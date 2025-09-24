ETV Bharat / sports

એશિયા કપ 2025: ફરી એકવાર ટકરાઈ શકે છે ભારત અને પાકિસ્તાન, જાણો તારીખ અને સમય

શું એશિયા કપ 2025 ની ફાઇનલ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાશે, જાણો સંપૂર્ણ સમીકરણ.

ફરી એકવાર ટકરાઈ શકે છે ભારત અને પાકિસ્તાન
ફરી એકવાર ટકરાઈ શકે છે ભારત અને પાકિસ્તાન (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2025 at 8:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: એશિયા કપ 2025 ધીમે ધીમે તેના સમાપન નજીક આવી રહ્યો છે, ટુર્નામેન્ટમાં ફક્ત થોડી જ મેચ બાકી છે. સુપર ફોર સ્ટેજ માટે નિર્ધારિત છ મેચોમાંથી ત્રણ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. ભારત એક જીત સાથે પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર છે, જ્યારે પાકિસ્તાન બે મેચમાંથી એક જીત સાથે બીજા સ્થાને છે. એક જીત સાથે બાંગ્લાદેશ ત્રીજા સ્થાને છે, કારણ કે તેનો નેટ રન રેટ પાકિસ્તાન કરતા ઓછો છે. બે મેચમાંથી બે હાર સાથે શ્રીલંકા ચોથા અને છેલ્લા સ્થાને છે.

ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ફાઇનલ?

સુપર ફોર પોઈન્ટ ટેબલ પર નજર નાખતાં સ્પષ્ટ થાય છે કે ટુર્નામેન્ટના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર ભારત અને પાકિસ્તાન ફાઇનલમાં એકબીજાનો સામનો કરશે. આ વખતે, એશિયા કપ ભારત અને પાકિસ્તાનને ત્રણ વખત એકબીજાનો સામનો કરવાની તક આપવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો હતો. અત્યાર સુધી, બંને ટીમો બે વાર મળી છે, જેમાં ભારતીય ટીમ વિજયી બની છે. ભારતે ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ 7 વિકેટથી જીતી હતી અને સુપર ફોર ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને 6 વિકેટથી હરાવ્યું હતું.

બીજી તરફ, શ્રીલંકા, જેણે ગ્રુપ સ્ટેજમાં એક પણ મેચ હાર્યો ન હતો અને ટુર્નામેન્ટમાં બીજી શ્રેષ્ઠ ટીમ માનવામાં આવતી હતી, તે સુપર ફોરમાં સતત બે મેચ હારી ગઈ. પહેલા, તેઓ બાંગ્લાદેશ સામે હારી ગયા, અને પછી પાકિસ્તાને તેમને હરાવ્યા, જેનાથી તેઓ ફાઇનલની રેસમાંથી લગભગ બહાર થઈ ગયા. હવે, એવું લાગે છે કે ભારત અને પાકિસ્તાન ટુર્નામેન્ટમાં ત્રીજી વખત એકબીજાનો સામનો કરશે, જે અંતિમ મેચ છે.

ફાઇનલ રમવાનું સમીકરણ

એશિયા કપ 2025 ની અંતિમ મેચ સુપર ફોરની ટોચની બે ટીમો વચ્ચે રમાશે. જો ભારત આજે બાંગ્લાદેશને હરાવે છે અને પાકિસ્તાન કાલે બાંગ્લાદેશને હરાવે છે, તો ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ફાઇનલ મેચ નિશ્ચિત થઈ જશે.

પરંતુ જો ભારત આજે હારી જાય છે અને બાંગ્લાદેશ પાકિસ્તાન સામે હારી જાય છે, તો પાકિસ્તાન ફાઇનલમાં પહોંચશે. ત્યારબાદ ભારતને ફાઇનલમાં પહોંચવા માટે અંતિમ સુપર ફોર મેચમાં શ્રીલંકાને હરાવવાની જરૂર પડશે. નહિંતર, નેટ રન રેટના આધારે, ત્રણ ટીમો - બાંગ્લાદેશ, ભારત અને શ્રીલંકા - ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનનો સામનો કરશે. અને જો બાંગ્લાદેશ પાકિસ્તાન સામે પોતાનો મેચ જીતે છે, તો બાંગ્લાદેશ ફાઇનલમાં પહોંચશે. તેથી, પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચેની મેચ મહત્વપૂર્ણ રહેશે.

ફાઇનલ ક્યારે રમાશે?

એ નોંધનીય છે કે ભારત અને પાકિસ્તાન એશિયા કપના ફાઇનલમાં ક્યારેય એકબીજાનો સામનો કરી શક્યા નથી. ભારતે આઠ વખત, શ્રીલંકા છ વખત અને પાકિસ્તાને બે વખત ટાઇટલ જીત્યું છે. જોકે, ટુર્નામેન્ટ ફાઇનલ 28મી તારીખે દુબઈમાં ભારતીય સમય મુજબ રાત્રે 8 વાગ્યે શરૂ થવાની છે.

આ પણ વાંચો:

  1. એશિયા કપ 2025: બાંગ્લાદેશે ટોસ જીતી પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય, જુઓ બંને ટીમોની પ્લેઇંગ 11
  2. ગુજરાતના રમતવીરનું ગુંડાની દુનિયામાં પતન: ખેલ જગતનો ચમકતો સિતારો ગુનાના માર્ગે

For All Latest Updates

TAGGED:

ASIA CUP 2025ASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.