સૂર્યા-હાર્દિક UAE માટે રવાના થયા, મુંબઈ એરપોર્ટ પર સ્ટાઈલીસ લુકમાં જોવા મળ્યા - ASIA CUP 2025

ભારતીય ખેલાડીઓએ એશિયા કપ 2025 માટે UAE જવાનું શરૂ કરી દીધું છે.

સૂર્ય-હાર્દિક UAE માટે રવાના થયા
સૂર્ય-હાર્દિક UAE માટે રવાના થયા (PTI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 4, 2025 at 8:51 PM IST

હૈદરાબાદ: એશિયા કપ 2025 9 સપ્ટેમ્બરથી UAE માં શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. જેના માટે ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેનારી તમામ 8 ટીમોએ પણ પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી દીધી છે. કેટલીક ટીમો UAE પહોંચી ચૂકી છે. જેમ કે પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન બે અઠવાડિયા પહેલા ત્યાં પહોંચી ગયા છે કારણ કે તેઓ યજમાન UAE સાથે ત્રિકોણીય શ્રેણી રમી રહ્યા છે.

સૂર્ય-હાર્દિક UAE માટે રવાના થયા

બીજી તરફ, ભારતીય ટીમના ખેલાડીઓ 4 સપ્ટેમ્બરથી અલગ જગ્યાએથી દુબઈ જવા રવાના થઈ રહ્યા છે. આ વખતે ખેલાડીઓ અલગથી મુસાફરી કરશે અને અલગ અલગ સમયે ટીમમાં જોડાશે. અગાઉ, ભારતીય ખેલાડીઓ મુંબઈમાં ભેગા થતા હતા અને પછી મુસાફરી કરતા હતા. ગુરુવારે, કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ, મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર અને ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા મુંબઈના છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર દુબઈ જવા રવાના થતા જોવા મળ્યા હતા. આ ઉપરાંત, ઉપ-કેપ્ટન શુભમન ગિલ બેંગલુરુથી ટીમમાં જોડાશે.

ભારતીય ટીમ પ્રેક્ટિસ સત્ર

ભારતીય ટીમ શુક્રવારે સાંજે 6 વાગ્યાથી 9 વાગ્યા સુધી દુબઈની ICC એકેડેમીમાં સંપૂર્ણ પ્રેક્ટિસ સત્ર માટે સાથે રહેશે, જે ટુર્નામેન્ટ પહેલા ટીમનો પહેલો સામૂહિક વર્કઆઉટ હશે. ગુરુવાર સાંજ સુધીમાં બધા સભ્યોને દુબઈમાં ભેગા થવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. તમને જણાવી દઈએ કે ભારત 10 સપ્ટેમ્બરે UAE સામે ટુર્નામેન્ટમાં પોતાનું અભિયાન શરૂ કરશે. તેના ચાર દિવસ પછી, ભારત પાકિસ્તાન સામે એક રોમાંચક મેચ રમશે અને પછી 19 સપ્ટેમ્બરે ભારતનો છેલ્લો ગ્રુપ મેચ ઓમાન સામે છે.

ત્યારબાદ, 20 સપ્ટેમ્બરથી સુપર ફોર મેચ ફરી શરૂ થશે. જ્યાં દરેક ટીમ એકબીજા સામે મેચ રમશે. તેથી, 14 સપ્ટેમ્બર પછી, ભારત અને પાકિસ્તાન બીજા મેચમાં સામસામે આવી શકે છે. સુપર ફોરમાં ટોચની બે ટીમો વચ્ચે 28 સપ્ટેમ્બરે અંતિમ મેચ રમાશે.

એશિયા કપ 2025 માટે ભારતીય ટીમ

સૂર્ય કુમાર યાદવ (કેપ્ટન), શુભમન ગિલ (વાઈસ-કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, જિતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), જસપ્રિત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ, વરુણ ચક્રવર્તી, કુલદીપ યાદવ, સંજુ સેમસન (વિકેટ કિપર) હર્ષિત રાણા, રિંકુ સિંહ

સ્ટેન્ડબાય ખેલાડીઓ: યશસ્વી જયસ્વાલ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, વોશિંગ્ટન સુંદર, રિયાન પરાગ અને ધ્રુવ જુરેલ

