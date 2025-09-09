સંજુ સેમસન અને જીતેશ શર્મા? સૂર્યકુમાર યાદવે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં આપ્યો જવાબ, જાણો શું કહ્યું
એશિયા કપ 2025 શરૂ થાય તે પહેલા દુબઈમાં કેપ્ટનોની એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાઈ હતી.
Published : September 9, 2025 at 6:47 PM IST
Captains Press Conference: એશિયા કપ 2025 શરૂ થાય તે પહેલાં, દુબઈમાં ટીમના કેપ્ટનોના ફોટોશૂટ પછી એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાઈ હતી. જેમાં ભારત અને પાકિસ્તાનના કેપ્ટનોને સરહદ પારના તણાવ પછી કટ્ટર હરીફ દેશો વચ્ચેના મહાન મેચ વિશે પૂછવામાં આવ્યું હતું.
તમને જણાવી દઈએ કે, ઓપરેશન સિંદૂર પછી આ પહેલી વાર છે જ્યારે ભારત અને પાકિસ્તાનના કેપ્ટનોએ સાથે સ્ટેજ શેર કર્યું છે. આ ઉપરાંત, પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા પછી ભારત અને પાકિસ્તાન પહેલી વાર ક્રિકેટના મેદાન પર એકબીજાનો સામનો કરશે.
એશિયા કપમાં, ભારત 10 સપ્ટેમ્બરે UAE સામે પોતાનો પહેલો મેચ રમશે, ત્યારબાદ તેનો બીજો મેચ 14 સપ્ટેમ્બરે પાકિસ્તાન સામે છે. પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં મેચ વિશે પૂછવામાં આવતા, ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે મજાકમાં કહ્યું કે આક્રમકતા વિના રમત રમવી શક્ય નથી.
IND vs PAK મેચ પર બંને કેપ્ટનોએ શું કહ્યું
સૂર્યકુમાર યાદવે કહ્યું, 'આક્રમકતા હંમેશા મેદાન પર રહે છે. તમે આક્રમકતા વિના રમત રમી શકતા નથી. જો તમે જીતવા માંગતા હો, તો તમે તેના વગર રહી શકતા નથી, હું કાલથી મેદાનમાં ઉતરવા માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત છું.
All set for an action-packed Asia Cup 2025 🤩— ICC (@ICC) September 9, 2025
📸: @ACCMedia1
How the squads look ➡️ https://t.co/olYvvxyfiB pic.twitter.com/XqLizsaxdE
બીજી તરફ, પાકિસ્તાનના કેપ્ટન સલમાન આગાએ કહ્યું, 'જ્યાં સુધી લડાઈ મેદાન પર છે, ત્યાં સુધી તે કોઈને આક્રમકતા દર્શાવતા રોકશે નહીં. તેમણે આગળ કહ્યું, 'તમારે કોઈને કંઈ કહેવાની જરૂર નથી. જો કોઈ આક્રમક બનવા માંગે છે, તો તે તેનો નિર્ણય છે. મારા તરફથી કોઈપણ ખેલાડીને કોઈ સૂચના નથી.'
ભારતની પ્લેઇંગ-11
જ્યારે ભારતના અભિગમમાં સંભવિત ફેરફારો વિશે પૂછવામાં આવ્યું, ત્યારે ભારતીય કેપ્ટને કોઈપણ ફેરફારની જરૂરિયાતને ફગાવી દીધી અને કહ્યું, 'તમે મને કેમ પરેશાન કરી રહ્યા છો? જ્યારે તમે કોઈપણ ફોર્મેટમાં રમો છો, ત્યારે તમારે જાણવું જોઈએ કે તમારી તૈયારી કેટલી સારી છે. એવી વસ્તુને શા માટે ઠીક કરવી જે તૂટી નથી? જો કોઈ વસ્તુએ અમને પરિણામો આપ્યા છે, તો પછી આપણે તેને અલગથી કેમ બદલવાની જરૂર છે?'
સંજુ સેમસન કે જીતેશ શર્મા
જ્યારે યુએઈ મેચ માટે સંજુ સેમસન અને જીતેશ શર્મામાંથી વિકેટકીપર પસંદ કરવા વિશે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે સૂર્યકુમારે હળવાશથી જવાબ આપ્યો, 'હું તમને આખી ટીમને સંદેશ આપીશ, સાહેબ. અમે તેમની સારી સંભાળ રાખી રહ્યા છીએ. ચિંતા કરશો નહીં, અમે કાલે યોગ્ય નિર્ણય લઈશું.'
જ્યારે ભારતને ટાઇટલ માટે મજબૂત દાવેદાર તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યું, ત્યારે સૂર્યાએ મજાકમાં કહ્યું, 'કોણે કહ્યું? મેં તે સાંભળ્યું નથી. તમે આ ફોર્મેટમાં રમ્યા છો અને તમે જાણો છો કે તમારી તૈયારી કેવી છે. જો તમારી તૈયારી સારી હશે, તો તમે મેદાનમાં ઉતરતી વખતે આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર રહેશો. અમે લાંબા સમય પછી એક ટીમ તરીકે T20 રમી રહ્યા છીએ.'
એશિયા કપ 2025માં બંને ટીમો
ભારત: સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), શુભમન ગિલ, અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, જીતેશ શર્મા, અક્ષર પટેલ, જસપ્રિત બુમરાહ, વરુણ ચક્રવર્તી, અર્શદીપ સિંહ, કુલદીપ યાદવ, સંજુ સેમસન, હર્ષિત રાણા, રિંકુ સિંહ
પાકિસ્તાન: સલમાન અલી આગા (કેપ્ટન), અબરાર અહેમદ, ફહીમ અશરફ, ફખર જમાન, હરિસ રઉફ, હસન અલી, હસન નવાઝ, હુસૈન તલત, ખુશદિલ શાહ, મોહમ્મદ હરિસ, મોહમ્મદ નવાઝ, મોહમ્મદ વસીમ જુનિયર, સાહિબજાદા ફરહાન, સૈમ અયુબ, સલમાન મિર્ઝા, શાહીન આફ્રિદી, સુફયાન મોકિમ.
આ પણ વાંચો: