એશિયા કપ 2025 સુપર 4 મેચ આજથી શરૂ, શ્રીલંકા પ્રથમ મેચમાં બાંગ્લાદેશ સામે ટકરાશે જાણો વઘારે...

BAN vs SL મેચ પ્રીવ્યૂ: એશિયા કપ 2025 ના સુપર ફોરનો પહેલો મેચ દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.
Published : September 20, 2025 at 2:33 PM IST
હૈદરાબાદ : એશિયા કપ 2025નો પહેલો તબક્કો 19 સપ્ટેમ્બરના રોજ ભારત અને ઓમાન વચ્ચેની અંતિમ ગ્રુપ મેચ સાથે સમાપ્ત થયો. આગામી તબક્કો, સુપર ફોર, 20 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થશે. પ્રથમ મેચમાં, બાંગ્લાદેશનો સામનો તે ટીમ સાથે થશે જેણે તેમને સુપર ફોરમાં પહોંચવામાં મદદ કરી હતી. શ્રીલંકાએ ગ્રુપ B માં અફઘાનિસ્તાનને હરાવ્યું, તેમને એશિયા કપમાંથી બહાર કરી દીધા, જેના કારણે બાંગ્લાદેશ સુપર ફોર માટે ક્વોલિફાય થયું.
પહેલી સુપર ફોર મેચ દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે, જે ભારતીય સમય મુજબ રાત્રે 8:00 વાગ્યે શરૂ થશે. બંને ટીમોના ગ્રુપ સ્ટેજ પ્રદર્શનને જોતાં, શ્રીલંકાએ તેની બધી ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ જીતીને આગળના રાઉન્ડમાં પ્રવેશ કર્યો, જ્યારે બાંગ્લાદેશને ગ્રુપ સ્ટેજમાં શ્રીલંકા સામે એકમાત્ર હારનો સામનો કરવો પડ્યો.
THE SUPER 4️⃣s ARE HERE!— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 19, 2025
Mark your calendars, the final leg of the #DPWorldAsiaCup2025 promises to deliver ♾️ action, thrill & drama! ⚡️#ACC pic.twitter.com/B3eCfPEkKy
ગ્રુપ સ્ટેજમાં શ્રીલંકાના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનથી તેઓ આ મેચ જીતવા માટે મજબૂત દાવેદાર બની ગયા છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે હોંગકોંગે શ્રીલંકાને બાંગ્લાદેશ અને અફઘાનિસ્તાન કરતાં વધુ મુશ્કેલ મુકાબલો આપ્યો હતો. પથુમ નિસાન્કા અત્યાર સુધી ટુર્નામેન્ટનો સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી છે, તેણે ત્રણ મેચમાં 41.33 ની સરેરાશ અને 149.40 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 124 રન બનાવ્યા છે, જે ટીમની સફળતામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે.
બીજી તરફ, બાંગ્લાદેશ તરફથી લિટન દાસ સૌથી વધુ 96 રન બનાવનાર ખેલાડી છે, જ્યારે રિશાદ હુસૈન, તસ્કિન અહેમદ અને મુસ્તફિઝુર રહેમાને ચાર-ચાર વિકેટ લીધી છે.
બાંગ્લાદેશ વિરુદ્ધ શ્રીલંકા T20I હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
2024 થી બંને ટીમો આઠ વખત એકબીજા સામે આવી છે, જેમાં મેચ ટાઇ રહી છે. બંને ટીમોએ ચાર-ચાર મેચ જીતી છે. કુલ મળીને, શ્રીલંકાએ 13 મેચ જીતી છે, જ્યારે બાંગ્લાદેશે બંને ટીમો વચ્ચે રમાયેલી 21 મેચોમાંથી ફક્ત આઠ મેચ જીતી છે.
BAN vs SL દુબઈ પિચ રિપોર્ટ
અહીંની પિચ બેટ્સમેન માટે ખૂબ જ મુશ્કેલ માનવામાં આવે છે, જે તેમને મુક્તપણે રમવાથી રોકે છે. પરિણામે, દુબઈમાં ઉચ્ચ સ્કોરિંગ મેચ જોવા મળતી નથી. પિચનો ધીમો સ્વભાવ સ્પિનરોની તરફેણ કરે છે, અને હવામાન આગાહી આજે સાંજે ગરમ સાંજ સૂચવે છે.
શ્રીલંકા બંને ટીમોની સંભવિત પ્લેઈંગ ઈલેવન : પથુમ નિસાન્કા, કુસલ મેન્ડિસ (વિકેટકીપર), કામિલ મિશ્રા, કુસલ પરેરા, ચારિથ અસલંકા (કેપ્ટન), દાસુન શનાકા, કામિન્દુ મેન્ડિસ, વાનિન્દુ હસરાંગા, મહેશ થેકશાના, દુષ્મંથા ચામહેરા
બાંગ્લાદેશ : તનઝીદ હસન તમીમ, લિટન દાસ (કેપ્ટન/વિકેટકીપર), સૈફ હસન, તોહીદ હ્રિદોય, ઝાકર અલી, શમીમ હુસેન, નુરુલ હસન, રિશાદ હુસેન, નસુમ અહેમદ, મુસ્તફિઝુર રહેમાન, તસ્કીન અહેમદ
શ્રીલંકા : પથુમ નિસાન્કા, કુસલ મેન્ડિસ (wk), કામિલ મિશ્રા, કુસલ પરેરા, ચારિથ અસલંકા (c), કામિન્દુ મેન્ડિસ, દાસુન શનાકા, વાનિન્દુ હસરાંગા, દુષ્મંથા ચમીરા, નુવાન તુશારા, નુવાનિડુ ફર્નાન્ડો, બિનુરા કાર્નાન્ડો, લીનાન્થે ચામીરા, ચારિથ ચામીરા. મહેશ થીક્ષાના
બાંગ્લાદેશ : સૈફ હસન, તન્ઝીદ હસન તમીમ, લિટન દાસ (વિકેટ/કેપ્ટન), તોહીદ હ્રિદોય, શમીમ હુસૈન, ઝાકર અલી, નુરુલ હસન, નસુમ અહેમદ, રિશાદ હુસૈન, મુસ્તફિઝુર રહેમાન, તસ્કીન અહેમદ, તનઝીમ હસન સાકિબ, શોરીફુલ ઈસ્લામ, પરવેઝ મોહમ્મદ હસીન, મોહમ્મદ હસીન ઈસ્લામ, મોહમ્મદ ઈસ્લામ
