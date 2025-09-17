પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ UAE ની મેચ થશે કે નહીં, જાણો પીસીબીએ શું કરી સ્પષ્ટતા
જો પાકિસ્તાન મેચમાંથી ખસી જાય છે, તો તે ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ જશે અને UAE સુપર ફોર માટે ક્વોલિફાય થશે.
હૈદરાબાદ: એશિયા કપ 2025 ના 10મા મુકાબલામાં આજે પાકિસ્તાન UAE સામે ટકરાશે. આ મેચ દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રાત્રે 8:00 વાગ્યે IST ખાતે રમાશે, પરંતુ સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ રહે છે કે શું આ મેચ બિલકુલ થશે, કારણ કે પાકિસ્તાન મેચ રેફરી એન્ડી પાયક્રોફ્ટને બદલવાની માંગ પર અડગ છે.
PCB એ સ્પષ્ટતા કરી
અહેવાલો અનુસાર, પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જો તેમની માંગણીઓ પૂર્ણ નહીં થાય, તો તેઓ મેચ રમશે નહીં. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC) એ હવે આ બાબતે નિર્ણય લેવો પડશે અને મેચ પહેલા જાહેરાત કરવી પડશે કે શું મેચ રેફરીને પાકિસ્તાનની મેચમાંથી દૂર કરવામાં આવશે.
મીડિયા રિપોર્ટ્સનો દાવો છે કે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડને હજુ સુધી ICC તરફથી કોઈ જવાબ મળ્યો નથી, અને જો રિપ્લેસમેન્ટ રેફરીની પુષ્ટિ નહીં થાય, તો પાકિસ્તાની ટીમ સ્ટેડિયમ માટે રવાના થશે નહીં. PCBના ચેરમેન મોહસીન નકવી અધિકારીઓ સાથે સતત સંપર્કમાં છે અને પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરી રહ્યા છે.
PCB એ ICC ને ફરી પત્ર લખ્યો
નોંધનીય છે કે પાકિસ્તાન અને UAE વચ્ચેની મેચ પહેલા, PCB એ ફરી એકવાર ICC ને પત્ર લખીને મેચ રેફરી એન્ડી પાયક્રોફ્ટને હટાવવાની માંગ કરી છે. આમાં, PCB એ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જો તેમની માંગણી પૂર્ણ નહીં થાય, તો તેઓ ટુર્નામેન્ટનો બહિષ્કાર કરશે.
એ પણ નોંધનીય છે કે ICC એ હજુ સુધી આ મુદ્દે કોઈ સત્તાવાર નિવેદન બહાર પાડ્યું નથી, જેના કારણે આજની મેચ પર પડછાયો પડ્યો છે. પાકિસ્તાને માંગ કરી હતી કે ICC હેન્ડશેક વિવાદને કારણે મેચ રેફરી એન્ડી પાયક્રોફ્ટને એશિયા કપમાંથી દૂર કરવામાં આવે, કારણ કે પાકિસ્તાનનો આરોપ છે કે મેચ રેફરીએ કેપ્ટન સલમાન આગાને વિરોધી ટીમના કેપ્ટનને ન મળવા કહ્યું હતું.
જો પાકિસ્તાન મેચમાંથી ખસી જાય તો શું થશે?
એ નોંધનીય છે કે ગઈકાલે, પાકિસ્તાને UAE સામેની મેચ પહેલા નિર્ધારિત પ્રેસ કોન્ફરન્સ અને તાલીમ સત્ર રદ કર્યું હતું. જો પાકિસ્તાન મેચમાંથી ખસી જાય છે, તો તે ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ જશે અને UAE સુપર ફોર માટે ક્વોલિફાય થશે.
