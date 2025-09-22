IND vs PAK: 'રમત બોલે છે, શબ્દો નહીં...' ગિલ અને અભિષેકે પાકિસ્તાનને જીતનો મંત્ર જણાવ્યો
અભિષેક શર્મા અને શુભમન ગિલની ઓપનિંગ જોડીએ 105 રનની ભાગીદારી સાથે શાનદાર વિજયનો મજબૂત પાયો નાખ્યો હતો.
હૈદરાબાદ: રવિવારે એશિયા કપ 2025 ના સુપર 4 મેચમાં અભિષેક શર્મા અને શુભમન ગિલની ભારતીય ઓપનિંગ જોડીએ પાકિસ્તાની બોલરો પર પ્રભુત્વ જમાવ્યું. ગિલે 28 બોલમાં 47 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી, જ્યારે અભિષેકે દુબઈમાં માત્ર 39 બોલમાં 74 રનની તોફાની ઇનિંગ રમી, જેનાથી 18.5 ઓવરમાં 172 રનના પીછો કરતા છ વિકેટથી વિજય સુનિશ્ચિત થયો.
હાથ મિલાવવાના વિવાદ પછીની પહેલી મેચ
હાથ મિલાવવાના વિવાદ પછી આ મેચ બંને ટીમો વચ્ચે રમાયેલી પહેલી મેચ હતી, જેના કારણે શરૂઆતથી જ પાકિસ્તાની ખેલાડીઓમાં રોષ ફેલાયો હતો, અને તેમના એક બેટ્સમેનએ અડધી સદી ફટકાર્યા પછી પોતાના બેટથી બંદૂકની ઉજવણી પણ કરી હતી. ત્યારબાદ હેરિસ અને આફ્રિદી બોલિંગ દરમિયાન ભારતીય બેટ્સમેન સાથે જોરદાર બોલિંગમાં વ્યસ્ત રહ્યા, હેરિસે મેદાન પર પ્લેન ક્રેશનો ઈશારો પણ કર્યો. આનાથી મેચ રમત કરતાં રમત વિશે વધુ બની ગઈ. પરંતુ ભારતીય બેટ્સમેનોએ તેમના બેટથી શાનદાર પ્રતિક્રિયા આપી, પાકિસ્તાનને ટુર્નામેન્ટની બીજી હાર આપીને તેમનું સ્થાન બતાવ્યું.
You talk, we win 🇮🇳 pic.twitter.com/iMOe9vOuuW— Abhishek Sharma (@OfficialAbhi04) September 21, 2025
ગિલ અને અભિષેકે જીતની ચાવી જણાવી
અભિષેક શર્મા અને શુભમન ગિલે ફક્ત પાકિસ્તાની બોલરોને તેમના બેટથી માર્યા જ નહીં, પરંતુ સોશિયલ મીડિયા પર તેમના કટ્ટર હરીફોને પણ નિશાન બનાવ્યા. અભિષેક શર્માએ તેના ભૂતપૂર્વ ખેલાડીને લખ્યું, "તમે બોલો, અમે જીતીશું." દરમિયાન, ટીમના ઉપ-કપ્તાન શુભમન ગિલે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર લખ્યું, "રમત બોલે છે, શબ્દો નહીં." નોંધનીય છે કે મેચ દરમિયાન અભિષેક શર્મા પાકિસ્તાની બોલરો શાહીન આફ્રિદી અને હરિસ રૌફ સાથે દલીલ કરતો જોવા મળ્યો ત્યારે વાતાવરણ ગરમ થઈ ગયું હતું.
મેચ પછીની પ્રેઝન્ટેશનમાં અભિષેકે પાકિસ્તાની બોલરોની આક્રમકતા પ્રત્યે પણ નારાજગી વ્યક્ત કરી. તેણે કહ્યું, "આજનો રમત ખૂબ જ સરળ હતી. તેઓ જે રીતે કોઈ કારણ વગર અમને સ્લેજ કરી રહ્યા હતા તે મને ગમ્યું નહીં, તેથી હું મારા બેટથી તેમની પાછળ ગયો, અને હું ટીમ માટે સારું પ્રદર્શન કરવા માંગતો હતો." અભિષેકે તેની શાનદાર ઇનિંગ માટે પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ જીત્યો, જેમાં પાંચ છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.
શુભમન ગિલે પાકિસ્તાની બોલરોના વર્તનની પણ ટીકા કરી. ભારતીય ઇનિંગ્સના પાંચમા ઓવરમાં હરિસ રૌફના બોલ પર ફોર ફટકાર્યા બાદ, ગિલ તેમની સાથે દલીલ કરતો જોવા મળ્યો. અમ્પાયરે બંને ખેલાડીઓને શાંત કરવા માટે દરમિયાનગીરી કરવી પડી.
પાકિસ્તાનનો બીજો પરાજય
મેચની વાત કરીએ તો, ભારતે પાકિસ્તાનનો 172 રનનો લક્ષ્યાંક 18.5 ઓવરમાં માત્ર 4 વિકેટ ગુમાવીને હાંસલ કરી લીધો. આ ટુર્નામેન્ટમાં ભારતનો સતત ચોથો અને પાકિસ્તાન સામેનો બીજો વિજય હતો. અગાઉ, તેઓએ ગ્રુપ મેચમાં પાકિસ્તાનને 7 વિકેટથી હરાવ્યું હતું. ભારતનો બીજો સુપર ફોર મેચ 24 સપ્ટેમ્બરે બાંગ્લાદેશ સામે છે.
