એશિયા કપ 2025: UAE સામેની મેચ પહેલા પાકિસ્તાને લીધો મોટો નિર્ણય, મેચ પહેલાની પ્રેસ કોન્ફરન્સ રદ કરવામાં આવી
એશિયા કપ 2025માં પાકિસ્તાનનો આગામી મુકાબલો 17 સપ્ટેમ્બરે UAE સામે છે.
Published : September 16, 2025 at 8:42 PM IST
દુબઈ: ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચમાં હાથ ન મિલાવવાનો વિવાદ અટકવાનું નામ નથી લઈ રહ્યો. ટુર્નામેન્ટમાંથી ખસી જવાની ધમકી આપતા પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે ICC ને મેચ રેફરી એન્ડી પાયક્રોફ્ટને આખી ટુર્નામેન્ટમાંથી દૂર કરવા કહ્યું હતું. જેને ICC દ્વારા ફગાવી દેવામાં આવ્યું છે. પાકિસ્તાનનું કહેવું છે કે રેફરીએ કેપ્ટન સલમાન અલી આગાને ટોસ દરમિયાન વિરોધી ટીમના કેપ્ટન સાથે હાથ ન મિલાવવા કહ્યું હતું, જે ICC નિયમોનું સ્પષ્ટ ઉલ્લંઘન છે.
મેચ પહેલાની પ્રેસ કોન્ફરન્સ રદ
આ દરમિયાન, પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમે આજે યોજાનારી મેચ પહેલાની પ્રેસ કોન્ફરન્સ રદ કરી છે. કારણ કે 17 સપ્ટેમ્બરે તેમનો UAE ટીમ સામે મેચ છે. પાકિસ્તાન ટીમના આ નિર્ણયથી ટુર્નામેન્ટના બહિષ્કારની અટકળો ફરી એકવાર તેજ થઈ ગઈ છે.
પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ આજે સાંજે 7:30 વાગ્યે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવાના હતા, પરંતુ આ પ્રેસ કોન્ફરન્સ અચાનક કોઈ કારણ આપ્યા વિના રદ કરવામાં આવી. અહેવાલો અનુસાર, પાકિસ્તાની ટીમનો આજે રાત્રે 9 વાગ્યે પ્રેક્ટિસ શેડ્યૂલ પણ છે. જો પરિસ્થિતિ બદલાય છે અથવા PCB ટીમને પાછા બોલાવવાનો નિર્ણય લે છે, તો આ પ્રેક્ટિસ પણ રદ થઈ શકે છે.
🚨 Pakistan team’s pre match press conference ahead of the UAE match has been CANCELLED ❌#pakistancricket #PCB #PakvsUae #AsiaCup pic.twitter.com/GaTxLxkZGO— Manav Mahendru (@mahendru_m8112) September 16, 2025
કરો યા મરો મેચ
તમને જણાવી દઈએ કે યુએઈ સામેની આગામી મેચ પાકિસ્તાન માટે કરો યા મરો મેચ છે. જો તેઓ આ મેચ જીતી જાય છે, તો તેઓ સીધા સુપર ફોર માટે ક્વોલિફાય થઈ જશે, પરંતુ હારવાની સ્થિતિમાં તેમને સીધા ઘરે જવું પડશે.
પાકિસ્તાન મેચમાં અમ્પાયરિંગ
એ પણ ઉલ્લેખનીય છે કે 69 વર્ષીય ઝિમ્બાબ્વેના પાયક્રોફ્ટ બુધવારે સંયુક્ત આરબ અમીરાત સામે પાકિસ્તાનની છેલ્લી ગ્રુપ સ્ટેજ મેચમાં અમ્પાયરિંગ કરવાના છે. પાયક્રોફ્ટ ICC એલીટ પેનલના સૌથી અનુભવી રેફરીઓમાંના એક છે, જેમણે પુરુષ અને મહિલા બંને ફોર્મેટમાં 695 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં રેફરીની ભૂમિકા ભજવી છે.
એવા પણ સમાચાર છે કે એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલ આ મામલાને શાંત કરવા માટે વૈકલ્પિક ઉકેલ શોધી રહી છે અને પાકિસ્તાન અને યુએઈ વચ્ચેની મેચ માટે રિચી રિચાર્ડસનને મેચ રેફરી બનાવવાના પ્રસ્તાવ પર વિચાર કરી રહી છે, જોકે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી.
