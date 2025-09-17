ETV Bharat / sports

એશિયા કપ 2025: આજે પાકિસ્તાન અને UAE વચ્ચે ટક્કર, મેચ રમાશે કે નહીં તે ચર્ચાનો વિષય

આજે એશિયા કપ 2025 માં પાકિસ્તાન અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત ટકરાશે. ચાલો આ મેચની વિગતો જાણીએ.

આજે પાકિસ્તાન અને UAE વચ્ચે ટક્કર
આજે પાકિસ્તાન અને UAE વચ્ચે ટક્કર (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 17, 2025 at 1:11 PM IST

નવી દિલ્હી: એશિયા કપ 2025 ની 10મી મેચ આજે, 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ પાકિસ્તાન અને યુએઈ (સંયુક્ત આરબ અમીરાત) વચ્ચે રમાશે. આ મેચ દુબઈના દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રાત્રે 8 વાગ્યે શરૂ થશે. મેચ રમાશે કે નહીં તે ચર્ચાનો વિષય છે.

પાકિસ્તાનની ટીમ યુએઈ સામેની મેચમાંથી ખસી શકે છે, જેના કારણે તેઓ એશિયા કપમાંથી બહાર થઈ શકે છે. ટુર્નામેન્ટમાં તેમની ભાવિ ભાગીદારી અંગે કોઈ સ્પષ્ટ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી. પાકિસ્તાને મંગળવાર રાત (16 સપ્ટેમ્બર) સુધી આ બાબતે કોઈ સ્પષ્ટતા આપી ન હતી. ભારતીય ખેલાડીઓના હાથ મિલાવવાના વિવાદને કારણે પાકિસ્તાને આઈસીસીને એન્ડી પાયક્રોફ્ટને ટુર્નામેન્ટના મેચ રેફરી પેનલમાંથી દૂર કરવા વિનંતી કરી હતી. પાકિસ્તાને યુએઈ સામે મેચ ન રમવાની ધમકી પણ આપી હતી. જોકે, આઈસીસીએ પાયક્રોફ્ટને દૂર કરવાની તેમની વિનંતીને નકારી કાઢી છે.

PCB એ ICC દ્વારા તેની માંગણી નકારવા અંગે કોઈ જાણકારી નકારી કાઢી અને મૌન રહ્યું. વધુમાં, મંગળવારે સાંજે કલાકોની અનિશ્ચિતતા પછી, તેણે મેચ પહેલાની મીડિયા કોન્ફરન્સ રદ કરી. આજની મેચ અંગે કોઈ અપડેટ નથી. PCB પ્રવક્તા આમિર મીરે મંગળવારે મોડી રાત્રે જણાવ્યું હતું કે, "પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે હજુ સુધી એશિયા કપ અંગે કોઈ અંતિમ નિર્ણય લીધો નથી."

પાકિસ્તાન અને UAE હેડ-ટુ-હેડ આંકડા

પાકિસ્તાન અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ ત્રણ T20 મેચ રમાઈ છે. પાકિસ્તાને આમાંથી ત્રણ મેચ જીતી છે, જ્યારે સંયુક્ત આરબ અમીરાત હજુ સુધી પાકિસ્તાન સામે જીતી શક્યું નથી.

દુબઈ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ પિચ રિપોર્ટ

દુબઈ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમની પિચ સ્પિન બોલરો માટે મદદરૂપ સાબિત થઈ રહી છે. સ્પિનરો અહીં સતત વિકેટ લઈ રહ્યા છે, જ્યારે ઝડપી બોલરો ઓછા મદદરૂપ થાય છે. અહીં રન બનાવવા માટે, બેટ્સમેનોએ પહેલા પિચમાં સ્થિર થવાની જરૂર છે અને તે પછી જ તેઓ મોટા શોટ રમી શકે છે. એશિયા કપમાં આ મેદાન પર સૌથી વધુ સ્કોર 160 છે, જે પાકિસ્તાને ઓમાન સામે બનાવ્યો હતો. આ પિચ પર 140 થી 150 વચ્ચેનો સ્કોર જીતનો સ્કોર માનવામાં આવે છે.

આ ખેલાડીઓ પર રહેશે નજર

પાકિસ્તાનના ફખર ઝમાને છેલ્લી વખત યુએઈ સામે 44 બોલમાં અણનમ 77 રન બનાવ્યા હતા. સૈમ અયુબ પણ બોલ સાથે મૂલ્યવાન સંપત્તિ સાબિત થઈ રહ્યો છે. આસિફ ખાને, ઓગસ્ટના અંતમાં, પાકિસ્તાની સ્પિનરો પર ધડાકો કર્યો, તેણે 35 બોલમાં છ ચોગ્ગા અને છ છગ્ગા સાથે 77 રન બનાવ્યા.

પાકિસ્તાન અને UAE માટે સંભવિત પ્લેઇંગ 11

પાકિસ્તાન: સૈમ અયુબ, સાહિબજાદા ફરહાન, મોહમ્મદ હરિસ (વિકેટકીપર), ફખર ઝમાન, સલમાન આગા (કેપ્ટન), હસન નવાઝ, મોહમ્મદ નવાઝ, ફહીમ અશરફ, શાહીન આફ્રિદી, સુફયાન મુકીમ, અબરાર અહેમદ.

UAE: અલીશાન શરાફુ, મોહમ્મદ વસીમ (કેપ્ટન), મોહમ્મદ ઝોહૈબ, રાહુલ ચોપરા (વિકેટકીપર), આસિફ ખાન, હર્ષિત કૌશિક, ધ્રુવ પરાશર, હૈદર અલી, મોહમ્મદ રોહીદ ખાન, મોહમ્મદ જવાદુલ્લાહ, જુનૈદ સિદ્દીકી.

TAGGED:

ASIA CUP 2025PAK VS UAEPAK VS UAE HEAD TO HEADASIA CUP 2025

