ-કેપ્ટનની પસંદગી સૌથી મોટો પડકાર
તમને જણાવી દઈએ કે, એશિયા કપ માટે ભારતીય ટીમની પસંદગી કરવા માટે BCCI સચિવ દેવજીત સૈકિયાની અધ્યક્ષતામાં પસંદગી સમિતિની બેઠક 19 ઓગસ્ટે યોજાશે. સૂર્યકુમાર પણ આ બેઠકમાં હાજરી આપશે. હાલમાં, તેઓ જાપાનમાં છે અને આજે રાત્રે બેંગલુરુ પહોંચશે. T20 ટીમનો ઉપ-કેપ્ટન કોણ બનશે તે અંગે મામલો અટવાયેલો છે. છેલ્લી શ્રેણીમાં અક્ષર પટેલ ઉપ-કેપ્ટન હતો પરંતુ એશિયા કપમાં આ જવાબદારી કોઈ બીજાને સોંપી શકાય છે.
ભારતે છેલ્લે જાન્યુઆરી 2025માં સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપ અને અક્ષર પટેલની ઉપ-કેપ્ટનશીપ હેઠળ ઇંગ્લેન્ડ સામે પાંચ મેચની T20 શ્રેણી 4-1થી જીતી હતી. તે શ્રેણીમાં, અભિષેક શર્મા 279 રન સાથે ભારતીય ટીમ માટે સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી હતો, જ્યારે વરુણ ચક્રવર્તીએ સૌથી વધુ 14 વિકેટ લીધી હતી.
સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપ કારકિર્દી
2024 T20 વર્લ્ડ કપ પછી સૂર્યકુમારે રોહિત શર્મા પાસેથી કેપ્ટનશીપ સંભાળી હતી. ભારતે વર્લ્ડ કપ જીત્યા પછી, રોહિતે ટૂંકા ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી અને સૂર્યાએ કમાન સંભાળી. તેણે અત્યાર સુધી 22 મેચોમાં ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું છે, જેમાં તેણે 17 મેચ જીતી છે. જેના કારણે તેની જીતની ટકાવારી 79.54 છે. નેતૃત્વ દરમિયાન, સૂર્યાએ 26.57 ની સરેરાશથી 558 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 1 સદી અને 4 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે.
એશિયા કપ 2025 માં ભારતની મેચો
ટુર્નામેન્ટમાં ભારતનો પહેલો મુકાબલો 10 સપ્ટેમ્બરે UAE સામે છે. ત્યારબાદ ભારત અને પાકિસ્તાન 14 સપ્ટેમ્બરે એકબીજા સામે ટકરાશે, અને પછી 19 સપ્ટેમ્બરે તેઓ ઓમાન સામે પોતાનો છેલ્લો ગ્રુપ મેચ રમશે. ત્યારબાદ દરેક ટીમ સુપર ફોરમાં એકબીજા સામે રમશે, જેમાં ભારતનો સામનો પાકિસ્તાન સામે પણ થવાનો છે. ફાઇનલ મેચ 28 સપ્ટેમ્બરે રમાશે.
