પાકિસ્તાને ફરીથી ICC ને ફરિયાદ કરી, જાણો હવે શું છે વિવાદ?
આ વખતે પાકિસ્તાને ત્રીજા અમ્પાયર અંગે ICCમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે.
Published : September 22, 2025 at 5:31 PM IST
હૈદરાબાદ: એશિયા કપના સુપર ફોર મેચમાં ભારતે પાકિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું. પાકિસ્તાને આ મેચમાં પણ અમ્પાયરિંગ પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે, ફખર ઝમાનના આઉટ થવા અંગે ટેલિવિઝન અમ્પાયર સામે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC) માં ફરિયાદ નોંધાવી છે. અગાઉ, પાકિસ્તાને મેચ રેફરી એન્ડી પાયક્રોફ્ટ સામે હાથ મિલાવવાના વિવાદ અંગે ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
પાકિસ્તાને ફરીથી ICC ને ફરિયાદ કરી
મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, પાકિસ્તાન ટીમ મેનેજમેન્ટે મેચ રેફરી એન્ડી પાયક્રોફ્ટનો સંપર્ક કરીને ફખર ઝમાનના આઉટ થવા અંગે ફરિયાદ કરી હતી, પરંતુ તેમને કહેવામાં આવ્યું હતું કે તે તેમનો અધિકારક્ષેત્ર નથી. વધુમાં, મેનેજરે ટીવી અમ્પાયર અંગે ફરિયાદ કરતો ICC ને ઇમેઇલ મોકલ્યો છે.
It was a CLEAR catch and Fakhar Zaman was OUT!— Madhav Sharma (@HashTagCricket) September 21, 2025
When the camera zoomed in, it was absolutely clear that the ball landed safely in Sanju Samson’s gloves.
Pakistanis have an old habit of crying and now we are enjoying it 😂#INDvPAK
pic.twitter.com/L3JLfWL6hJ
આ મેચમાં ટીવી અમ્પાયર શ્રીલંકાના રુચિરા પલ્લીયાગુરુગે હતા. સંજુ સેમસને કેચ પાછળ અપીલ કરી ત્યારે તેણે ઝમાનને આઉટ જાહેર કર્યો. ફીલ્ડ અમ્પાયર ગાઝી સોહેલે અપીલ ટીવી અમ્પાયરને મોકલી, જેમણે નિર્ણયને ક્લીન કેચ ગણાવ્યો. એક તરફ, એવું લાગતું હતું કે બોલ સેમસનના ગ્લોવ્ઝમાં વાગતા પહેલા ઉછળ્યો હતો, પરંતુ અમ્પાયરે ચુકાદો આપ્યો કે વિકેટકીપરની આંગળીઓ બોલની નીચે હતી. ઝમાન થોડીવાર ક્રીઝ પર રહ્યો, પરંતુ ટીવી અમ્પાયરના નિર્ણયથી તે ચોંકી ગયો.
Was Fakhar Zaman out or not out against India?#TimeOut pic.twitter.com/9K0GNXg1BX— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) September 22, 2025
પાકિસ્તાની કેપ્ટને શું કહ્યું?
મેચ પછી, પાકિસ્તાની કેપ્ટન સલમાન અલી આગાએ ફખર ઝમાનના કેચ પર સવાલ ઉઠાવતા કહ્યું, "મને નિર્ણય વિશે ખબર નથી. તે સ્પષ્ટપણે અમ્પાયરનું કામ છે. અમ્પાયર ભૂલો કરી શકે છે. અને મને તેનાથી કોઈ વાંધો નથી. પરંતુ એવું લાગે છે કે બોલ કીપર સુધી પહોંચતા પહેલા ઉછળ્યો હતો." તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "તમે કહી શકો છો કે જે રીતે તે બેટિંગ કરી રહ્યો હતો, જો તેણે આખા પાવરપ્લે દરમિયાન બેટિંગ કરી હોત, તો આપણે 190 રન બનાવી શક્યા હોત. પણ હા, તે અમ્પાયરનો નિર્ણય છે. અને તેઓ ભૂલો કરી શકે છે. મને ખબર નથી, મારા મતે, બોલ કીપર સુધી પહોંચતા પહેલા ઉછળ્યો હતો."
આ પણ વાંચો: