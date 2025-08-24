Sanjay Raut on IND vs PAK: : એશિયા કપ 2025 માં ભારત-પાકિસ્તાન મેચ થશે કે નહીં, આ પ્રશ્નનો જવાબ ત્યારે મળ્યો જ્યારે રમતગમત મંત્રાલયના એક નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું કે ભારત બહુરાષ્ટ્રીય ઇવેન્ટ્સમાં પાકિસ્તાન સાથે રમશે પરંતુ દ્વિપક્ષીય શ્રેણીમાં રમશે નહીં. ત્યારબાદ પુષ્ટિ થઈ કે ભારત એશિયા કપમાં પાકિસ્તાન સાથે રમશે. પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલા પછી આ પહેલી વાર છે જ્યારે બંને દેશો વચ્ચે ક્રિકેટ મેચ રમાશે.
છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી, આ મેચને લઈને ઘણી રાજનીતિ થઈ રહી છે અને આ મેચનો બહિષ્કાર કરવાની માંગ થઈ રહી છે. દેશના ઘણા મોટા નેતાઓ કોઈપણ પ્લેટફોર્મ પર પાકિસ્તાન સાથે કોઈપણ પ્રકારની મેચ ન રમવાની માંગ કરી રહ્યા છે. હવે શિવસેના (UBT) પાર્ટીના નેતા અને રાજ્યસભા સાંસદ સંજય રાઉતે સીધા વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને પત્ર લખીને આ મેચ અંગે તેમની ટીકા કરી છે.
Honorable Prime Minister,⁰The blood of the Indians killed in the Pahalgam attack has not yet dried, and the tears of their families have not yet stopped.⁰Even so, playing cricket matches with Pakistan is inhumane!— Sanjay Raut (@rautsanjay61) August 23, 2025
@narendramodi
@AmitShah
@BCCI pic.twitter.com/eSSBmVALLo
સંજય રાઉતે પોતાના પત્રમાં લખ્યું છે કે, 'કેન્દ્રીય રમતગમત મંત્રાલય દ્વારા એશિયા કપ ક્રિકેટ ટૂર્નામેન્ટમાં ભારત-પાકિસ્તાન ક્રિકેટ મેચોને મંજૂરી આપવાના સમાચાર ભારતીયો માટે ખૂબ જ દુઃખદ છે. એ પણ સ્પષ્ટ છે કે વડા પ્રધાન અને ગૃહ મંત્રાલયની મંજૂરી વિના આ શક્ય નહીં બને. આ ઉપરાંત, તેમણે વડા પ્રધાનને પાંચ તીખા પ્રશ્નો પણ પૂછ્યા છે.
શું ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન મેચ ટ્રમ્પના કારણે થઈ રહી છે?
શિવસેના નેતા દ્વારા પૂછવામાં આવેલા પાંચ પ્રશ્નોમાંથી એક એ છે કે શું આ મેચ અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ધમકીને કારણે થઈ રહી છે કે જો આપણે પાકિસ્તાન સાથે ક્રિકેટ નહીં રમીએ તો તેઓ વેપાર બંધ કરી દેશે?
India is outraged, Indians have stood with the government in its efforts via Operation Sindoor and PM’s clarion call of the Operation Sindoor being ongoing, any engagement with Pakistan would be a betrayal of this support.— Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) August 22, 2025
Hope to see you take India First stance and do what the… pic.twitter.com/eigvTmyVq2
પત્રમાં સંજય રાઉતે પૂછેલા પ્રશ્નો:
- તમે કહો છો કે પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ ઓપરેશન સિંદૂર હજુ પૂરું થયું નથી. જો સંઘર્ષ હજુ પણ ચાલુ છે, તો આપણે પાકિસ્તાન સાથે ક્રિકેટ કેવી રીતે રમી શકીએ?
- પહલગામ હુમલો એક પાકિસ્તાની આતંકવાદી જૂથ દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં 26 મહિલાઓના સિંદૂરનો નાશ કરવામાં આવ્યો હતો. શું તમે તે માતાઓ અને બહેનોની લાગણીઓ વિશે વિચાર્યું?
- શું રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે ધમકી આપી હતી કે જો આપણે પાકિસ્તાન સાથે ક્રિકેટ નહીં રમીએ તો વેપાર બંધ કરી દઈશું?
- 'લોહી અને પાણી એકસાથે વહી શકતા નથી.' તમે જાહેર કર્યું હતું, તો શું હવે લોહી અને ક્રિકેટ એકસાથે વહેશે?
- પાકિસ્તાન સામેની મેચોમાં ઘણી બધી સટ્ટાબાજી અને ઓનલાઈન જુગાર રમાય છે. જેમાં ઘણા ભાજપના સભ્યો સંડોવાયેલા હોવાનો આરોપ છે. ગુજરાતના એક અગ્રણી વ્યક્તિ, જય શાહ, હાલમાં ક્રિકેટ બાબતો સંભાળી રહ્યા છે. શું ભાજપને આનાથી મોટો નાણાકીય લાભ મળે છે?
પિચ ઉખેડી નાખી હોત
આ પત્રમાં, સંજય રાઉતે સરકારના નિર્ણયની નિંદા કરી અને વડા પ્રધાન મોદી પર કટાક્ષ કર્યો અને તેમને 1991 માં શિવસેનાની બહાદુરીની યાદ અપાવી. પાકિસ્તાન સાથે ક્રિકેટ રમવું એ ફક્ત આપણા સૈનિકોની બહાદુરીનું અપમાન નથી, પરંતુ શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી સહિત કાશ્મીર માટે પોતાનો જીવ બલિદાન આપનારા દરેક શહીદનું પણ અપમાન છે.
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે આ મેચ દુબઈમાં યોજાઈ રહી છે. જો આવું મહારાષ્ટ્રમાં થયું હોત, તો બાળાસાહેબ ઠાકરેની શિવસેનાએ તેમાં અવરોધ ઊભો કર્યો હોત. 1991 ની જેમ, મુંબઈમાં ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન મેચને પિચ ઉખેડીને અટકાવવામાં આવી હતી. નોંધનીય છે કે અગાઉ, તેમની જ પાર્ટીના ધારાસભ્ય આદિત્ય ઠાકરેએ રમતગમત મંત્રાલયને પત્ર લખીને આવા જ કડક પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા.
IND vs PAK મેચના પ્રસારણ પર પ્રતિબંધ મૂકવાની માંગણી કરી છે
આ ઉપરાંત, સાંસદ પ્રિયંકા ચતુર્વેદીએ ભારતમાં IND vs PAK મેચના લાઈવ પ્રસારણ પર પ્રતિબંધ મૂકવાની માંગ કરી છે. રાષ્ટ્રીય હિત અને જનભાવનાને ટાંકીને, સાંસદે કેન્દ્રીય માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવને પત્ર લખીને આ માંગણી કરી છે. તેમણે કહ્યું કે ભારત ગુસ્સે છે કે પાકિસ્તાન ઓપરેશન સિંદૂર દ્વારા ભારત સરકારના પ્રયાસોમાં તેની સાથે ઉભું રહ્યું છે અને વડા પ્રધાને ઓપરેશન સિંદૂર ચાલુ રાખવાની હાકલ કરી છે. આવી સ્થિતિમાં, પાકિસ્તાન સાથે કોઈપણ વાતચીત આ સમર્થન સાથે વિશ્વાસઘાત હશે. આશા છે કે તમે રાષ્ટ્ર પ્રથમ અભિગમ અપનાવશો અને દેશ તેની સરકાર પાસેથી જે અપેક્ષા રાખે છે તે કરશો.
એશિયા કપ ક્યારે શરૂ થશે?
તમને જણાવી દઈએ કે, આગામી એશિયા કપ 9 સપ્ટેમ્બરથી યુએઈમાં શરૂ થશે. ભારત-પાકિસ્તાન બંને મેચ દુબઈમાં રમાશે. ગ્રુપ સ્ટેજમાં ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન મેચ 14 સપ્ટેમ્બરે રમાશે, જ્યારે સુપર ફોરમાં, બંને ટીમો 21 સપ્ટેમ્બરે ફરી ટકરાશે તેવી શક્યતા છે. 28 સપ્ટેમ્બરે દુબઈમાં ફાઇનલ મેચ રમાશે. આવતા વર્ષે ભારત અને શ્રીલંકામાં યોજાનાર T20 વર્લ્ડ કપની તૈયારીને કારણે આ ટુર્નામેન્ટ T20 ફોર્મેટમાં રમાશે.
આ પણ વાંચો: