હૈદરાબાદ: ઇંગ્લેન્ડ સામે 5 ટેસ્ટ મેચ રમ્યા બાદ, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ હવે T20 ફોર્મેટમાં રમતી જોવા મળશે. કારણ કે હવે એશિયા કપ 2025 શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. 2026 માં યોજાનાર T20 વર્લ્ડ કપની તૈયારીને ધ્યાનમાં રાખીને આ ટુર્નામેન્ટ T20 ફોર્મેટમાં રમાશે. T20 માં ખેલાડીઓની વિપુલતાને કારણે, ભારતીય ટીમની પસંદગી BCCI માટે સૌથી મોટો પડકાર બની ગયો છે. પરંતુ આજે BCCI તે પડકારમાંથી બહાર આવશે.
કારણ કે ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ BCCI આજે (19 ઓગસ્ટ) બે મોટી પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવા જઈ રહ્યું છે. જેમાં એશિયા કપ 2025 માટે 15 સભ્યોની પુરુષ ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, BCCI મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025 અને ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ODI શ્રેણી માટે મહિલા ટીમની પણ જાહેરાત કરશે.
BCCI ની પ્રેસ કોન્ફરન્સ
એશિયા કપ 2025 ટીમ માટે પ્રેસ કોન્ફરન્સ બપોરે 1:30 વાગ્યે મુંબઈમાં BCCI મુખ્યાલય ખાતે યોજાશે. જેને T20 પુરુષ ટીમના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ અને મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકર સંયુક્ત રીતે સંબોધિત કરશે. જ્યારે મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025 અને ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ODI શ્રેણી માટેની ટીમ અંગે પ્રેસ કોન્ફરન્સ બપોરે 3:30 વાગ્યે યોજાશે. તેને મહિલા ટીમના કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર અને મુખ્ય પસંદગીકાર નીતુ ડેવિડ સંબોધિત કરશે.
Asia Cup 2025
Today, 1:30 PM IST
India’s Captain Suryakumar Yadav & Chief Selector Ajit Agarkar will address the media ahead of the Asia Cup!
Big announcements & squad insights expected
એશિયા કપ અને મહિલા વર્લ્ડ કપ ક્યારે શરૂ થશે?
તમને જણાવી દઈએ કે, એશિયા કપ 2025 આવતા મહિને 9 થી 28 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન UAE માં શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. જ્યારે મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025 30 સપ્ટેમ્બરથી રમાશે. આ પહેલા, ભારતીય મહિલા ટીમ 14, 17 અને 20 સપ્ટેમ્બરના રોજ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ત્રણ ODI મેચની શ્રેણી રમશે.
BCCI ની પ્રેસ કોન્ફરન્સ ક્યારે અને ક્યાં જોઈ શકીશું?
એશિયા કપ 2025 ટીમની જાહેરાત માટે BCCI ની પ્રેસ કોન્ફરન્સ મુંબઈમાં BCCI મુખ્યાલય ખાતે યોજાશે. જે ભારતીય સમય મુજબ બપોરે 1:30 વાગ્યે શરૂ થશે. જો મીટિંગ લાંબી થશે, તો સમય બદલાઈ શકે છે. આ પ્રેસ કોન્ફરન્સ ભારતમાં સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ અને Jio Hotstar પર લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ પર જોઈ શકાય છે.
એશિયા કપ 2025 માટે સંભવિત ભારતીય ટીમ
સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), શુભમન ગિલ, અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), તિલક વર્મા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, વરુણ ચક્રવર્તી, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રીત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ, હર્ષિત રાણા/પ્રસિદ્ધિ કૃષ્ણા, હાર્દિક પંડ્યા, જીતેશ શર્મા/ધ્રુવ જુરેલ.
એશિયા કપ 2025 માં ભારતની મેચો
ટુર્નામેન્ટમાં ભારતનો પહેલો મુકાબલો 10 સપ્ટેમ્બરે UAE સામે છે. ત્યારબાદ ભારત અને પાકિસ્તાન 14 સપ્ટેમ્બરે એકબીજા સામે ટકરાશે, અને પછી 19 સપ્ટેમ્બરે તેઓ ઓમાન સામે પોતાનો છેલ્લો ગ્રુપ મેચ રમશે. ત્યારબાદ દરેક ટીમ સુપર ફોરમાં એકબીજા સામે રમશે, જેમાં ભારતનો સામનો પાકિસ્તાન સામે પણ થવાનો છે. ફાઇનલ મેચ 28 સપ્ટેમ્બરે રમાશે.
