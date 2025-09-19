ETV Bharat / sports

એશિયા કપ 2025: અફઘાનિસ્તાન એશિયા કપમાંથી બહાર, શ્રીલંકા-બાંગ્લાદેશની સુપર ફોરમાં એન્ટ્રી

શ્રીલંકાએ અફઘાનિસ્તાનને 6 વિકેટથી હરાવ્યું, જેના કારણે બાંગ્લાદેશ ટૂર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયું, જેના કારણે બાંગ્લાદેશ સુપર ફોરમાં ક્વોલિફાય થઈ ગયું.

શ્રીલંક-અફઘાનિસ્તાન મેચ
શ્રીલંક-અફઘાનિસ્તાન મેચ (IANS)
હૈદરાબાદ : શ્રીલંકાએ અફઘાનિસ્તાન પર વિજય મેળવ્યો, આ સાથે જ એશિયા કપ 2025 ના સુપર ફોર માટે ક્વોલિફાઇ કરનાર ટીમો નક્કી થઈ ગઈ. ગ્રુપ B ની કરો અથવા મરો જેવી મેચમાં અફઘાનિસ્તાનનો 6 વિકેટથી પરાજય થયો. જેના કારણે શ્રીલંકા સાથે બાંગ્લાદેશ સુપર ફોરમાં પહોંચનારી આ ગ્રુપની ચોથી ટીમ બની. અગાઉ, ભારત અને પાકિસ્તાન ગ્રુપ A માંથી આગળ વધ્યા હતા.

શ્રીલંકાએ અફઘાનિસ્તાનને પછાડ્યું : આ મેચની વાત કરીએ તો, મોહમ્મદ નબીના 22 બોલમાં 60 રનના ધમાકેદાર ઇનિંગને કારણે અફઘાનિસ્તાન 169 રનના સ્કોર સુધી પહોંચવામાં સફળ રહ્યું, જે અબુ ધાબીની પીચ પર એક સારો સ્કોર હતો. જોકે, અફઘાન બોલરો આ સ્કોરનો બચાવ કરવામાં અસમર્થ રહ્યા, જેના કારણે તેઓ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયા. કુસલ મેન્ડિસના અણનમ 74 રનની મદદથી શ્રીલંકાએ ફક્ત 18.4 ઓવરમાં 170 રનનો લક્ષ્યાંક સરળતાથી મેળવી લીધો.

અફઘાનિસ્તાન એશિયા કપમાંથી બહાર : અફઘાનિસ્તાન તરફથી મોહમ્મદ નબીએ શાનદાર ઇનિંગ રમી, એક ઓવરમાં સતત પાંચ છગ્ગા ફટકાર્યા. 60 રનની ઇનિંગમાં નબીએ ત્રણ ચોગ્ગા અને છ છગ્ગા ફટકાર્યા, પરંતુ તેમની ઇનિંગ તેમની ટીમને વિજય અપાવવામાં નિષ્ફળ રહી. દરમિયાન, કુસલ મેન્ડિસે શ્રીલંકા તરફથી મેચવિનિંગ ઇનિંગ રમી, ૫૨ બોલમાં 10 ચોગ્ગા સહિત 74 રન બનાવ્યા. આ કારણોસર, તેમને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો.

આજે ગ્રુપ સ્ટેજની છેલ્લી મેચ : આ જીત સાથે, શ્રીલંકા તેની ત્રણેય મેચ જીતીને ગ્રુપ સ્ટેન્ડિંગમાં ટોચ પર છે. બે જીત પછી બાંગ્લાદેશ બીજા સ્થાને છે. આજે 19 સપ્ટેમ્બરે ગ્રુપ સ્ટેજની છેલ્લી મેચ ભારત અને ઓમાન વચ્ચે રમાશે, જે ભારત માટે પ્રેક્ટિસ મેચ તરીકે સેવા આપશે, કારણ કે તેઓ પહેલાથી જ સુપર ફોર માટે ક્વોલિફાય થઈ ગયા છે.

