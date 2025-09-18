એશિયા કપ 2025: UAE ને હરાવી પાકિસ્તાન સુપર ફોરમાં પહોંચ્યું, ફરી ભારત સામે ટકરાશે
એશિયા કપ 2025 ની 10મી મેચમાં UAE ને 41 રનથી હરાવીને પાકિસ્તાન ટીમ સુપર ફોર માટે ક્વોલિફાય થઈ છે. જુઓ સમગ્ર વિગત...
Published : September 18, 2025 at 10:56 AM IST|
Updated : September 18, 2025 at 12:23 PM IST
અમદાવાદ : ગતરોજ પાકિસ્તાન ટીમ એશિયા કપ 2025 ની 10મી મેચ રમવા માટે મોડી પહોંચી. એક કલાક મોડી શરૂ થયેલી આ મેચમાં પાકિસ્તાને UAE ને 41 રનથી હરાવીને સુપર ફોર માટે ક્વોલિફાય કર્યું છે. આ સાથે પાકિસ્તાન સુપર ફોરમાં પહોંચનારી ગ્રુપ A ની બીજી ટીમ બની. આનાથી એ પણ પુષ્ટિ થઈ કે તેઓ 21 સપ્ટેમ્બરે ફરી ભારત સામે ટકરાશે.
એશિયા કપ 2025 10મી મેચ : PAK vs UAE
એશિયા કપ 2025 ની 10મી મેચની વાત કરીએ તો, UAE ટીમે ટોસ જીતીને પાકિસ્તાન ટીમને પહેલા બેટિંગ કરવા આમંત્રીત કરી. પાકિસ્તાન કોઈક રીતે 9 વિકેટે 146 રન બનાવવામાં સફળ રહ્યું. જ્યારે પાકિસ્તાન માટે 120 રન એક મોટો સ્કોર લાગતો હતો, ત્યારે શાહીન આફ્રિદીએ 14 બોલમાં 29 રનની મદદથી આખરે પાકિસ્તાનને સન્માનજનક સ્કોર સુધી પહોંચાડવામાં સફળતા મળી. ફખર ઝમાને પણ 50 રન બનાવ્યા.
UAE તરફથી, જુનૈદ સાદિક અને સિમરનજીતે શાનદાર બોલિંગ કરી. જુનૈદે 4 ઓવરમાં 18 રન આપીને 4 વિકેટ લીધી, જ્યારે સિમરનજીતે 4 ઓવરમાં 26 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી.
Pakistan pick up a tremendous win and make it to the next stage! ✌️— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 17, 2025
The 🇵🇰 bowlers put up a terrific fight to hold back the opposition & power through to victory!#PAKvUAE #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/KZHBRrxIgH
UAE ને 41 રનથી હરાવી પાકિસ્તાન સુપર ફોર માટે ક્વોલિફાય
147 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા UAE ટીમ ખાસ કંઈ કરી શકી નહીં, અને થોડા ખેલાડીઓ સિવાય, કોઈ પણ બેટિંગથી નોંધપાત્ર પ્રભાવ પાડી શક્યું નહીં. રાહુલે 35 બોલમાં 35 રન બનાવ્યા, જ્યારે ધ્રુવ પ્રશરે 23 બોલમાં 20 રનનું યોગદાન આપ્યું. વધુમાં, અલી શરાફુએ 12 અને કેપ્ટન મોહમ્મદ વસીમે 14 રન બનાવ્યા.
પાકિસ્તાનના બોલરોએ પણ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, જેમાં આફ્રિદી, રૌફ અને અબરારે બે-બે વિકેટ લીધી, જ્યારે સૈમ અને સલમાને એક-એક વિકેટ લીધી. શાહીન આફ્રિદીને તેના ઉત્તમ ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શન માટે પ્લેયર ઓફ ધ મેચ એનાયત કરવામાં આવ્યો.
એ નોંધવું જોઈએ કે ગ્રુપ B માંથી કોઈ પણ ટીમ હજુ સુધી સુપર ફોર માટે ક્વોલિફાય થઈ નથી. કારણ કે તે ગ્રુપની ત્રણ ટીમો વચ્ચે નેટ રન રેટનો મુદ્દો ઊભો થયો છે, અને અફઘાનિસ્તાન વિરુદ્ધ શ્રીલંકા મેચ પછી જ સ્પષ્ટ થશે કે સુપર ફોરમાં કઈ બે ટીમો આગળ હશે.
