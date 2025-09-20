ETV Bharat / sports

Asia Cup BAN vs SL: શ્રીલંકાએ બાંગ્લાદેશને 169 રનનો ટાર્ગેટ આફ્યો, શનાકાની તોફાની ફિફ્ટી

એશિયા કપમાં આજથી સુપર-4 મુકાબલા શરૂ થયા છે. જેમાં પહેલી મેચ શ્રીલંકા અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે રમાઈ રહી છે.

Asia Cup BAN vs SL
Asia Cup BAN vs SL (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2025 at 10:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

દુબઈ: એશિયા કપમાં આજથી સુપર-4 મુકાબલા શરૂ થયા છે. જેમાં પહેલી મેચ શ્રીલંકા અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે રમાઈ રહી છે. આ મેચ દુબઈના દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાઈ રહી છે. જેમાં પહેલા બેટિંગ કરતા શ્રીલંકાએ બાંગ્લાદેશને જીત માટે 169 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો છે. શ્રીલંકા તરફથી દાસુન શનાકાએ 37 બોલમાં અણનમ 64 રન બનાવ્યા હતા.

શનાકાએ તોફાની ફિફ્ટી ફટકારી
શ્રીલંકાની ટીમે 20 ઓવરના અંતે 7 વિકેટના નુકસાન પર 168 રન બનાવ્યા હતા. જેમાં શનાકાએ 64 રન, કુશલ મેન્ડિસે 25 બોલમાં 34 રન, પથુમ નિશાંકાએ 15 બોલમાં 22 રન, અસ્લાકાએ 12 બોલમાં 21 રન બનાવ્યા હતા. તો મુસ્તાફિઝુર રહેમાનને 3 વિકેટ મળી હતી. મહેંદી હસનને 2 અને તાસ્કીન અહેમદને 1 વિકેટ મળી હતી.

શ્રીલંકાની પ્લેઈંગ ઈલેવન: પથુમ નિસાન્કા, કુસલ મેન્ડિસ (વિકેટકીપર), કામિલ મિશ્રા, કુશલ પરેરા, ચારિથ અસલંકા (કેપ્ટન), દાસુન શનાકા, કામિન્દુ મેન્ડિસ, વાનિન્દુ હસરાંગા, દુનિથ વેલાલાગે, દુષ્મંથા ચમીરા, નુવાન થુસ.

બાંગ્લાદેશની પ્લેઈંગ ઈલેવન: સૈફ હસન, તન્ઝીદ હસન તમીમ, લિટન દાસ (વિકેટકીપર/કેપ્ટન), તૌહીદ હૃદોય, શમીમ હુસૈન, ઝાકર અલી, મહેદી હસન, નસુમ અહેમદ, તસ્કીન અહેમદ, શોરીફુલ ઈસ્લામ, મુસ્તફિઝુર રહેમાન.

For All Latest Updates

TAGGED:

BAN VS SLASIA CUP 2025BAN VS SL T20ASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.