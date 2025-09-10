UAE vs IND: UAE સામેની પહેલી મેચમાં આ ખેલાડીઓને ભારતની પ્લેઇંગ-11માં સ્થાન મળ્યું
ભારતે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો.
Published : September 10, 2025 at 8:20 PM IST
Asia Cup 2025: ભારત આજે UAE સામે એશિયા કપ 2025 અભિયાનની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યું છે. ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. ટીમમાં કોઈ ખાસ ફેરફાર થયો નથી. શુભમન ગિલ T20 ટીમમાં પાછો ફર્યો છે અને તે અભિષેક સાથે ઓપનિંગ કરી શકે છે. આ ઉપરાંત બુમરાહને પણ ટીમમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. ભારતે આ મેચમાં એક ફાસ્ટ બોલર અને ત્રણ સ્પિનરો સાથે ફિલ્ડિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. સંજુ સેમસનને પણ પ્લેઇંગ-11માં જાળવી રાખવામાં આવ્યો છે.
ટોસ સમયે સૂર્યકુમારે કહ્યું કે, વિકેટ સારી અને તાજી લાગે છે. પછી ઝાકળ પડી શકે છે, પરંતુ જો અમને તક મળે, તો અમે બીજું કંઈ કરવા તૈયાર છીએ, પરંતુ આજે અમે બોલિંગ કરવા માંગીએ છીએ.
તે જ સમયે, UAEના કેપ્ટન વસીમે કહ્યું કે અમે પણ પહેલા બોલિંગ કરવા માંગતા હતા. પિચ તાજી લાગે છે અને કદાચ બોલ શરૂઆતમાં કંઈક કરશે. અમે શ્રેણી સારી રમી, ઘણી સકારાત્મક બાબતો શીખ્યા અને અમે તે શ્રેણીમાંથી આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર છીએ. અમે સ્પિનરો અને ઝડપી બોલરો, જુનિયર અને સિનિયર ખેલાડીઓના સારા સંયોજન સાથે જઈશું.
Spin it to win it? 👀#TeamIndia go heavy on spin as SKY puts UAE into bat 💪— Sony LIV (@SonyLIV) September 10, 2025
Watch #DPWORLDASIACUP2025 - LIVE on #SonyLIV & #SonySportsNetwork TV Channels 📺#AsiaCup #INDvUAE pic.twitter.com/OKsw58UM9j
મેચ કોમેન્ટેટર્સ રસેલ આર્નોલ્ડ અને સંજય માંજરેકરે જણાવ્યું હતું કે એક બાજુ બાઉન્ડ્રી નાની છે. ખેલાડીઓ નાની બાઉન્ડ્રી પર નિશાન સાધી શકે છે. એક બાજુ 62 મીટર અને બીજી બાજુ 75 મીટર છે. નવી બનાવેલી પિચમાં પણ કેટલીક તિરાડો છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે પિચ પર 4 મીમી ઘાસ પણ છે, કેટલીક જગ્યાઓ ખાલી પણ છે, તેથી તે અણધારી હોઈ શકે છે. એક બાજુ ખાલી છે અને બીજી બાજુ ઘાસ છે.
ભારત (પ્લેઇંગ ઇલેવન): અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), શિવમ દુબે, હાર્દિક પંડ્યા, અક્ષર પટેલ, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રીત બુમરાહ, વરુણ ચક્રવર્તી
યુએઈ (પ્લેઇંગ ઇલેવન): મુહમ્મદ વસીમ (કેપ્ટન), અલીશાન શરાફુ, મુહમ્મદ ઝોહૈબ, રાહુલ ચોપરા, આસિફ ખાન, હર્ષિત કૌશિક, હૈદર અલી, ધ્રુવ પરાશર, મુહમ્મદ રોહિત ખાન, જુનૈદ સિદ્દીકી, સિમરનજીત સિંહ
