હૈદરાબાદ: યુએઈમાં ભીષણ ગરમીથી બચવા માટે એશિયા કપ 2025 મેચોના સમયમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. 19 માંથી 18 મેચ હવે સ્થાનિક સમય મુજબ સાંજે 6:30 વાગ્યે શરૂ થશે, જે મૂળ નિર્ધારિત સમય કરતાં અડધો કલાક મોડો છે. હવામાનશાસ્ત્રીઓની આગાહી મુજબ, સપ્ટેમ્બરમાં યુએઈમાં દિવસનું તાપમાન 40 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચવાની ધારણા છે.
ભારતમાં મેચ કયા સમયે શરૂ થશે?
ટુર્નામેન્ટની તમામ ડે-નાઈટ મેચોના સમય 7:30 વાગ્યે ભારતીય સમય (સ્થાનિક સમય) થી બદલીને રાત્રે 8 વાગ્યે ભારતીય સમય (સ્થાનિક સમય) કરવામાં આવ્યા છે. આ ફેરફારથી પ્રભાવિત ન થયેલી એકમાત્ર મેચ 15 સપ્ટેમ્બરે અબુ ધાબીના શેખ ઝાયેદ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે સંયુક્ત આરબ અમીરાત અને ઓમાન વચ્ચેની એકમાત્ર ડે મેચ છે, જે 5:30 વાગ્યે ભારતીય સમય (સ્થાનિક સમય) શરૂ થશે.
અબુ ધાબી અને દુબઈમાં મેચ
ટુર્નામેન્ટ 9 સપ્ટેમ્બરે અબુ ધાબીમાં શરૂ થશે, જ્યાં આ આઠ ટીમોની સ્પર્ધાના પ્રથમ મેચમાં અફઘાનિસ્તાન હોંગકોંગનો સામનો કરશે. દુબઈમાં ૧૧ મેચ રમાશે, જેમાં ૨૯ સપ્ટેમ્બરે ફાઇનલનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે આઠ મેચ અબુ ધાબીમાં રમાશે.
ભારત, પાકિસ્તાન, યુએઈ અને ઓમાનને ગ્રુપ A માં રાખવામાં આવ્યા છે, જ્યારે ગ્રુપ B માં બાંગ્લાદેશ, શ્રીલંકા, અફઘાનિસ્તાન અને હોંગકોંગનો સમાવેશ થાય છે. 2026 ના પુરુષોના T20 વર્લ્ડ કપની તૈયારીને ધ્યાનમાં રાખીને, T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ફોર્મેટમાં આયોજિત એશિયા કપમાં આઠ ટીમો હશે તેવું આ પહેલી વાર બન્યું છે.
ભારતની ગ્રુપ મેચો
ભારત 10 અને 14 સપ્ટેમ્બરના રોજ દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે સંયુક્ત આરબ અમીરાત અને પાકિસ્તાન સામે પોતાની ગ્રુપ A મેચ રમશે, જ્યારે ઓમાન સામેની તેમની મેચ 19 સપ્ટેમ્બરના રોજ અબુ ધાબીના શેખ ઝાયેદ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.
દરેક ગ્રુપમાંથી ટોચની બે ટીમો સુપર ફોર તબક્કામાં જશે, જ્યાં ટોચની બે ટીમો એશિયા કપની 17મી આવૃત્તિના વિજેતાનો નિર્ણય લેવા માટે ટાઇટલ મેચમાં ટકરાશે. ભારત એશિયા કપનો ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન છે, જેણે કોલંબોમાં આયોજિત 2023 50-ઓવર ફોર્મેટની ફાઇનલમાં શ્રીલંકાને હરાવ્યું હતું. શ્રીલંકાએ 2022 ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને હરાવીને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્કરણમાં એશિયા કપ જીત્યો હતો.
