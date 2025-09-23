આજે શ્રીલંકા અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ટક્કર, જાણો પીચ રિપોર્ટ અને સંભવિત પ્લેઈંગ 11
એશિયા કપ 2025 ની ત્રીજી સુપર ફોર મેચમાં આજે પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા એકબીજા સામે ટકરાશે. ફાઇનલની દ્રષ્ટિએ આ મેચ બંને ટીમ માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે.
Published : September 23, 2025 at 11:30 AM IST
અમદાવાદ : આજે 23 સપ્ટેમ્બર, મંગળવારના રોજ એશિયા કપ 2025 ની ત્રીજી સુપર ફોર મેચ શ્રીલંકા અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાશે. આ મેચ અબુ ધાબીના શેખ ઝાયેદ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રાત્રે 8:00 વાગ્યે શરૂ થશે. પાકિસ્તાનનું નેતૃત્વ સલમાન અલી અગ્રવાલ કરશે અને શ્રીલંકાનું નેતૃત્વ ચરિત અસલંકા કરશે. આ મેચ પહેલા ચાલો પીચ રિપોર્ટ, હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ અને સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન વિશે તમને જણાવીએ...
શ્રીલંકા અને પાકિસ્તાનના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 23 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમાઈ છે. પાકિસ્તાને આ 23 મેચમાંથી 13 મેચ જીતી છે, જ્યારે શ્રીલંકાની ટીમે ફક્ત 10 મેચો જીતી છે. આંકડાકીય રીતે, પાકિસ્તાન શ્રીલંકા પર પ્રભુત્વ ધરાવે છે, પરંતુ શ્રીલંકાના વર્તમાન ફોર્મ પાકિસ્તાન માટે ચિંતાનું કારણ બનશે. આ બંને ટીમો વચ્ચેની છેલ્લી પાંચ મેચમાં, બંનેએ ત્રણ-ત્રણ મેચ જીતી છે અને બે-બે મેચ હારી છે.
SL hain Pakistan ki chunauti ke liye taiyaar 🙌— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 22, 2025
Super 4s ki iss jung mein kaun maarega baazi? 🤔
Dekhiye #PAKvSL kal shaam 7 baje se, LIVE Sony Sports Network ke channels aur Sony LIV par!#SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 pic.twitter.com/gQH4NmalOx
પીચ રિપોર્ટ
અબુ ધાબીના શેખ ઝાયેદ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમની પિચ બેટ્સમેન માટે ખૂબ જ અનુકૂળ છે. બેટ્સમેન આ પિચ પર ભારે સ્કોર કરે છે. અબુ ધાબી સંયુક્ત આરબ અમીરાતમાં સૌથી વધુ સ્કોર કરનારા મેદાનોમાંનું એક છે. આ પિચ ધીમા બોલરોને પણ મદદ કરે છે. શ્રીલંકાએ ગ્રુપ સ્ટેજમાં અહીં બે મેચ રમી હતી અને બંને જીતી હતી. હવામાનની વાત કરીએ તો, ખેલાડીઓ ગરમી અને ભેજ બંનેનો સામનો કરશે.
આ ખેલાડીઓ પર રહેશે નજર
હારિસ રૌફે શ્રીલંકા સામે બે T20 મેચ રમી છે, પરંતુ તેના નામે પાંચ વિકેટ છે. તેણે ભારત સામેની છેલ્લી મેચમાં 2/26 લીધી હતી. બેટિંગમાં ફખર ઝમાન અને સાહિબજાદા ફરહાન પર નજર રાખવા જેવા ખેલાડીઓ હશે. ફરહાને ભારત સામે 58 રનની અડધી સદી ફટકારી હતી. તેણે 132 રન બનાવ્યા છે.
Super 4s ka pehla match haarne ke baad kaun karega wapasi? 🤔— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 22, 2025
Dekhiye #PAKvSL kal shaam 7 baje se, LIVE Sony Sports Network ke channels aur Sony LIV par!#SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 pic.twitter.com/COPiVzvBkn
નુવાન તુષારા ઇનિંગ્સની શરૂઆતની ઓવરોમાં આઉટ સ્વિંગ માટે જાણીતા છે, જેના કારણે તેને પાવરપ્લેમાં ઘણી મહત્વપૂર્ણ વિકેટ મળી છે. તેણે 4 મેચમાં 6 વિકેટ લીધી છે. શ્રીલંકા માટે પથુમ નિસાન્કા બેટિંગમાં મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે. તે 146 રન સાથે ટુર્નામેન્ટમાં ટીમનો ટોપ સ્કોરર છે.
સંભવિત પ્લેઈંગ 11
શ્રીલંકા : પથુમ નિસાન્કા, કુસલ મેન્ડિસ (વિકેટકીપર), કામિલ મિશારા, કુસલ પરેરા, ચરિથ અસલંકા (કેપ્ટન), કામિન્દુ મેન્ડિસ, દાસુન શનાકા, વાનિન્દુ હસરંગા, દુષ્મંથા ચમીરા, મહીશ થીક્ષાના, નુવાન તુષારા.
પાકિસ્તાન : સાહિબજાદા ફરહાન, ફખર જમાન, સઈમ અયુબ, હુસૈન તલત, મોહમ્મદ નવાઝ, સલમાન આગા (કેપ્ટન), ફહીમ અશરફ, મોહમ્મદ હારિસ, શાહીન આફ્રિદી, હારિસ રઉફ, અબરાર અહેમદ.
આ પણ વાંચો...