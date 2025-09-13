ETV Bharat / sports

એશિયા કપ 2025: પાકિસ્તાને ઓમાનને 93 રનથી હરાવ્યું, મોહમ્મદ હારિસની શાનદાર ફટકાબાજી

એશિયા કપ 2025 પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ ઓમાન મેચમાં પાકિસ્તાનના 160 રનના જવાબમાં, ઓમાનની આખી ટીમ માત્ર 67 રનમાં જ સમેટાઈ ગઈ હતી.

પાકિસ્તાને ઓમાનને 93 રનથી હરાવ્યું
પાકિસ્તાને ઓમાનને 93 રનથી હરાવ્યું (AFP PHOTO)
September 13, 2025

દુબઈ: શુક્રવારે (12 સપ્ટેમ્બર) દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે ગ્રુપ A મેચમાં ઓમાનને 93 રનથી હરાવીને પાકિસ્તાને એશિયા કપમાં પોતાના અભિયાનની શાનદાર શરૂઆત કરી. મોહમ્મદ હારિસની અડધી સદીના કારણે, પાકિસ્તાન 20 ઓવરમાં 7 વિકેટે 160 રન બનાવવામાં સફળ રહ્યું, પરંતુ પાકિસ્તાની બોલરોએ તકનો લાભ ઉઠાવ્યો અને આ ટૂર્નામેન્ટમાં શાનદાર જીત સાથે પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરી.

161 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, ઓમાનના આમિર કલીમ અને હમ્મદ મિર્ઝા એકમાત્ર એવા બેટ્સમેન હતા જેમણે પાકિસ્તાનની બોલિંગનો સામનો કર્યો અને અનુક્રમે 13 અને 27 રનનું યોગદાન આપ્યું. આ સિવાય, કોઈ પણ બેટ્સમેન બે આંકડા સુધી પહોંચી શક્યો નહીં. પાવરપ્લેના અંત પછી ઓમાનનો સ્કોર 40/2 હતો, પરંતુ તે પછી આખી ટીમ પત્તાના ઢગલાની જેમ ધ્વંસ્ત થી ગઈ અને 16.4 ઓવરમાં 67/10 રન બનાવીને પોતાનો દાવ પૂરો કરી દીધો.

પાકિસ્તાન માટે ફહીમ અશરફ, મુકીમ અને અયુબે બે-બે વિકેટ લીધી, જ્યારે આફ્રિદી, અબરાર અહેમદ અને નવાઝે એક-એક વિકેટ લીધી.

પાકિસ્તાન બેટિંગ

ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કર્યા બાદ પાકિસ્તાને 20 ઓવરમાં 160/7 રન બનાવ્યા. મોહમ્મદ હારિસે 66 રનની ઇનિંગ રમી, જ્યારે ફખર ઝમાન 23 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો. હારિસની ઇનિંગ પાકિસ્તાનની ઇનિંગની મુખ્ય વાત હતી. હેરિસે 32 બોલમાં તેની પ્રથમ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય અડધી સદી ફટકારી. તેણે ત્રણ છગ્ગા અને સાત ચોગ્ગાની મદદથી 66 રન બનાવ્યા.

ઓમાન બોલિંગ

ઓમાન માટે કલીમ અને ફૈઝલ શ્રેષ્ઠ બોલર રહ્યા, બંનેએ ત્રણ-ત્રણ વિકેટ લીધી, જ્યારે શકીલ અહેમદ ખાડી દેશ માટે સૌથી ફાયદાકારી બોલર રહ્યો, તેણે પોતાની ચાર ઓવરમાં 0-17ની સરેરાશથી રન આપ્યા.

પાકિસ્તાન સામે ભારત

પાકિસ્તાનની આગામી મેચ ભારત સામે છે, જેણે બુધવારે સંયુક્ત આરબ અમીરાતને નવ વિકેટથી હરાવીને રેકોર્ડબ્રેક જીત નોંધાવી હતી. પરંતુ શું પાકિસ્તાન વર્તમાન T20 વર્લ્ડ ચેમ્પિયન અને ડિફેન્ડિંગ એશિયા ચેમ્પિયન ભારત સામે ઓમાન સામે પોતાનું વર્ચસ્વ જાળવી શકશે કે નહીં, તે જોવાનું બાકી છે. આ શાનદાર મેચ રવિવાર 14 સપ્ટેમ્બરે રમાશે.

