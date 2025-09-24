એશિયા કપ 2025 સુપર 4: શ્રીલંકાને હરાવીને પાકિસ્તાન પોઈન્ટ ટેબલમાં બીજા સ્થાને પહોંચ્યું
એશિયા કપના સુપર ફોર મેચમાં શ્રીલંકાને પાંચ વિકેટથી હરાવીને પાકિસ્તાન ફાઇનલની દાવેદારીમાં રહ્યું.
અમદાવાદ : એશિયા કપ 2025 સુપર ફોરની ત્રીજી મેચ અબુ ધાબીમાં પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા વચ્ચે રમાઈ હતી. પાકિસ્તાને પાંચ વિકેટથી જીત નોંધાવી હતી. આ જીત સાથે, તેઓ સારા નેટ રન રેટને કારણે પોઈન્ટ ટેબલમાં બીજા સ્થાને પહોંચી ગયા, જ્યારે બાંગ્લાદેશ ત્રીજા સ્થાને સરકી ગયું હતું.
પાકિસ્તાન-શ્રીલંકા સુપર 4 મેચ
આ મેચની વાત કરીએ તો, 134 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા પાકિસ્તાને શાનદાર શરૂઆત કરી. પાકિસ્તાને સાહિબજાદા ફરહાન (24) ના રૂપમાં 45 રન પર પોતાની પહેલી વિકેટ ગુમાવી દીધી. જોકે, ત્યારબાદ ટીમ નિષ્ફળ ગઈ અને 80 રનના સ્કોર પર ચાર ખેલાડી - ફખર જમાન (17), સાઈમ અયુબ (2), સલમાન આગા (5) અને મોહમ્મદ હારિસ (13) આઉટ થઈ ગયા.
ત્યારબાદ પાકિસ્તાને પુનરાગમન કર્યું, જેમાં મોહમ્મદ નવાઝ (38) અને હુસૈન તલતે (32) છઠ્ઠી વિકેટ માટે 58 રન ઉમેરીને તેમની ટીમ માટે મેચ સીલ કરી. હુસૈન તલતે પણ બોલ સાથે સારું પ્રદર્શન કર્યું, બે મહત્વપૂર્ણ વિકેટ લીધી, જેના કારણે તેને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ મળ્યો.
આ પહેલા, સલમાન આગાએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ઝડપી બોલર શાહીન શાહ આફ્રિદી (3/28૮) ની આગેવાની હેઠળ પાકિસ્તાને શ્રીલંકાને 20 ઓવરમાં 133/8 પર રોકી દીધું.
બેટિંગ માટે અનુકૂળ દેખાતી વિકેટ પર, શાહીન આફ્રિદીએ પ્રથમ ઓવરના બીજા બોલે સ્ટ્રાઇક કર્યો, અને પછી, હારિસ રૌફ અને હુસૈન તલતના શાનદાર યોગદાનને કારણે, પાકિસ્તાને ત્રીજી ઓવરમાં શ્રીલંકાને 58/5 પર સંઘર્ષ કરવો પડ્યો.
સ્પિનર અબરાર અહેમદે શાનદાર બોલિંગ કરી ચાર ઓવરમાં 1/8 લીધો, અને પાકિસ્તાને વચ્ચેની ઓવરમાં પ્રભુત્વ મેળવ્યું. કામિન્ડુ મેન્ડિસે શાનદાર અડધી સદી (44 બોલમાં 50 રન, જેમાં 3 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે) ફટકારી, જેનાથી શ્રીલંકાએ 133/8 નો સામાન્ય સ્કોર બનાવ્યો.
પાકિસ્તાન પોઈન્ટ ટેબલમાં બીજા સ્થાને પહોંચ્યું
આ જીત સાથે પાકિસ્તાન ફાઇનલની દાવેદારીમાં રહ્યું છે. ભારત પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર છે. આ હાર સાથે શ્રીલંકા ચોથા સ્થાને સરકી ગયું છે, જેના કારણે તેમના માટે ફાઇનલમાં પહોંચવું અત્યંત મુશ્કેલ બન્યું છે. ટુર્નામેન્ટની આગામી મેચ બાંગ્લાદેશ અને ભારત વચ્ચે દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રાત્રે 8:00 વાગ્યે રમાશે. આ સુપર ફોરનો ચોથો મેચ હશે.
