ETV Bharat / sports

અભિષેક અને ગિલની હરિસ રૌફ સાથે ઉગ્ર ગરમા ગરમી જોવા મળી, વીડિયો થયો વાયરલ

IND vs PAK: એશિયા કપ સુપર 4 મેચમાં ભારતે પાકિસ્તાનને 6 વિકેટે હરાવ્યું.

અભિષેક અને ગિલનો હરિસ રૌફ સાથે ઉગ્ર ગરમા ગરમી જોવા મળી
અભિષેક અને ગિલનો હરિસ રૌફ સાથે ઉગ્ર ગરમા ગરમી જોવા મળી (AP PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 22, 2025 at 3:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: એશિયા કપ 2025 ના સુપર 4 મેચમાં, ભારતીય ઓપનિંગ જોડીએ પાકિસ્તાની બોલરોને એટલી ખરાબ રીતે પછાડી દીધા કે તેઓ ક્યારેય સ્વસ્થ ન થઈ શક્યા. 172 ના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, બંને ઓપનરો વચ્ચે 105 રનની ભાગીદારીએ પ્રથમ 10 ઓવરમાં જ મેચ ભારતની તરફેણમાં કરી દીધી.

અભિષેક અને ગિલે એવી ધોલાઈ કરી જેની પાકિસ્તાની બોલરો કલ્પના પણ કરી શકતા ન હતા. પહેલા બોલ પર છગ્ગાથી શરૂઆત કરનાર અભિષેકે 39 બોલમાં 74 રન બનાવ્યા, જેમાં 6 ચોગ્ગા અને 5 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. ગિલે 28 બોલમાં 47 રનની ઇનિંગ રમી, જેમાં 8 ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.

પાકિસ્તાની બોલરો આ ખતરનાક બેટિંગ સહન કરી શક્યા નહીં અને દલીલો કરવા અને ભારતીય બેટ્સમેનોને ઉશ્કેરવા લાગ્યા, જેનો ભારતીય બેટ્સમેનોએ તેમના બેટથી જોરદાર જવાબ આપ્યો.

ખેલાડીઓ વચ્ચે ગરમાગરમ

અભિષેક શર્માએ શાહીન આફ્રિદીના પહેલા બોલ પર છગ્ગો ફટકાર્યો. તરત જ ખેલાડીઓ વચ્ચે ગરમાગરમ બોલિંગ શરૂ થઈ. શર્માએ પાકિસ્તાની ફાસ્ટ બોલરને બોલિંગ કરવાનો પડકાર ફેંકતા કહ્યું, "આગળ વધો, બોલિંગ કરો!" આફ્રિદીએ થોડા શબ્દો કહ્યા, જેનો શર્માએ તીક્ષ્ણ જવાબ આપ્યો. ત્યારબાદ, શુભમન ગિલે ત્રીજી ઓવરમાં આફ્રિદીના બોલ પર બે ચોગ્ગા ફટકાર્યા અને હાથના ઈશારાનું પુનરાવર્તન કર્યું.

આ પછી, મેચની પાંચમી ઓવરમાં, હરિસ રૌફે અભિષેકને ઉશ્કેરવાનો પ્રયાસ કર્યો, જેના કારણે અભિષેકને તેની બેટની ગતિ વધારવામાં આવી. પરિસ્થિતિ ત્યાં જ સમાપ્ત થઈ નહીં; આફ્રિદી અને રૌફે પંજાબીમાં અપશબ્દો બોલ્યા. પહેલા બોલ પર છગ્ગો ફટકાર્યા પછી શાહીન ગાળો બોલ્યો, જ્યારે રૌફે બે ચોગ્ગા ફટકાર્યા પછી ગાળો બોલી. નોન-સ્ટ્રાઈક એન્ડ પર ઊભેલા અભિષેકની હરિસ સાથે ગરમાગરમ બોલિંગ થઈ, જેના કારણે અમ્પાયરોને દરમિયાનગીરી કરીને ખેલાડીઓને અલગ કરવાની ફરજ પડી. આનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર પણ વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

પાકિસ્તાની ખેલાડીઓનું વલણ યોગ્ય નહોતું

મેન ઓફ ધ મેચ એવોર્ડ જીત્યા બાદ અભિષેક શર્માએ કહ્યું કે, મેચ દરમિયાન પાકિસ્તાની ખેલાડીઓનું વલણ યોગ્ય નહોતું. તેઓ બિનજરૂરી આક્રમકતા દર્શાવી રહ્યા હતા. આવી આક્રમકતાનો જવાબ આપવાનો એકમાત્ર રસ્તો અતિ આક્રમક બેટિંગ દર્શાવવાનો હતો.

પાકિસ્તાન ફરી હાર્યું

મેચ અંગે, ભારતે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, પાકિસ્તાને 20 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 171 રન બનાવ્યા. જવાબમાં, ભારતે પ્રથમ બોલમાં છગ્ગો મારી શરૂઆત કરી અને માત્ર 59 બોલમાં પ્રથમ વિકેટ માટે 105 રન ઉમેર્યા, જેના કારણે ભારતે 18.5 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને લક્ષ્ય હાંસલ કર્યું. ભારતનો આગામી મેચ 24 સપ્ટેમ્બરે બાંગ્લાદેશ સામે છે.

આ પણ વાંચો:

  1. IND vs PAK: 'રમત બોલે છે, શબ્દો નહીં...' ગિલ અને અભિષેકે પાકિસ્તાનને જીતનો મંત્ર જણાવ્યો
  2. "સૂર્યકુમાર યાદવે સાહેબઝાદા ફરહાનને કમરમાં લાત મારી દેવી જોઈતી હતી: સંજય રાઉત

For All Latest Updates

TAGGED:

ASIA CUP 2025IND VS PAKHARIS RAUF VIDEO VIRALABHISHEK SHARMAASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.