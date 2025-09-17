ETV Bharat / sports

એશિયા કપ 2025: પાકિસ્તાન અને યુએઈ વચ્ચેની મેચ એક કલાક મોડી શરૂ થશે

પાકિસ્તાન અને યુએઈ વચ્ચેની મેચ હવે ભારતીય સમય મુજબ રાત્રે 9 વાગ્યે શરૂ થશે.

એશિયા કપ 2025 ની પાકિસ્તાન અને યુએઈ વચ્ચેની મેચ એક કલાક મોડી શરૂ થશે
એશિયા કપ 2025 ની પાકિસ્તાન અને યુએઈ વચ્ચેની મેચ એક કલાક મોડી શરૂ થશે (Etv Bharat)
Published : September 17, 2025 at 7:27 PM IST

Updated : September 17, 2025 at 7:48 PM IST

હૈદરાબાદ: આજે, 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે એશિયા કપ 2025 ના 10મા મુકાબલામાં પાકિસ્તાનનો મુકાબલો UAE સામે થવાનો હતો. જોકે, હાથ મિલાવવાના વિવાદને કારણે મેચ સમયસર શરૂ થઈ શકી ન હતી. PCB અને ICC વચ્ચે ચાલી રહેલા મડાગાંઠને કારણે, પાકિસ્તાનની ટીમ સમયસર હોટેલથી સ્ટેડિયમ માટે નીકળી ન હતી. જોકે, PCB અને ICC વચ્ચેનો મડાગાંઠ હવે સમાપ્ત થઈ ગયો છે, અને પાકિસ્તાનની ટીમ હોટેલથી દુબઈ સ્ટેડિયમ તરફ રવાના થઈ ગઈ છે. મેચ હવે રાત્રે 9:00 વાગ્યે શરૂ થશે.

અગાઉ, અહેવાલો બહાર આવ્યા હતા કે પાકિસ્તાને તેમનો અંતિમ ગ્રુપ મેચ રમવાનો ઇનકાર કર્યો છે. પાકિસ્તાની મીડિયા આઉટલેટ જીઓ ન્યૂઝે આ વાતની પુષ્ટિ કરી હતી. જોકે, એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ACC) દ્વારા કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ આપવામાં આવી ન હતી.

જો પાકિસ્તાન મેચ ન રમ્યું હોત તો શું થયું હોત?

જો પાકિસ્તાની ટીમ મેચમાંથી ખસી ગઈ હોત, તો UAEને બે પોઈન્ટ આપવામાં આવ્યા હોત, જેનાથી તેમનો કુલ પોઈન્ટ ચાર થઈ ગયો હોત, જેનાથી તેઓ સુપર ફોર માટે ક્વોલિફાય થઈ શક્યા હોત. આ સાથે, 2025 ના એશિયા કપથી પાકિસ્તાનની સફર સમાપ્ત થઈ ગઈ હોત.

PCB ની માંગ શું હતી?

પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) એ માંગ કરી હતી કે મેચ રેફરી એન્ડી પાયક્રોફ્ટને પાકિસ્તાનની મેચોમાંથી દૂર ન કરવામાં આવે, અને જો તેમની માંગણીઓ પૂર્ણ ન થાય, તો તેઓ મેચ રમશે નહીં. અહેવાલો દર્શાવે છે કે PCB ની માંગણીઓ પૂર્ણ ન થઈ, જેના પછી પાકિસ્તાને ટુર્નામેન્ટનો બહિષ્કાર કરવાની જાહેરાત કરી.

ICC એ હજુ સુધી આ મુદ્દે સત્તાવાર નિવેદન જારી કર્યું નથી. પાકિસ્તાને માંગ કરી હતી કે ICC હાથ મિલાવવાના વિવાદને કારણે મેચ રેફરી એન્ડી પાયક્રોફ્ટને એશિયા કપમાંથી દૂર કરવામાં આવે, કારણ કે મેચ રેફરીએ કેપ્ટન સલમાન આગાને વિરોધી ટીમના કેપ્ટનને ન મળવા કહ્યું હતું.

અપડેટ ચાલું છે:

