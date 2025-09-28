એશિયા કપ 2025: ફાઇનલ પહેલા હાથ ન મિલાવવા અંગે પાકિસ્તાની કેપ્ટને આપ્યું મોટું નિવેદન
એશિયા કપના ઇતિહાસમાં પહેલી વાર ભારત અને પાકિસ્તાન ફાઇનલમાં આમને-સામને થવાના છે.
Published : September 28, 2025 at 1:07 PM IST
હૈદરાબાદ: એશિયા કપ 2025 ની ફાઇનલ આજે (28 સપ્ટેમ્બર) દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ટુર્નામેન્ટના 41 વર્ષના ઇતિહાસમાં ભારત અને પાકિસ્તાન પહેલી વાર એકબીજા સામે ટકરાશે. આ મહાકાવ્ય ટક્કર પહેલા એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં, પાકિસ્તાની કેપ્ટન સલમાન અલી આગાએ નો-શેક પોલિસી વિશે ખુલ્લેઆમ વાત કરી.
બંને દેશોના ખેલાડીઓએ હજુ પણ હાથ મિલાવ્યા
તેમણે કહ્યું, "મારી કારકિર્દીમાં, મેં ક્યારેય કોઈ ટીમને વિરોધી ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવાનો ઇનકાર કરતા જોયા નથી," અને ઉમેર્યું કે બંને દેશોના ખેલાડીઓએ સંબંધો ખરાબ હોવા છતાં પણ હાથ મિલાવ્યા.
સલમાન આગાએ કહ્યું, "મેં 2007 માં અંડર-16 ક્રિકેટ રમવાનું શરૂ કર્યું. મેં ક્યારેય કોઈ ટીમને હાથ મિલાવતી જોઈ નથી. જ્યારે ભારત-પાકિસ્તાન સંબંધો ખરાબ હતા, ત્યારે પણ અમે હાથ મિલાવ્યા." આનાથી સ્પષ્ટ થયું કે ભારતીય ટીમ ફાઇનલમાં તેની રણનીતિ પર વળગી રહેશે અને પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવશે નહીં.
ફાઇનલ બંને ટીમો પર સમાન દબાણ લાવે છે
સલમાનને તાજેતરની મેચોમાં પાકિસ્તાન પર ભારતના વર્ચસ્વ વિશે પણ પૂછવામાં આવ્યું હતું. તેમણે જવાબ આપ્યો, "ફાઇનલ બંને ટીમો પર સમાન દબાણ લાવે છે. ભારતીય મીડિયા શું કહે છે તેનાથી અમને કોઈ ફરક પડતો નથી. અમારા માટે, તે ફક્ત મૂળભૂત બાબતોને યોગ્ય બનાવવા વિશે છે."
ભારત અને પાકિસ્તાન આ ટુર્નામેન્ટમાં અત્યાર સુધી બે વાર એકબીજાનો સામનો કરી ચૂક્યા છે. ભારતે ગ્રુપ સ્ટેજમાં 7 વિકેટથી જીત મેળવી હતી અને સુપર ફોર સ્ટેજમાં પાકિસ્તાનને 6 વિકેટથી હરાવ્યું હતું. એકંદરે, ભારત એશિયા કપ 2025 માં અપરાજિત છે, અત્યાર સુધીની બધી છ મેચ જીતી છે, જ્યારે પાકિસ્તાન ભારત સામે બે વાર હારી ગયું છે.
સલમાન આગાએ છેલ્લી બે મેચમાં ઘણી ભૂલો કરી હતી
31 વર્ષીય સલમાન આગાએ સ્વીકાર્યું કે તેના ખેલાડીઓએ છેલ્લી બે મેચમાં ઘણી ભૂલો કરી હતી, પરંતુ તેને આશા છે કે તેઓ ફાઇનલમાં તેનું પુનરાવર્તન નહીં કરે. પાકિસ્તાની કેપ્ટન, જે એશિયા કપમાં અત્યાર સુધી મોટો સ્કોર કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યો છે, તેણે સ્વીકાર્યું કે સ્ટ્રાઇક રેટના સંદર્ભમાં તેમનું પ્રદર્શન નબળું રહ્યું છે. પાકિસ્તાની કેપ્ટને છ ઇનિંગ્સમાં 12.8 ની સરેરાશ અને 78.05 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી ફક્ત 64 રન બનાવ્યા છે.
તેણે કહ્યું, "હા, મેં સારું પ્રદર્શન કર્યું નથી, અને મારો સ્ટ્રાઇક રેટ પણ સારો રહ્યો નથી. 150 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી બેટિંગ કરવી જરૂરી નથી, પરંતુ પરિસ્થિતિ અનુસાર રમવું જરૂરી છે."
