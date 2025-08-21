હૈદરાબાદ: જેમ જેમ એશિયા કપ 2025 ની તારીખ નજીક આવી રહી છે તેમ તેમ ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન મેચ અંગે BCCI અને સરકાર પર વિપક્ષી નેતાઓનો કટાક્ષ પણ વધતો ગયો છે. ઘણા રાજકારણીઓએ દેશની સંસદમાં આ મેચ સામે અવાજ ઉઠાવ્યો છે અને પાકિસ્તાન સામે કોઈપણ પ્રકારની મેચ ન રમવાની વિનંતી કરી છે. તે નેતાઓએ PM મોદીના નિવેદનનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે કે જ્યારે PM કહે છે કે લોહી અને પાણી એકસાથે વહી શકતા નથી, તો રમત અને લોહી કેવી રીતે એકસાથે વહી શકે છે.
IND vs PAK મેચ પર સવાલ: તાજેતરમાં, શિવસેના (UBT) નેતા આદિત્ય ઠાકરેએ 20 ઓગસ્ટના રોજ ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન મેચ સામે કેન્દ્રીય રમતગમત મંત્રી મનસુખ માંડવિયાને પત્ર લખીને ઘણા પ્રશ્નો પૂછ્યા છે. જે તેમણે તેમના ભૂતપૂર્વ એકાઉન્ટ પર પણ શેર કર્યા છે. આજે ફરી એકવાર આદિત્યએ તે જ પોસ્ટને રીટ્વીટ કરી અને કેન્દ્રીય રમતગમત મંત્રીને લખેલા પત્રને પ્રકાશિત કર્યો અને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે શું આ રમત પહેલગામ હુમલામાં જીવ ગુમાવનારાઓથી ઉપર છે? શું આ રમત આપણા સૈનિકોના બલિદાનથી ઉપર છે? તેમણે આગળ લખ્યું, જ્યારે વડા પ્રધાન કહે છે કે લોહી અને પાણી એકસાથે વહી શકતા નથી, તો પછી BCCIનું રેવન્યુ અને ભારતીયોનું લોહી એકસાથે કેમ વહેશે?
Highlighting my letter to the Union Sports Minister once again today.— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) August 21, 2025
Simple question to the @BCCI and those who’ll play pak:
• is this game above those who lost their lives in the Pahalgham attack?
• is this game above the sacrifice of our Jawans?
When the PM says blood and… https://t.co/ZapN1F1CWG
આદિત્ય ઠાકરેનો ખેલ મંત્રીને પત્ર: પત્રમાં આદિત્ય ઠાકરેએ લખ્યું હતું કે, માનવતાના ભલા માટે રમતગમતમાં ઘણા દેશોને અલગ પાડવામાં આવ્યા છે. આતંકવાદ પણ એક એવો મુદ્દો છે જે આપણા દેશને શાંતિપૂર્ણ રીતે આગળ વધતા અટકાવે છે. છેલ્લા દાયકામાં, દેશ અને તેના નાગરિકોએ વારંવાર પાકિસ્તાન તરફથી આતંકવાદી હુમલાઓનો સામનો કરવો પડ્યો છે, અને કેન્દ્ર સરકારે સતત આ વાતનું પુનરાવર્તન કર્યું છે. તાજેતરમાં, વડા પ્રધાને લાલ કિલ્લાના પ્રાચીર પરથી પણ કહ્યું હતું કે પાણી અને લોહી એકસાથે વહી શકતા નથી. છતાં, કદાચ BCCI ની જીદ અને પૈસા અને જાહેરાતની આવકની તેની ઇચ્છાને કારણે, તે આપણા સૈનિકોના સિંદૂર અને જીવનને કંઈપણ ગણે છે.
તેમણે કહ્યું, 'હજુ પણ, દુઃખની વાત છે કે, BCCI એશિયા કપમાં પાકિસ્તાન સાથે રમવા માટે બેશરમીથી ટીમ મોકલી રહ્યું છે. શું BCCI રાષ્ટ્રીય હિતથી ઉપર છે? શું તે આપણા સૈનિકોના બલિદાનથી ઉપર છે? શું તે પહેલગામમાં હુમલાનો સામનો કરનારાઓના સિંદૂરથી ઉપર છે?'
આદિત્ય ઠાકરેએ તેમના પત્રમાં આ પ્રશ્ન પણ પૂછ્યો હતો, 'અમે વિશ્વભરમાં પ્રતિનિધિમંડળો મોકલ્યા હતા અને કહ્યું હતું કે પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા પાછળ પાકિસ્તાનનો હાથ છે. હવે, શું આપણે વિશ્વભરમાં પ્રતિનિધિમંડળો મોકલીશું જેથી સાબિત કરી શકાય કે આપણે તેમની સાથે ક્રિકેટ કેમ રમી રહ્યા છીએ?'
એશિયા કપ 2025માં ભારત: તમને જણાવી દઈએ કે, એશિયા કપ 2025 આવતા મહિને 9 સપ્ટેમ્બરથી UAEમાં શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. જેમાં ભારત 10 સપ્ટેમ્બરે UAE સામે પોતાનું અભિયાન શરૂ કરશે. ત્યારબાદ ભારતનો બીજો મુકાબલો 14 સપ્ટેમ્બરે દુબઈમાં પાકિસ્તાન સામે થશે અને ત્યારબાદ ભારત 19 સપ્ટેમ્બરે ઓમાન સામે પોતાનો છેલ્લો ગ્રુપ મેચ રમશે. ટૂર્નામેન્ટનો અંતિમ મુકાબલો 28 સપ્ટેમ્બરે દુબઈમાં રમાશે.
