હૈદરાબાદ: એશિયા કપ 2025 9 સપ્ટેમ્બરથી UAE માં શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. જેના માટે ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેનારી તમામ 8 ટીમોએ પણ પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી દીધી છે. કેટલીક ટીમો UAE પહોંચી ચૂકી છે. જેમ કે પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન બે અઠવાડિયા પહેલા ત્યાં પહોંચી ગયા છે કારણ કે તેઓ યજમાન UAE સાથે ત્રિકોણીય શ્રેણી રમી રહ્યા છે.
સૂર્ય-હાર્દિક UAE માટે રવાના થયા
બીજી તરફ, ભારતીય ટીમના ખેલાડીઓ 4 સપ્ટેમ્બરથી અલગ જગ્યાએથી દુબઈ જવા રવાના થઈ રહ્યા છે. આ વખતે ખેલાડીઓ અલગથી મુસાફરી કરશે અને અલગ અલગ સમયે ટીમમાં જોડાશે. અગાઉ, ભારતીય ખેલાડીઓ મુંબઈમાં ભેગા થતા હતા અને પછી મુસાફરી કરતા હતા. ગુરુવારે, કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ, મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર અને ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા મુંબઈના છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર દુબઈ જવા રવાના થતા જોવા મળ્યા હતા. આ ઉપરાંત, ઉપ-કેપ્ટન શુભમન ગિલ બેંગલુરુથી ટીમમાં જોડાશે.
VIDEO | Mumbai: India's T20 Captain Suryakumar Yadav departs for Dubai for the Asia Cup. pic.twitter.com/m1sFUEOz64— Press Trust of India (@PTI_News) September 4, 2025
ભારતીય ટીમ પ્રેક્ટિસ સત્ર
ભારતીય ટીમ શુક્રવારે સાંજે 6 વાગ્યાથી 9 વાગ્યા સુધી દુબઈની ICC એકેડેમીમાં સંપૂર્ણ પ્રેક્ટિસ સત્ર માટે સાથે રહેશે, જે ટુર્નામેન્ટ પહેલા ટીમનો પહેલો સામૂહિક વર્કઆઉટ હશે. ગુરુવાર સાંજ સુધીમાં બધા સભ્યોને દુબઈમાં ભેગા થવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. તમને જણાવી દઈએ કે ભારત 10 સપ્ટેમ્બરે UAE સામે ટુર્નામેન્ટમાં પોતાનું અભિયાન શરૂ કરશે. તેના ચાર દિવસ પછી, ભારત પાકિસ્તાન સામે એક રોમાંચક મેચ રમશે અને પછી 19 સપ્ટેમ્બરે ભારતનો છેલ્લો ગ્રુપ મેચ ઓમાન સામે છે.
VIDEO | Mumbai: India's star all-rounder Hardik Pandya departs for Dubai for the Asia Cup. pic.twitter.com/C6C0ZuEnTd— Press Trust of India (@PTI_News) September 4, 2025
ત્યારબાદ, 20 સપ્ટેમ્બરથી સુપર ફોર મેચ ફરી શરૂ થશે. જ્યાં દરેક ટીમ એકબીજા સામે મેચ રમશે. તેથી, 14 સપ્ટેમ્બર પછી, ભારત અને પાકિસ્તાન બીજા મેચમાં સામસામે આવી શકે છે. સુપર ફોરમાં ટોચની બે ટીમો વચ્ચે 28 સપ્ટેમ્બરે અંતિમ મેચ રમાશે.
VIDEO | Mumbai: Team India head coach Gautam Gambhir (@GautamGambhir) leaves for Dubai for Asia Cup.#gautamgambhir pic.twitter.com/w9PDMU61Z8— Press Trust of India (@PTI_News) September 4, 2025
એશિયા કપ 2025 માટે ભારતીય ટીમ
સૂર્ય કુમાર યાદવ (કેપ્ટન), શુભમન ગિલ (વાઈસ-કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, જિતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), જસપ્રિત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ, વરુણ ચક્રવર્તી, કુલદીપ યાદવ, સંજુ સેમસન (વિકેટ કિપર) હર્ષિત રાણા, રિંકુ સિંહ
સ્ટેન્ડબાય ખેલાડીઓ: યશસ્વી જયસ્વાલ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, વોશિંગ્ટન સુંદર, રિયાન પરાગ અને ધ્રુવ જુરેલ
આ પણ વાંચો: