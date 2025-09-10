ETV Bharat / sports

UAE vs IND: UAE સામેની પહેલી મેચમાં આ ખેલાડીઓને ભારતની પ્લેઇંગ-11માં સ્થાન મળ્યું

ભારતે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો.

ભારતે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો
ભારતે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2025 at 8:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Asia Cup 2025: ભારત આજે UAE સામે એશિયા કપ 2025 અભિયાનની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યું છે. ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. ટીમમાં કોઈ ખાસ ફેરફાર થયો નથી. શુભમન ગિલ T20 ટીમમાં પાછો ફર્યો છે અને તે અભિષેક સાથે ઓપનિંગ કરી શકે છે. આ ઉપરાંત બુમરાહને પણ ટીમમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. ભારતે આ મેચમાં એક ફાસ્ટ બોલર અને ત્રણ સ્પિનરો સાથે ફિલ્ડિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. સંજુ સેમસનને પણ પ્લેઇંગ-11માં જાળવી રાખવામાં આવ્યો છે.

ટોસ સમયે સૂર્યકુમારે કહ્યું કે, વિકેટ સારી અને તાજી લાગે છે. પછી ઝાકળ પડી શકે છે, પરંતુ જો અમને તક મળે, તો અમે બીજું કંઈ કરવા તૈયાર છીએ, પરંતુ આજે અમે બોલિંગ કરવા માંગીએ છીએ.

તે જ સમયે, UAEના કેપ્ટન વસીમે કહ્યું કે અમે પણ પહેલા બોલિંગ કરવા માંગતા હતા. પિચ તાજી લાગે છે અને કદાચ બોલ શરૂઆતમાં કંઈક કરશે. અમે શ્રેણી સારી રમી, ઘણી સકારાત્મક બાબતો શીખ્યા અને અમે તે શ્રેણીમાંથી આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર છીએ. અમે સ્પિનરો અને ઝડપી બોલરો, જુનિયર અને સિનિયર ખેલાડીઓના સારા સંયોજન સાથે જઈશું.

મેચ કોમેન્ટેટર્સ રસેલ આર્નોલ્ડ અને સંજય માંજરેકરે જણાવ્યું હતું કે એક બાજુ બાઉન્ડ્રી નાની છે. ખેલાડીઓ નાની બાઉન્ડ્રી પર નિશાન સાધી શકે છે. એક બાજુ 62 મીટર અને બીજી બાજુ 75 મીટર છે. નવી બનાવેલી પિચમાં પણ કેટલીક તિરાડો છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે પિચ પર 4 મીમી ઘાસ પણ છે, કેટલીક જગ્યાઓ ખાલી પણ છે, તેથી તે અણધારી હોઈ શકે છે. એક બાજુ ખાલી છે અને બીજી બાજુ ઘાસ છે.

ભારત (પ્લેઇંગ ઇલેવન): અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), શિવમ દુબે, હાર્દિક પંડ્યા, અક્ષર પટેલ, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રીત બુમરાહ, વરુણ ચક્રવર્તી

યુએઈ (પ્લેઇંગ ઇલેવન): મુહમ્મદ વસીમ (કેપ્ટન), અલીશાન શરાફુ, મુહમ્મદ ઝોહૈબ, રાહુલ ચોપરા, આસિફ ખાન, હર્ષિત કૌશિક, હૈદર અલી, ધ્રુવ પરાશર, મુહમ્મદ રોહિત ખાન, જુનૈદ સિદ્દીકી, સિમરનજીત સિંહ

આ પણ વાંચો:

  1. એશિયા કપ 2025: આ ભારતીય ખેલાડીઓ બધા કરતા સારા છે, છેલ્લી પાંચ ટુર્નામેન્ટના આંકડા તમને આશ્ચર્યચકિત કરશે
  2. 'દુનિયા જીતતા પહેલા, ચાલો એશિયા જીતીએ'... BCCI એ વિડિયો બહાર પાડ્યો

For All Latest Updates

TAGGED:

ASIA CUP 2025INDIA PLAYING 11 AGAINST UAEUAE VS INDASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.