ETV Bharat / sports

પાકિસ્તાને ફરીથી ICC ને ફરિયાદ કરી, જાણો હવે શું છે વિવાદ?

આ વખતે પાકિસ્તાને ત્રીજા અમ્પાયર અંગે ICCમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે.

પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ
પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 22, 2025 at 5:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: એશિયા કપના સુપર ફોર મેચમાં ભારતે પાકિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું. પાકિસ્તાને આ મેચમાં પણ અમ્પાયરિંગ પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે, ફખર ઝમાનના આઉટ થવા અંગે ટેલિવિઝન અમ્પાયર સામે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC) માં ફરિયાદ નોંધાવી છે. અગાઉ, પાકિસ્તાને મેચ રેફરી એન્ડી પાયક્રોફ્ટ સામે હાથ મિલાવવાના વિવાદ અંગે ફરિયાદ નોંધાવી હતી.

પાકિસ્તાને ફરીથી ICC ને ફરિયાદ કરી

મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, પાકિસ્તાન ટીમ મેનેજમેન્ટે મેચ રેફરી એન્ડી પાયક્રોફ્ટનો સંપર્ક કરીને ફખર ઝમાનના આઉટ થવા અંગે ફરિયાદ કરી હતી, પરંતુ તેમને કહેવામાં આવ્યું હતું કે તે તેમનો અધિકારક્ષેત્ર નથી. વધુમાં, મેનેજરે ટીવી અમ્પાયર અંગે ફરિયાદ કરતો ICC ને ઇમેઇલ મોકલ્યો છે.

આ મેચમાં ટીવી અમ્પાયર શ્રીલંકાના રુચિરા પલ્લીયાગુરુગે હતા. સંજુ સેમસને કેચ પાછળ અપીલ કરી ત્યારે તેણે ઝમાનને આઉટ જાહેર કર્યો. ફીલ્ડ અમ્પાયર ગાઝી સોહેલે અપીલ ટીવી અમ્પાયરને મોકલી, જેમણે નિર્ણયને ક્લીન કેચ ગણાવ્યો. એક તરફ, એવું લાગતું હતું કે બોલ સેમસનના ગ્લોવ્ઝમાં વાગતા પહેલા ઉછળ્યો હતો, પરંતુ અમ્પાયરે ચુકાદો આપ્યો કે વિકેટકીપરની આંગળીઓ બોલની નીચે હતી. ઝમાન થોડીવાર ક્રીઝ પર રહ્યો, પરંતુ ટીવી અમ્પાયરના નિર્ણયથી તે ચોંકી ગયો.

પાકિસ્તાની કેપ્ટને શું કહ્યું?

મેચ પછી, પાકિસ્તાની કેપ્ટન સલમાન અલી આગાએ ફખર ઝમાનના કેચ પર સવાલ ઉઠાવતા કહ્યું, "મને નિર્ણય વિશે ખબર નથી. તે સ્પષ્ટપણે અમ્પાયરનું કામ છે. અમ્પાયર ભૂલો કરી શકે છે. અને મને તેનાથી કોઈ વાંધો નથી. પરંતુ એવું લાગે છે કે બોલ કીપર સુધી પહોંચતા પહેલા ઉછળ્યો હતો." તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "તમે કહી શકો છો કે જે રીતે તે બેટિંગ કરી રહ્યો હતો, જો તેણે આખા પાવરપ્લે દરમિયાન બેટિંગ કરી હોત, તો આપણે 190 રન બનાવી શક્યા હોત. પણ હા, તે અમ્પાયરનો નિર્ણય છે. અને તેઓ ભૂલો કરી શકે છે. મને ખબર નથી, મારા મતે, બોલ કીપર સુધી પહોંચતા પહેલા ઉછળ્યો હતો."

આ પણ વાંચો:

  1. "સૂર્યકુમાર યાદવે સાહેબઝાદા ફરહાનને કમરમાં લાત મારી દેવી જોઈતી હતી: સંજય રાઉત
  2. IND vs PAK: 'રમત બોલે છે, શબ્દો નહીં...' ગિલ અને અભિષેકે પાકિસ્તાનને જીતનો મંત્ર જણાવ્યો
  3. IND vs PAK: ભારતે બીજી વખત પાકિસ્તાનને હરાવ્યું, અભિષેકે રમી તોફાની ઇનિંગ

For All Latest Updates

TAGGED:

ASIA CUP 2025PAKISTAN COMPLAINS TO ICCPAKISTAN TEAMASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.