એશિયા કપની ફાઇનલમાં પહોંચવા માટે આજે બાંગ્લાદેશ અને પાકિસ્તાન ટકરાશે; મેચની દરેક વિગતો જાણો

એશિયા કપ 2025 ની ફાઇનલમાં ભારત સાથે કોણ રમશે તે આજની મેચ પછી જાણી શકાશે.

બાંગ્લાદેશ અને પાકિસ્તાન
બાંગ્લાદેશ અને પાકિસ્તાન (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 25, 2025 at 2:38 PM IST

હૈદરાબાદ: આજે, 25 સપ્ટેમ્બર (ગુરુવાર) ના રોજ, પાંચમી સુપર 4 મેચ પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે રમાશે, જેથી એશિયા કપ 2025 ના ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવી શકાય. બંને ટીમો રાત્રે 8 વાગ્યે દુબઈના દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે આ જીતવા માટે જરૂરી મેચમાં ટકરાશે. બાંગ્લાદેશ બુધવારે ભારત સામે રમ્યું હતું, જ્યાં તેણે ભારતને 41 રનથી હરાવીને ફાઇનલમાં પહોંચ્યું હતું.

જો બાંગ્લાદેશ આજે આ મેચ જીતી જાય છે, તો તેઓ 28 સપ્ટેમ્બરના રોજ એશિયા કપ 2025 ના ફાઇનલમાં ભારતનો સામનો કરશે. જો કે, જો પાકિસ્તાન બાંગ્લાદેશને હરાવે છે, તો તેઓ ટુર્નામેન્ટમાં ત્રીજી વખત ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનો સામનો કરશે. પાકિસ્તાનની જીત ભારત-પાકિસ્તાન ફાઇનલમાં પ્રવેશ કરશે. તે પહેલાં, ચાલો તમને પિચ રિપોર્ટ, હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ અને બંને ટીમો માટે સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન પ્રદાન કરીએ છીએ.

બાંગ્લાદેશ અને પાકિસ્તાન માટે મુખ્ય ખેલાડીઓ

બાંગ્લાદેશ માટે રિષદ હુસૈન (6 વિકેટ) તેના લેગ-સ્પિનર ​​સાથે ચમકશે. મુસ્તફિઝુર રહેમાન પણ પોતાની તાકાત બતાવશે. બેટિંગ સાથે, ટીમ સૈફ હસન (160 રન) પર આધાર રાખશે, જેણે ટૂર્નામેન્ટમાં સતત બે અડધી સદી ફટકારી છે. લિટન દાસ (119) નું પુનરાગમન પણ ટીમ માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે.

શ્રીલંકા સામેના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન બાદ પાકિસ્તાન શાહીન શાહ આફ્રિદી (6 વિકેટ) પાસેથી સારા પ્રદર્શનની અપેક્ષા રાખશે. ફખર ઝમાન (122 રન) બેટિંગમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે. સાહિબજાદા ફરહાન 156 રન સાથે ટીમનો ટોપ સ્કોરર છે.

પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ માટે સંભવિત પ્લેઈંગ ઈલેવન

પાકિસ્તાનઃ સાહિબજાદા ફરહાન, ફખર ઝમાન, સૈમ અયુબ, સલમાન આગા (કેપ્ટન), હુસૈન તલત, મોહમ્મદ હરિસ (વિકેટકીપર), મોહમ્મદ નવાઝ, ફહીમ અશરફ, શાહીન શાહ આફ્રિદી, હરિસ રઉફ, અબરાર અહેમદ.

બાંગ્લાદેશ: તન્ઝીદ હસન, સૈફ હસન, લિટન દાસ (કેપ્ટન અને વિકેટકીપર), તોહીદ હ્રિદોય, શમીમ હુસૈન, ઝાકર અલી, રિશાદ હુસૈન, તન્ઝીમ હસન સાકિબ, નસુમ અહેમદ, તસ્કીન અહેમદ, મુસ્તફિઝુર રહેમાન.

