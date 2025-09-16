એશિયા કપ 2025: શ્રીલંકાએ હોંગકોંગને અને યુએઈએ ઓમાનને હરાવ્યું, ભારતની સુપર 4માં પ્રવેશ
શ્રીલંકાએ હોંગકોંગને 4 વિકેટથી અને યુએઈએ ઓમાનને 42 રનથી હરાવ્યું.
Published : September 16, 2025 at 12:55 PM IST
દુબઈ: એશિયા કપ 2025માં 15 સપ્ટેમ્બરના રોજ બે મેચ રમાઈ હતી. પહેલી મેચ યજમાન યુએઈ અને ઓમાન વચ્ચે રમાઈ હતી. જેમાં યજમાન ટીમે 42 રનથી શાનદાર વિજય નોંધાવ્યો હતો. જ્યારે બીજી મેચ શ્રીલંકા અને હોંગકોંગ વચ્ચે રમાઈ હતી, જેમાં શ્રીલંકા 4 વિકેટથી જીત મેળવવામાં સફળ રહી હતી.
શ્રીલંકા વિરુદ્ધ હોંગકોંગ મેચ
ટોસ હારીને પહેલા બેટિંગ કરતા હોંગકોંગે 20 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને 149 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં નિઝાકત ખાને 38 બોલમાં 52 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી હતી, જે બાબર હયાત પછી ટુર્નામેન્ટના ઇતિહાસમાં હોંગકોંગના બેટ્સમેન દ્વારા ફટકારવામાં આવેલી બીજી અડધી સદી હતી. આ ઉપરાંત, અંશુમન રથે 46 બોલમાં 48 રન બનાવ્યા હતા.
આ પછી, 150 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, શ્રીલંકાએ સાત બોલ બાકી રહેતા 4 વિકેટે જીત મેળવી હતી. પથુમ નિસાન્કાએ 44 બોલમાં 68 રનની સંયમિત ઇનિંગ રમી, જ્યારે વાનિન્દુ હસરંગાએ અંતે માત્ર નવ બોલમાં અણનમ 20 રન બનાવ્યા. આ શ્રીલંકાની બીજી જીત હતી. અગાઉ તેઓએ બાંગ્લાદેશને હરાવ્યું હતું.
Sri Lanka edged past the line in Dubai, thanks to Pathum Nissanka’s knock and timely fireworks from the lower order 🇱🇰#SLvHK #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/CIlXxnl9uC— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 15, 2025
UAE વિરુદ્ધ ઓમાન મેચ
સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) એ અબુ ધાબીમાં ઓમાનને 42 રનથી હરાવીને ટુર્નામેન્ટમાં પોતાનો પહેલો વિજય નોંધાવ્યો. પહેલા બેટિંગ કરવા ઉતરેલી UAE ટીમે શાનદાર રમત રમી. કેપ્ટન મુહમ્મદ વસીમ અને અલીશાન શરાફુ વચ્ચે 88 રનની ઓપનિંગ ભાગીદારીને કારણે, 5 વિકેટે 172 રન બનાવવામાં સફળ રહી. શરાફુએ 38 બોલમાં 51 રન બનાવ્યા, જ્યારે વસીમે 54 બોલમાં 69 રનની ધીરજવાન ઇનિંગ રમી, અને આ ઇનિંગ સાથે તે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 3000 રન બનાવનાર ચોથો સૌથી ઝડપી બેટ્સમેન બન્યો. જેની સાથે તે વિરાટ કોહલી, બાબર આઝમ અને મોહમ્મદ રિઝવાન સાથે ટોચના બેટ્સમેનોમાં જોડાયો.
173 ના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, ઓમાન શરૂઆતમાં જ ઠોકર ખાઈ ગયું. 32 રનમાં 4 વિકેટે અને 50 રનમાં 5 વિકેટે, ઓમાન ડેબ્યુ કરનાર આર્યન બિષ્ટ (24) અને વિકેટકીપર વિનાયક શુક્લા (20) ના કેટલાક પ્રતિકાર છતાં ક્યારેય સુધર્યું નહીં. આખરે તેઓ 18.4 ઓવરમાં 130 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયા.
UAE cruise to a comfortable victory ✌️— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 15, 2025
ભારતનો ફાયદો
આ જીત યુએઈ માટે એક મોટો પ્રોત્સાહન છે, જે સુપર 4 ક્વોલિફિકેશનની દોડમાં રહે છે, જ્યારે ઓમાનનું અભિયાન સતત પરાજય પછી અકાળે સમાપ્ત થઈ ગયું. આ સાથે, ભારત એશિયા કપ 2025 ના સુપર 4 તબક્કામાં સ્થાન મેળવનારી ગ્રુપ A માંથી પ્રથમ ટીમ બની. બધાની નજર હવે બુધવારે પાકિસ્તાન અને યુએઈ વચ્ચેની મહત્વપૂર્ણ મેચ પર છે, જે ગ્રુપના બીજા ક્વોલિફાયરનો નિર્ણય કરશે.
