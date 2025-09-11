UAE સામે બોલથી શિવમ દુબેએ તબાહી મચાવી, હાર્દિક પંડ્યા સાથે સરખામણી પર આપ્યું મોટું નિવેદન
શિવમ દુબેએ બોલ સાથે શાનદાર પ્રદર્શન કરીને એશિયા કપમાં ભારતને શાનદાર શરૂઆત અપાવી હતી. હવે તેણે હાર્દિક વિશે મોટી વાત કહી છે.
Published : September 11, 2025 at 3:10 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતીય ઓલરાઉન્ડર શિવમ દુબેએ બુધવારે દુબઈમાં સંયુક્ત આરબ અમીરાત સામે એશિયા કપની પોતાની પહેલી મેચમાં શાનદાર બોલિંગ કરી હતી. આ પછી, તેની તુલના ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા સાથે કરવામાં આવી રહી હતી. હવે દુબેએ હાર્દિક સાથેની પોતાની સરખામણી પર મૌન તોડ્યું છે અને મોટું નિવેદન આપ્યું છે.
શિવમ દુબેએ બોલ સાથે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું
હકીકતમાં, આ મેચમાં દુબેએ 3/4 લઈને પોતાના કરિયરનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યું અને ભારતે સંયુક્ત આરબ અમીરાતને માત્ર 57 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધું. વર્તમાન એશિયા કપ ચેમ્પિયન ટીમે માત્ર પાંચ ઓવરમાં વિજયનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો અને માત્ર એક વિકેટ ગુમાવી. લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે આ ભારતનો સૌથી ઝડપી વિજય પણ છે.
શિવમ દુબે બોલિંગ કોચ સાથે નજીકથી કામ કરી રહ્યા છે
દુબેનો આ પ્રભાવશાળી ઝડપી બોલિંગ સ્પેલ હતો, જેમણે મેચ પછી ખુલાસો કર્યો કે તે ભારતીય બોલિંગ કોચ મોર્ને મોર્કલ સાથે મળીને પોતાની બોલિંગ પર સખત મહેનત કરી રહ્યો છે અને મેચ પહેલા ચાર ઓવરનો સંપૂર્ણ સ્પેલ બોલ કરવા માટે તૈયાર છે.
દુબેએ કહ્યું, 'ઈંગ્લેન્ડ શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમમાં પાછા ફર્યા પછી મોર્ને મારી સાથે કામ કરી રહ્યો છે. તેમણે મને કેટલીક ખાસ સલાહ આપી છે અને મેં તેના પર કામ કર્યું છે. તેમણે મને ઓફ-સ્ટમ્પની બહાર થોડી લાઇન બોલિંગ કરવાનું કહ્યું છે. તેમણે ધીમા બોલ વિકસાવવામાં પણ મારી સાથે કામ કર્યું અને મારા રન-અપમાં થોડો ફેરફાર કર્યો. મુખ્ય કોચ અને કેપ્ટને મને કહ્યું હતું કે મારી બોલિંગ ભૂમિકા મહત્વપૂર્ણ રહેશે'.
હાર્દિક પંડ્યા સાથે સરખામણી કરવા પર શિવમ દુબેએ શું કહ્યું
દુબેના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનની પંડ્યા સાથે સરખામણી કરવામાં આવી. આ પર દુબેએ કહ્યું, 'હાર્દિક મારા ભાઈ જેવો છે જેની પાસેથી હું ઘણું શીખું છું કારણ કે IPL અને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં તેનો અનુભવ મારા કરતા ઘણો વધારે છે. મેં ક્યારેય સરખામણી વિશે વિચાર્યું નથી, કારણ કે મારો એકમાત્ર પ્રયાસ તેમના વિશાળ અનુભવમાંથી શક્ય તેટલું શીખવાનો છે.
દુબેએ કહ્યું કે, ભારતની નજર હવે રવિવારે કટ્ટર હરીફ પાકિસ્તાન સામેની તેમની આગામી મેચ પર છે, પરંતુ દુબેએ કહ્યું કે તે આ બહુપ્રતિક્ષિત મુકાબલાને કોઈપણ રીતે બાજુ પર રાખશે નહીં. "હું યુએઈ સામે રમી રહ્યો છું કે પાકિસ્તાન, હું મારા કોચ ગૌતી ભાઈ (ગૌતમ ગંભીર) જે કહે છે તેનું પાલન કરવાનો પ્રયાસ કરું છું. જ્યારે તમે ભારત માટે રમો છો, ત્યારે તમને દેશ માટે કંઈક મહાન કરવાની તક મળે છે,"
