Asia Cup BAN vs SL: શ્રીલંકાએ બાંગ્લાદેશને 169 રનનો ટાર્ગેટ આફ્યો, શનાકાની તોફાની ફિફ્ટી
એશિયા કપમાં આજથી સુપર-4 મુકાબલા શરૂ થયા છે. જેમાં પહેલી મેચ શ્રીલંકા અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે રમાઈ રહી છે.
Published : September 20, 2025 at 10:21 PM IST
દુબઈ: એશિયા કપમાં આજથી સુપર-4 મુકાબલા શરૂ થયા છે. જેમાં પહેલી મેચ શ્રીલંકા અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે રમાઈ રહી છે. આ મેચ દુબઈના દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાઈ રહી છે. જેમાં પહેલા બેટિંગ કરતા શ્રીલંકાએ બાંગ્લાદેશને જીત માટે 169 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો છે. શ્રીલંકા તરફથી દાસુન શનાકાએ 37 બોલમાં અણનમ 64 રન બનાવ્યા હતા.
શનાકાએ તોફાની ફિફ્ટી ફટકારી
શ્રીલંકાની ટીમે 20 ઓવરના અંતે 7 વિકેટના નુકસાન પર 168 રન બનાવ્યા હતા. જેમાં શનાકાએ 64 રન, કુશલ મેન્ડિસે 25 બોલમાં 34 રન, પથુમ નિશાંકાએ 15 બોલમાં 22 રન, અસ્લાકાએ 12 બોલમાં 21 રન બનાવ્યા હતા. તો મુસ્તાફિઝુર રહેમાનને 3 વિકેટ મળી હતી. મહેંદી હસનને 2 અને તાસ્કીન અહેમદને 1 વિકેટ મળી હતી.
શ્રીલંકાની પ્લેઈંગ ઈલેવન: પથુમ નિસાન્કા, કુસલ મેન્ડિસ (વિકેટકીપર), કામિલ મિશ્રા, કુશલ પરેરા, ચારિથ અસલંકા (કેપ્ટન), દાસુન શનાકા, કામિન્દુ મેન્ડિસ, વાનિન્દુ હસરાંગા, દુનિથ વેલાલાગે, દુષ્મંથા ચમીરા, નુવાન થુસ.
બાંગ્લાદેશની પ્લેઈંગ ઈલેવન: સૈફ હસન, તન્ઝીદ હસન તમીમ, લિટન દાસ (વિકેટકીપર/કેપ્ટન), તૌહીદ હૃદોય, શમીમ હુસૈન, ઝાકર અલી, મહેદી હસન, નસુમ અહેમદ, તસ્કીન અહેમદ, શોરીફુલ ઈસ્લામ, મુસ્તફિઝુર રહેમાન.