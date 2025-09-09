ETV Bharat / sports

એશિયા કપમાં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનો પ્લાન શું હશે, જાણો બોલિંગ કોમ્બિનેશન શું હશે?

એશિયા કપ 2025: ભારતના બોલિંગ કોચ મોર્ને મોર્કેલ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના સંયોજન અને સંભવિત પ્લેઇંગ 11 વિશે વાત કરે છે.

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ (IANS)
નવી દિલ્હી: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ સૂર્યકુમાર યાદવના નેતૃત્વમાં 10 સપ્ટેમ્બરથી એશિયા કપ 2025 શરૂ કરવા જઈ રહી છે. ભારત અને UAE વચ્ચે બુધવારે રાત્રે 8 વાગ્યાથી મેચ રમાશે. આ મેચ દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાશે. તે પહેલા ભારતના બોલિંગ કોચ મોર્ને મોર્કેલે એશિયા કપમાં UAE સામેની તેમની પહેલી મેચ માટે તેમની ટીમની રણનીતિ વિશે કેટલીક મહત્વપૂર્ણ માહિતી આપી છે.

ભારતીય બોલિંગ કોચે યોજના જણાવી

મોર્કેલે કહ્યું, 'આપણે ફરીથી વિકેટ જોવા જવું પડશે. મને લાગે છે કે જ્યારે તે સમયે ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી રમાઈ હતી, ત્યારે અહીંની પિચો પર ઘણું ક્રિકેટ રમાયું હતું અને હવે પિચો થોડી થાકેલી દેખાતી હતી. તેથી આજે રાત્રે અમે પિચ પર ફરીથી નજર કરીશું અને મને લાગે છે કે ત્યાં ઘણું ઘાસ છે. તેથી પ્રથમ મેચ પહેલા અમને ખ્યાલ આવશે કે આગળ વધવાનો શ્રેષ્ઠ રસ્તો શું હશે, પરંતુ હાલમાં અમે આયોજનના સંદર્ભમાં તમામ પાસાઓ પર વિચાર કરી રહ્યા છીએ અને પછી મેચના દિવસે નિર્ણય લઈશું.

શું ટીમ ઈન્ડિયા ફાસ્ટ બોલરો પર ભરોસો રાખશે?

જો ટીમ મેનેજમેન્ટને UAE સામેની પિચ ફાસ્ટ બોલરો માટે મદદરૂપ લાગે છે, તો જો ભારત વધારાના ફાસ્ટ બોલર સાથે જાય છે, તો ડાબોડી બોલર અર્શદીપ સિંહને ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહ સાથે નવા બોલથી બોલિંગ કરવાની તક મળી શકે છે, જ્યારે સાથી ફાસ્ટ બોલર હર્ષિત રાણા પણ અનુભવી ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા સાથે એક વિકલ્પ છે.

શું ભારત સ્પિન બોલરોને પ્રાથમિકતા આપશે?

ભારત પાસે ઘણા સ્પિન બોલિંગ વિકલ્પો પણ છે. જો ટીમ ધીમી બોલિંગ વિકલ્પોને મજબૂત બનાવવાનું નક્કી કરે છે, તો વરુણ ચક્રવર્તી, અક્ષર પટેલ અને કુલદીપ યાદવ UAE સામે રમવાની રેસમાં સૌથી આગળ રહેશે. કુલદીપે ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી દરમિયાન ચક્રવર્તી સાથે સારી બોલિંગ કરી હતી.

મોર્કેલે કુલદીપ યાદવ વિશે શું કહ્યું?

મોર્કેલે કુલદીપ વિશે કહ્યું, 'મને લાગે છે કે તે ખૂબ જ વ્યાવસાયિક ખેલાડી છે. મારા માટે, કુલદીપે, જેમ મેં કહ્યું, તેની કારકિર્દીમાં ઘણી ઓવરો ફેંકી છે. તે જાણે છે કે T20 અને સફેદ બોલ ક્રિકેટ માટે પોતાને તૈયાર કરવા માટે શું કરવું.'

એશિયા કપ 2025 માટે ભારતીય ટીમ

સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), શુભમન ગિલ, અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, જીતેશ શર્મા, અક્ષર પટેલ, જસપ્રિત બુમરાહ, વરુણ ચક્રવર્તી, અર્શદીપ સિંહ, કુલદીપ યાદવ, સંજુ સેમસન, હર્ષિત રાણા, રિંકુ સિંહ.

