આજે પાકિસ્તાન અને ઓમાન વચ્ચે ટક્કર, બંને ટીમોના સંભવિત પ્લેઇંગ-11 અને પિચ રિપોર્ટ જાણો

આજે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ એશિયા કપ 2025 માં ઓમાન સામે રમવા જઈ રહી છે. ચાલો તે પહેલા મેચ સંબંધિત વિગતો જાણીએ.

પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ
પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ (AFP)
નવી દિલ્હી: એશિયા કપ 2025 ની ચોથી મેચ ગ્રુપ A માંથી પાકિસ્તાન અને ઓમાન વચ્ચે રમાશે. આ મેચ આજે રાત્રે 8 વાગ્યાથી દુબઈના દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં રમાશે. આ મેચમાં પાકિસ્તાનનું નેતૃત્વ સલમાન અલી આગા કરશે જ્યારે ઓમાનનું નેતૃત્વ જતિન્દર સિંહ કરશે. તો આ મેચમાં, પહેલા અમે તમને પીચ રિપોર્ટ અને હવામાન રિપોર્ટ તેમજ બંને ટીમોના સંભવિત પ્લેઇંગ-11 વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.

છેલ્લા પાંચ મેચમાં પાકિસ્તાનનું પ્રદર્શન કેવું રહ્યું છે

પાકિસ્તાનની વાત કરીએ તો, તેણે તેની છેલ્લી 5 મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. તેણે પાંચમાંથી 4 મેચ જીતી છે, જ્યારે તે 1 મેચ હારી ગયું છે. બીજી તરફ, ઓમાનની વાત કરીએ તો, તે તેની બધી છેલ્લી 5 મેચ હારી ગયું છે. આવી સ્થિતિમાં, ઓમાન પાકિસ્તાન સામે ખૂબ જ નબળું દેખાઈ રહ્યું છે. પાકિસ્તાન આ મેચ જીતવા માટે ફેવરિટ છે.

બધાની નજર આ ખેલાડી પર રહેશે

પાકિસ્તાનના મોહમ્મદ નવાઝ (11 મેચમાં 20 વિકેટ) આ વર્ષે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં પૂર્ણ સભ્ય દેશોના બોલરોમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર છે. આવી સ્થિતિમાં, દુબઈની પીચ પર બધાની નજર તેના પર રહેશે.

પિચ રિપોર્ટ

આ મેચ દુબઈના દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં યોજાવા જઈ રહી છે. અહીંની પિચ ખૂબ જ ધીમી છે અને સ્પિન બોલરો માટે મદદરૂપ સાબિત થાય છે. આ પિચ પર રન બનાવવા માટે, બેટ્સમેનને સેટ થવું પડે છે. ત્યારબાદ તે મુક્તપણે શોટ રમી શકે છે. ભારતે આ પિચ પર UAE સામે પહેલી મેચ રમી હતી, જેમાં UAE 57 રનમાં આઉટ થઈ ગયું હતું અને ભારતે 4.3 ઓવરમાં 60 રન બનાવીને જીત મેળવી હતી. આવી સ્થિતિમાં, એ જોવું રસપ્રદ રહેશે કે આ પિચ પર કેટલો સ્કોર બનશે અને કેટલો સ્કોર સુરક્ષિત રહેશે. સ્પિન બોલરોને આ પિચ પર મદદ મળશે. છેલ્લી મેચમાં, ભારતીય સ્પિનર ​​કુલદીપ યાદવે આ પિચ પર 4 વિકેટ લીધી હતી. આવી સ્થિતિમાં, પાકિસ્તાની સ્પિનરો માટે આ એક સારી તક હશે.

હવામાન કેવું રહેશે?

અબુ ધાબી અને દુબઈ બંનેના હવામાનમાં બહુ ફરક નથી. બંને સ્થળોનું હવામાન સમાન છે. આ મેચ દરમિયાન હવામાન ખૂબ ગરમ રહેવાની ધારણા છે. તાપમાન 35 ડિગ્રી સેલ્સિયસની આસપાસ રહેશે. આ કારણે ખેલાડીઓને પહેલા રમતા વખતે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

પાકિસ્તાન અને ઓમાનની સંભવિત પ્લેઈંગ-11

પાકિસ્તાનઃ સાહિબજાદા ફરહાન, સૈમ અયુબ, ફખર ઝમાન, સલમાન અલી આગા (કેપ્ટન), હસન નવાઝ, મોહમ્મદ હરિસ (વિકેટકીપર), મોહમ્મદ નવાઝ, ફહીમ અશરફ, શાહીન આફ્રિદી, હરિસ રઉફ, અબરાર અહેમદ.

ઓમાન: આમિર કલીમ, જતિન્દર સિંહ (કેપ્ટન), હમ્માદ મિર્ઝા, મોહમ્મદ નદીમ, અયાન ખાન, આર્યન બિશ્ત, વિનાયક શુક્લા (વિકેટકીપર), શકીલ અહેમદ, આશિષ ઓડેદરા, હસનૈન શાહ, ઝિક્રિયા ઈસ્લામ.

