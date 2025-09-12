આજે પાકિસ્તાન અને ઓમાન વચ્ચે ટક્કર, બંને ટીમોના સંભવિત પ્લેઇંગ-11 અને પિચ રિપોર્ટ જાણો
આજે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ એશિયા કપ 2025 માં ઓમાન સામે રમવા જઈ રહી છે. ચાલો તે પહેલા મેચ સંબંધિત વિગતો જાણીએ.
Published : September 12, 2025 at 12:57 PM IST
નવી દિલ્હી: એશિયા કપ 2025 ની ચોથી મેચ ગ્રુપ A માંથી પાકિસ્તાન અને ઓમાન વચ્ચે રમાશે. આ મેચ આજે રાત્રે 8 વાગ્યાથી દુબઈના દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં રમાશે. આ મેચમાં પાકિસ્તાનનું નેતૃત્વ સલમાન અલી આગા કરશે જ્યારે ઓમાનનું નેતૃત્વ જતિન્દર સિંહ કરશે. તો આ મેચમાં, પહેલા અમે તમને પીચ રિપોર્ટ અને હવામાન રિપોર્ટ તેમજ બંને ટીમોના સંભવિત પ્લેઇંગ-11 વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.
છેલ્લા પાંચ મેચમાં પાકિસ્તાનનું પ્રદર્શન કેવું રહ્યું છે
પાકિસ્તાનની વાત કરીએ તો, તેણે તેની છેલ્લી 5 મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. તેણે પાંચમાંથી 4 મેચ જીતી છે, જ્યારે તે 1 મેચ હારી ગયું છે. બીજી તરફ, ઓમાનની વાત કરીએ તો, તે તેની બધી છેલ્લી 5 મેચ હારી ગયું છે. આવી સ્થિતિમાં, ઓમાન પાકિસ્તાન સામે ખૂબ જ નબળું દેખાઈ રહ્યું છે. પાકિસ્તાન આ મેચ જીતવા માટે ફેવરિટ છે.
Some honest thoughts from Pakistan's coach on the side's batting group ahead of their Asia Cup opener against Oman 👀— ICC (@ICC) September 12, 2025
Details 👇 https://t.co/3gnlneqM0d
બધાની નજર આ ખેલાડી પર રહેશે
પાકિસ્તાનના મોહમ્મદ નવાઝ (11 મેચમાં 20 વિકેટ) આ વર્ષે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં પૂર્ણ સભ્ય દેશોના બોલરોમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર છે. આવી સ્થિતિમાં, દુબઈની પીચ પર બધાની નજર તેના પર રહેશે.
પિચ રિપોર્ટ
આ મેચ દુબઈના દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં યોજાવા જઈ રહી છે. અહીંની પિચ ખૂબ જ ધીમી છે અને સ્પિન બોલરો માટે મદદરૂપ સાબિત થાય છે. આ પિચ પર રન બનાવવા માટે, બેટ્સમેનને સેટ થવું પડે છે. ત્યારબાદ તે મુક્તપણે શોટ રમી શકે છે. ભારતે આ પિચ પર UAE સામે પહેલી મેચ રમી હતી, જેમાં UAE 57 રનમાં આઉટ થઈ ગયું હતું અને ભારતે 4.3 ઓવરમાં 60 રન બનાવીને જીત મેળવી હતી. આવી સ્થિતિમાં, એ જોવું રસપ્રદ રહેશે કે આ પિચ પર કેટલો સ્કોર બનશે અને કેટલો સ્કોર સુરક્ષિત રહેશે. સ્પિન બોલરોને આ પિચ પર મદદ મળશે. છેલ્લી મેચમાં, ભારતીય સ્પિનર કુલદીપ યાદવે આ પિચ પર 4 વિકેટ લીધી હતી. આવી સ્થિતિમાં, પાકિસ્તાની સ્પિનરો માટે આ એક સારી તક હશે.
હવામાન કેવું રહેશે?
અબુ ધાબી અને દુબઈ બંનેના હવામાનમાં બહુ ફરક નથી. બંને સ્થળોનું હવામાન સમાન છે. આ મેચ દરમિયાન હવામાન ખૂબ ગરમ રહેવાની ધારણા છે. તાપમાન 35 ડિગ્રી સેલ્સિયસની આસપાસ રહેશે. આ કારણે ખેલાડીઓને પહેલા રમતા વખતે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
પાકિસ્તાન અને ઓમાનની સંભવિત પ્લેઈંગ-11
પાકિસ્તાનઃ સાહિબજાદા ફરહાન, સૈમ અયુબ, ફખર ઝમાન, સલમાન અલી આગા (કેપ્ટન), હસન નવાઝ, મોહમ્મદ હરિસ (વિકેટકીપર), મોહમ્મદ નવાઝ, ફહીમ અશરફ, શાહીન આફ્રિદી, હરિસ રઉફ, અબરાર અહેમદ.
ઓમાન: આમિર કલીમ, જતિન્દર સિંહ (કેપ્ટન), હમ્માદ મિર્ઝા, મોહમ્મદ નદીમ, અયાન ખાન, આર્યન બિશ્ત, વિનાયક શુક્લા (વિકેટકીપર), શકીલ અહેમદ, આશિષ ઓડેદરા, હસનૈન શાહ, ઝિક્રિયા ઈસ્લામ.
